Xã Cát Tiến phải đảm bảo các điểm bỏ phiếu an toàn, khoa học

(GLO)- Chiều 9-1, đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại xã Cát Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra. Ảnh: Hồng Thương

Theo báo cáo của xã Cát Tiến, đến nay, xã đã thành lập Ủy ban bầu cử và các tiểu ban. Xã đã hoàn thành nhiều nội dung quan trọng, như hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo cơ cấu, thành phần.

Xã cũng đã phân chia, ấn định, công bố 7 đơn vị bầu cử; dự kiến số lượng đại biểu được bầu cử tại mỗi đơn vị; dự kiến số lượng khu vực bỏ phiếu, phương án thành lập các tổ bầu cử…

Tại buổi kiểm tra, các thành viên đoàn công tác làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến công tác nhân sự, kinh phí tổ chức bầu cử, công tác tập huấn và tài liệu phục vụ bầu cử; báo cáo tiến độ chuẩn bị công tác bầu cử; việc đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trước, trong và sau bầu cử.

Quang cảnh buổi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Cát Tiến. Ảnh: Hồng Thương

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung đề nghị xã Cát Tiến tập trung thực hiện các nội dung theo đề nghị, hướng dẫn của đoàn công tác. Cùng với đó, thực hiện các nội dung theo đúng mốc thời gian; đảm bảo đúng quy định và dân chủ trong công tác nhân sự; bố trí các điểm bỏ phiếu bầu cử đúng yêu cầu của cấp trên và phù hợp với điều kiện thực tiễn, đảm bảo an toàn, khoa học.

Cùng với đó, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, giải quyết khiếu nại tố cáo trước, trong và sau bầu cử. Ngoài ra, rà soát kỹ để tránh bỏ sót cử tri, đảm bảo quyền được bầu cử; đẩy mạnh tuyên truyền để cuộc bầu cử trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là ngày hội lớn của toàn dân.

* Chiều cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà trong khuôn khổ "Chiến dịch Quang Trung" tại xã Cát Tiến.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung (thứ 2 từ trái sang) tặng quà cho lực lượng vũ trang tham gia xây dựng, sửa chữa nhà tại xã Cát Tiến. Ảnh: Hồng Thương

Đồng chí ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị trong việc tham gia hỗ trợ xây dựng nhà ở, góp phần giúp địa phương thực hiện hiệu quả "Chiến dịch Quang Trung", giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Rah Lan Chung tặng quà cho các hộ dân được hỗ trợ xây nhà theo "Chiến dịch Quang Trung". Ảnh: Hồng Thương

Nhân dịp này, đồng chí Rah Lan Chung cũng tặng quà cho 8 hộ dân được hỗ trợ xây nhà trên địa bàn xã Cát Tiến; động viên người dân sớm vượt qua khó khăn, chăm lo lao động sản xuất để phát triển kinh tế gia đình, nhất là sau khi được về nhà mới.