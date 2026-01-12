Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thời sự

Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc về những việc làm cụ thể mà đơn vị đã thực hiện trong hơn 1 tháng qua.

can-bo-chien-si-su-doan-2.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 trang nghiêm báo công trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Q.T

Đợt bão lũ lịch sử vào cuối tháng 10 và tháng 11-2025 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản của người dân trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai.

Theo Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn 2, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Thường trực Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 đã tập trung chỉ đạo triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với phương châm “Làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, làm chất lượng hiệu quả”, coi việc giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở là “mệnh lệnh từ trái tim”.

dai-ta-vo-duy-dien.jpg
Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn 2 dâng hương trước điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Q.T

Theo đó, Sư đoàn 2 đã cơ động 1.155 cán bộ, chiến sĩ triển khai 1 tổ kỹ thuật, 83 đội xây dựng, 38 tổ sửa chữa nhà, 7 tổ nạo vét kênh mương; đồng thời, tổ chức đóng quân dã ngoại ở 32 vị trí trên địa bàn 6 xã của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân.

Chỉ sau 1 tháng thực hiện chiến dịch, Sư đoàn 2 đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 92 căn nhà (vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao 9 căn); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, sửa chữa hơn 27 km kênh mương nội đồng. Ngoài ra, đơn vị còn giúp bà con khắc phục sạt lở, sửa chữa thêm 44 căn nhà cũng như san lấp mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh các khu công cộng với hơn 1.300 ngày công.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc đã trao tặng 40 tivi 32 inch, 56 bộ xoong nồi, 4 bếp ga, 50 quạt điện và 39 đồng hồ cho các gia đình nhận nhà mới với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan (Lào) thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Đoàn cán bộ tỉnh Salavan thăm, chúc Tết tỉnh Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 6-1, tại trụ sở Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Gia Lai, đồng chí Huỳnh Thúy Vân - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã đón tiếp đoàn cán bộ tỉnh Salavan (nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) đến thăm, chúc Tết nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2026.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”.

Bàn giao 21 căn nhà do Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ nhân dân xây dựng trong “Chiến dịch Quang Trung”

Thời sự

(GLO)- Ngày 4-1, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức bàn giao nhà trong “Chiến dịch Quang Trung” cho gia đình bà Lê Thị Hòa (thôn An Hòa 2, xã Tuy Phước Tây) và tặng quà cho 20 gia đình khác được Bộ CHQS tỉnh Gia Lai hỗ trợ xây dựng lại nhà mới và bàn giao trong đợt 1.

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm về đích "Chiến dịch Quang Trung" tại Gia Lai

Thời sự

(GLO)- Sáng 1-1, hòa trong không khí chào năm mới, tại khu phố Hải Bắc (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai), Bộ Công an tổ chức Lễ xuất quân xung kích thần tốc 15 ngày đêm "Chiến dịch Quang Trung", đảm bảo vượt tiến độ xây dựng nhà cho các hộ dân của tỉnh bị sập đổ do bão số 13 và mưa lũ.

Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

LIVE Trực tiếp: Chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề “Thắp lửa trái tim - Kết nối yêu thương”

Thời sự

(GLO)- Hãy cùng nói lời tạm biệt những khoảnh khắc cuối cùng của năm 2025 để hân hoan chào đón năm 2026 ngập tràn niềm vui, hy vọng và những khát vọng mới trong không khí sôi động của chương trình Gia Lai Countdown 2026 với chủ đề "Thắp lửa trái tim – Kết nối yêu thương”.

null