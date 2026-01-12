Sư đoàn 2 báo công hoàn thành "Chiến dịch Quang Trung"

(GLO)- Sáng 12-1, tại Bảo tàng Quang Trung, Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa báo công sau khi hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng nhà ở cho người dân, giúp bà con vùng lũ sớm ổn định cuộc sống.

Trong không khí trang nghiêm, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 đã thành kính dâng hoa, dâng hương và báo công trước anh linh Hoàng đế Quang Trung, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc về những việc làm cụ thể mà đơn vị đã thực hiện trong hơn 1 tháng qua.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 2 trang nghiêm báo công trước tượng đài Hoàng đế Quang Trung. Ảnh: Q.T

Đợt bão lũ lịch sử vào cuối tháng 10 và tháng 11-2025 vừa qua đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về người và tài sản của người dân trên địa bàn 3 tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Để giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các gia đình bị thiệt hại bởi thiên tai.

Theo Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn 2, phát huy truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng, Thường trực Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 2 đã tập trung chỉ đạo triển khai “Chiến dịch Quang Trung” với phương châm “Làm ngay, làm nhanh, làm đúng tiến độ, làm chất lượng hiệu quả”, coi việc giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở là “mệnh lệnh từ trái tim”.

Đại tá Võ Duy Điền - Phó Chính ủy Sư đoàn 2 dâng hương trước điện thờ Tây Sơn Tam kiệt. Ảnh: Q.T

Theo đó, Sư đoàn 2 đã cơ động 1.155 cán bộ, chiến sĩ triển khai 1 tổ kỹ thuật, 83 đội xây dựng, 38 tổ sửa chữa nhà, 7 tổ nạo vét kênh mương; đồng thời, tổ chức đóng quân dã ngoại ở 32 vị trí trên địa bàn 6 xã của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ xây dựng và sửa chữa nhà cho người dân.

Chỉ sau 1 tháng thực hiện chiến dịch, Sư đoàn 2 đã hoàn thành xây dựng, bàn giao 92 căn nhà (vượt so với chỉ tiêu kế hoạch được giao 9 căn); sửa chữa 38/38 căn nhà bị hư hỏng nặng; khắc phục, sửa chữa hơn 27 km kênh mương nội đồng. Ngoài ra, đơn vị còn giúp bà con khắc phục sạt lở, sửa chữa thêm 44 căn nhà cũng như san lấp mặt bằng, dọn dẹp vệ sinh các khu công cộng với hơn 1.300 ngày công.

Bên cạnh đó, Sư đoàn 2 và các đơn vị trực thuộc đã trao tặng 40 tivi 32 inch, 56 bộ xoong nồi, 4 bếp ga, 50 quạt điện và 39 đồng hồ cho các gia đình nhận nhà mới với tổng kinh phí gần 230 triệu đồng.