Ngày 20-8, cà phê trong nước vượt mốc 120.000 đồng/kg

(GLO)- Sau khi tăng đồng loạt 3.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm, giá cà phê trong nước hôm nay (20-8) đã vượt mốc 120.000 đồng/kg. Trên thế giới, giá cà phê cũng tăng dữ dội trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi, cà phê hiện ở mức 120.000 đồng/kg; tại tỉnh Đắk Lắk có giá 120.100 đồng/kg và hiện giữ mức cao nhất là tại Lâm Đồng với 120.300 đồng/kg.

Ảnh: Internet

Hôm nay, thị trường cà phê thế giới cũng ghi nhận mức tăng dữ dội trong ngày khóa sổ vị thế kinh doanh.

Trong đó, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn giao tháng 9-2025 tăng nóng 255 USD (tương đương 6,14%), chạm mức 4.410 USD/tấn; kỳ hạn giao tháng 11-2025 tăng 248 USD (tương đương 6,17%), ở ngưỡng 4.268 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica giao tháng 9-2025 tăng thêm 12,60 cent (tương đương 3,67%), lên ngưỡng 356,20 cent/lb; kỳ hạn giao tháng 12-2025 tăng mạnh 13 cent (tương đương 3,87%), ở mức 349,05 cent/lb.

Theo các chuyên gia, cà phê Việt Nam đang được hưởng lợi từ sự phục hồi nhu cầu các thị trường lớn như: EU, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Bên cạnh đó, các doanh nghiệp ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến sâu, truy xuất nguồn gốc và tận dụng hiệu quả các FTA, góp phần gia tăng giá trị xuất khẩu và mở rộng thị trường.