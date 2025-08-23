Danh mục
Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá hồ tiêu tăng 500-3.000 đồng/kg trong ngày 23-8

MỘC TRÀ (theo nongnghiepmoitruong.vn; vietnambiz.vn)

(GLO)- Hôm nay (23-8), giá hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì đà tăng 500-3.000 đồng/kg. Giá thu mua tại các thị trường trọng điểm dao động 142.500-146.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai, hồ tiêu có mức tăng giá thấp nhất với 500 đồng/kg, hiện ở mức 142.500 đồng/kg. Cùng tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua, hồ tiêu tại tỉnh Đắk Lắk và TP. Hồ Chí Minh lần lượt có giá 145.000 đồng/kg và 144.000 đồng/kg.

ho-tieu-2789.jpg
Giá thu mua tại các thị trường trọng điểm tăng lên 142.500-146.000 đồng/kg
﻿trong ngày 23-8. Ảnh: Hoài Thu/TTXVN

Riêng tại tỉnh Lâm Đồng và Đồng Nai, giá hồ tiêu tăng mạnh 3.000 đồng/kg, nâng giá thu mua lên mức 146.000 đồng/kg và 144.000 đồng/kg.

Trên thế giới, giá hồ tiêu hôm nay không có nhiều biến động. Theo đó, giá tiêu đen Lampung tại Indonesia neo ở mức 7.154 USD/tấn; còn giá tiêu trắng Muntok duy trì ở ngưỡng 10.001 USD/tấn.

Giá hồ tiêu đen Kuching ASTA của Malaysia đang có mức 9.600 USD/tấn; hồ tiêu trắng ASTA của quốc gia này có giá 12.800 USD/tấn. Đối với thị trường Brazil, giá tiêu đen ASTA 570 giao dịch ở ngưỡng 5.850 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, hồ tiêu đen loại 500 g/l giao dịch ở mức 6.240 USD/tấn, loại 550 g/l đạt ngưỡng 6.370 USD/tấn; còn hạt tiêu trắng có mốc 8.950 USD/tấn.

null