Giá hồ tiêu đen xuất khẩu tăng 38,7 triệu đồng/tấn

Tính đến hết tháng 10-2024, Việt Nam đã xuất khẩu 219.387 tấn hồ tiêu các loại, trị giá hơn 1,1 tỷ USD (giảm 1,9% về lượng nhưng tăng 48% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, hồ tiêu đen đạt 193.892 tấn, hồ tiêu trắng đạt 25.495 tấn.

Giá xuất khẩu trung bình hồ tiêu đen 10 tháng năm 2024 đạt 4.971 USD/tấn (tăng 1.528 USD/tấn, tương đương tăng 38,7 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023) và hồ tiêu trắng đạt 6.626 USD/tấn (tăng 1.671 USD/tấn, tương đương tăng 42,3 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2023).

Về thị trường, Mỹ là quốc gia nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam sau 10 tháng năm 2024 với 62.553 tấn (tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2023, chiếm 28,5% tổng sản lượng xuất khẩu hồ tiêu của cả nước). Xếp vị trí thứ 2 là UAE với 14.540 tấn (tăng 45% so với cùng kỳ năm 2023). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Đức với 13.737 tấn (tăng 77,2% so với cùng kỳ năm 2023), Ấn Độ 9.428 tấn (giảm 10,5% so với cùng kỳ năm 2023) và Hà Lan 9.295 tấn (tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2023).

Olam Việt Nam là doanh nghiệp xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của nước ta trong 10 tháng năm 2024 với 23.160 tấn. Tiếp theo là các doanh nghiệp: Phúc Sinh (20.118 tấn), Nedspice Việt Nam (17.014 tấn), Haprosimex JSC (16.002 tấn) và Trân Châu (14.031 tấn).