Hoàng Anh Gia Lai thoát diện cảnh báo, ông Đoàn Hoàng Nam giữ 2,55% cổ phần

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Theo quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE), từ ngày 26-8-2025, cổ phiếu HAG của Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) sẽ được đưa ra khỏi diện cảnh báo, nhờ doanh nghiệp đã khắc phục được tình trạng lỗ lũy kế theo quy định.

Trước đó, HAGL bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 11-10-2022 do tiếp tục ghi nhận lỗ sau thuế năm 2021. Đến cuối năm 2024, khoản lỗ lũy kế vẫn ở mức âm 422,6 tỷ đồng. Tuy nhiên, báo cáo tài chính quý 2/2025 cho thấy chỉ tiêu này đã đảo chiều, công ty ghi nhận hơn 400 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, chính thức thoát lỗ lũy kế lần đầu tiên kể từ quý 4/2020.

Kết thúc quý 2/2025, HAGL đạt doanh thu thuần 2.329 tỷ đồng, tăng hơn 50% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 510 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi. Lũy kế 6 tháng đầu năm, công ty đạt 3.709 tỷ đồng doanh thu và khoảng 824-880 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 34% và hơn 70% so với cùng kỳ 2024.

hoang-anh-gia-lai-thanh-toan-no.jpg
Ảnh minh họa

Tính đến ngày 30-6-2025, tổng tài sản của HAGL đạt hơn 26.000 tỷ đồng, tăng 3.700 tỷ so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả ở mức hơn 15.600 tỷ đồng, chiếm khoảng 60% tổng tài sản; riêng vay tài chính hơn 9.300 tỷ đồng. Chi phí lãi vay trong 6 tháng đầu năm lên tới 356 tỷ đồng. Báo cáo kiểm toán cũng lưu ý yếu tố không chắc chắn trọng yếu về khả năng hoạt động liên tục khi nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn 2.767 tỷ đồng.

Ngày 22-8, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch HĐQT HAGL, đã bán 25 triệu cổ phiếu HAG theo phương thức thỏa thuận, giảm tỷ lệ sở hữu từ 31,2% xuống 28,84%, tương đương 304,95 triệu cổ phiếu. Cùng ngày, ông Đoàn Hoàng Nam - con trai bầu Đức, lần đầu tiên trở thành cổ đông khi mua vào 27 triệu cổ phiếu HAG, tương ứng 2,55% vốn điều lệ. Với mức giá 16.100 đồng/cổ phiếu, giá trị thương vụ vượt 400 tỷ đồng.

Ở một diễn biến khác, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã xử phạt HAGL 92,5 triệu đồng do không công bố đầy đủ các báo cáo liên quan đến tình hình sử dụng vốn từ phát hành trái phiếu còn dư nợ trong các năm 2023, 2024 và kỳ bán niên 2024.

