Ðưa tín dụng thương mại về nông thôn

(GLO)- Nhận thấy tiềm năng lớn, nhiều ngân hàng tích cực mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng tại khu vực nông thôn, mang lại lợi ích cho cả ngân hàng lẫn người dân và doanh nghiệp địa phương.

Agribank Bình Định thâm nhập sâu rộng, dẫn đầu thị phần

Ngay sau khi tỉnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Agribank Bình Định đã rà soát, củng cố 12 chi nhánh và 10 phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Bình Định (cũ), công bố rộng rãi tên gọi mới, địa chỉ cụ thể từng điểm giao dịch để khách hàng biết và dễ dàng tiếp cận.

Ngân hàng cũng đã thiết kế và cung ứng nhiều gói tín dụng quy mô lớn với lãi suất cạnh tranh cho khách hàng cá nhân, bao gồm gói tín dụng ngắn hạn phục vụ sản xuất, kinh doanh (SXKD) quy mô 50.000 tỷ đồng; gói cho vay kỳ trung và dài hạn quy mô 10.000 tỷ đồng dành cho khách hàng mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Ngoài ra, Agribank Bình Định còn triển khai 2 gói tín dụng khác, mỗi gói có quy mô 10.000 tỷ đồng dành cho người trẻ vay vốn để mua nhà ở, cho vay mua nhà ở xã hội.

“Chúng tôi không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ, đơn giản hóa thủ tục, tạo thuận lợi nhất để khách hàng ở khu vực nông thôn tiếp cận và vay vốn phục vụ SXKD và tiêu dùng.

Ngoài các điểm giao dịch cố định, ngân hàng còn tổ chức điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dụng tại một số địa phương, đảm bảo nguồn vốn đến với khách hàng một cách nhanh nhất”-ông Nguyễn Hữu Câu-Giám đốc Agribank Bình Định cho hay.

Nhiều khách hàng khu vực nông thôn vay vốn từ các gói tín dụng của Agribank Bình Định.

﻿Ảnh: T.Sỹ

Nhờ mạng lưới rộng khắp, Agribank Bình Định dễ dàng chuyển tải dòng vốn cùng các dịch vụ tiện ích đến với khách hàng. Bà Phạm Thị Hồng (kinh doanh trên lĩnh vực nông sản ở phường Quy Nhơn Bắc) cho hay: Mỗi lần “bí” vốn, tôi lại tìm đến Agribank Bình Định và được ngân hàng giải quyết ngay, lãi suất dễ chịu. Nhờ vậy, chúng tôi luôn đảm bảo hợp đồng với đối tác, hoạt động kinh doanh ổn định và phát triển.

Đến ngày 30-9, có 38.500 khách hàng vay vốn tại Agribank Bình Định, tổng dư nợ 18.500 tỷ đồng, trong đó dư nợ trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đạt 11.288 tỷ đồng, chiếm 61% tổng dư nợ, tiếp tục giữ vững vị trí số 1 về thị phần tín dụng tại khu vực Đông Gia Lai.

Đẩy mạnh tín dụng ở khu vực nông thôn

Nhận diện khu vực nông thôn có nhiều tiềm năng, dư địa phát triển, BIDV Phú Tài đã tăng cường nhân lực cho 6 phòng giao dịch tín dụng tại các phường, xã: Bình Định, Phù Mỹ, Bồng Sơn, Tây Sơn, Phù Cát, Tuy Phước. Đồng thời, đẩy mạnh cho người dân, DN vay vốn để đầu tư SXKD và tiêu dùng.

Hiện BIDV Phú Tài đang đưa ra thị trường nhiều gói tín dụng với lãi suất hấp dẫn. Đối với khách hàng cá nhân, ngân hàng cung cấp gói tín dụng 200 nghìn tỷ đồng cho vay SXKD kỳ ngắn hạn, lãi suất thấp hơn lãi suất cho vay thông thường từ 0,5-1%/năm; gói 150.000 tỷ đồng kỳ trung và dài hạn, lãi suất cạnh tranh.

Cùng với việc đẩy mạnh tín dụng, BIDV Phú Tài còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm sóc khách hàng. Ảnh: T.Sỹ

Ngoài ra, BIDV Phú Tài còn triển khai gói tín dụng hỗ trợ cho người trẻ vay mua nhà và nhiều gói tín dụng khác dành cho tiểu thương, khách hàng chi trả lương qua BIDV...

Khách hàng là tổ chức, DN có thể tiếp cận, vay vốn từ gói tín dụng kỳ ngắn hạn quy mô 450.000 tỷ đồng và gói quy mô 75.000 tỷ đồng kỳ trung và dài hạn.

Ông Lê Bá Duy-Giám đốc BIDV Phú Tài-cho biết: “Hiện có 3.300 khách hàng đã tiếp cận và vay vốn từ các gói tín dụng nói trên với tổng dư nợ 5.731 tỷ đồng. Chúng tôi tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đơn giản hóa các thủ tục, tạo thuận lợi nhất để khách hàng ở khu vực nông thôn tiếp cận và vay vốn phục vụ SXKD và tiêu dùng”.

Danh sách ngân hàng hình thành các điểm giao dịch và đẩy mạnh tín dụng ở khu vực nông thôn còn có Sacombank Bình Định, VietinBank Phú Tài, Vietcombank Phú Tài, Nam A Bank Bình Định, LPBank Bình Định...

Ông Phạm Văn Khoa-Phó Giám đốc Sacombank Bình Định-cho hay: "Chúng tôi đã hình thành phòng giao dịch tín dụng tại các phường, xã: Bồng Sơn, Tam Quan, Đập Đá, Tây Sơn, Quy Nhơn Tây và đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, xây dựng các trụ chấp nhận thẻ tại các địa phương, cung cấp các gói tín dụng với lãi suất cạnh tranh và nhiều dịch vụ tiện ích".

Việc phát triển mạng lưới giao dịch tín dụng tại các địa phương giúp ngân hàng dễ dàng chuyển tải dòng vốn cùng các dịch vụ, tiện ích đến khách hàng. Khách hàng cũng đã tiếp cận nhanh nhiều sản phẩm của ngân hàng với lãi suất hợp lý để đầu tư phát triển SXKD và tiêu dùng. Hiện tổng dư nợ của ngân hàng đạt hơn 5.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ ở khu vực nông thôn chiếm 50% tổng dư nợ.

Đến ngày 30-9-2025, dư nợ cho vay đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh ước đạt 117.970 tỷ đồng, tăng 4.023 tỷ đồng so với đầu năm.

Ông Nguyễn Trà Dương-Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực XI-khẳng định: Việc các ngân hàng thương mại mở rộng mạng lưới và đẩy mạnh tín dụng ở khu vực nông thôn giúp DN, người dân tiếp cận thêm nhiều thông tin liên quan đến cơ chế, chính sách của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và của tỉnh.

Khách hàng có nhiều lựa chọn vay vốn với lãi suất hợp lý, từ đó giảm bớt khó khăn về vốn cũng như chi phí lãi vay để phát triển SXKD, nâng cao thu nhập, giải quyết việc làm. Ngoài ra, các ngân hàng đẩy mạnh tín dụng ở khu vực nông thôn còn góp phần hạn chế đáng kể việc người dân tìm đến tín dụng đen.