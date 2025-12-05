Quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính thuế, hóa đơn

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 310/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19-10-2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.

Theo đó, quy định mới mở rộng và làm rõ hơn khái niệm vi phạm hành chính về thuế; bổ sung các trường hợp bất khả kháng trong xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn; bổ sung quy định về đối tượng bị xử phạt.

Đồng thời, sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với tổ chức, cá nhân liên quan; hành vi lập hóa đơn không đúng thời điểm; hành vi không lập hóa đơn theo quy định.

Quy định mới mở rộng và làm rõ hơn khái niệm vi phạm hành chính về thuế. Ảnh minh họa: baochinhphu.vn

Nghị định số 310/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 16-1-2026. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã kết thúc trước ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

Trường họp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đang được thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực và hành vi vi phạm hành chính đó được phát hiện sau ngày Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại Nghị định này.

Đối với các hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đã bị xử phạt trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà cá nhân, tổ chức còn khiếu nại, khởi kiện thì được giải quyết theo quy định của pháp luật xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn và các quy định pháp luật liên quan có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm.