Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Cụ thể, tại Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 28-10-2025, Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách, kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP đối với 106 người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã với tổng kinh phí gần 20,3 tỷ đồng.

Cùng với đó, bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn cải cách tiền lương năm 2025.

gia-lai-bo-sung-gan-203-ty-dong-cho-cac-xa-phuong-thuc-hien-chinh-sach-tinh-gian-bien-che.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh giao UBND các xã, phường liên quan triển khai thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ, chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách được phê duyệt tinh giản biên chế, đảm bảo đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định tại Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

Đồng thời, báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Nội vụ, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Sở Nội vụ, Sở Tài chính chịu trách nhiệm toàn diện đối với nội dung thẩm định, tham mưu, đề xuất; tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét để báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính kiểm tra theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc bổ sung dự toán kinh phí nêu trên đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

