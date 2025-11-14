Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai có gần 15.000 hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai

(GLO)- Với thông điệp “60 ngày hành động-Chuyển đổi thực chất-Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Gia Lai đang triển khai đợt cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai.

Tính đến nay, Thuế tỉnh Gia Lai đã lập bộ quản lý thu thuế đối với 74.584 hộ kinh doanh, trong đó có 3.387 hộ nộp thuế theo phương pháp kê khai, 35.029 hộ có nộp thuế theo phương pháp khoán.

Theo thống kê, toàn tỉnh có gần 15.000 hộ kinh doanh (doanh thu trên 200 triệu đồng/năm) thuộc đối tượng phải chuyển sang phương thức tự kê khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026.

z7219908710679-3fcf07774b6bc36feb164f83df0d4d1e.jpg
Thuế tỉnh Gia Lai đang triển khai thực hiện 60 ngày cao điểm tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi phương thức nộp thuế, chuyển đổi từ hộ khoán sang hộ kê khai. Ảnh: Sơn Ca

Với thông điệp “60 ngày hành động - Chuyển đổi thực chất - Nâng tầm hộ kinh doanh kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Gia Lai đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 3352/QĐ-CT của Cục Thuế ban hành kế hoạch 60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh.

Khoảng thời gian cao điểm thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Gia Lai bắt đầu từ ngày 1-11 đến 30-12-2025. Mục tiêu hướng đến là 100% hộ kinh doanh thuộc đối tượng chuyển đổi được tiếp cận thông tin và nhận sự hỗ trợ từ cơ quan thuế; đảm bảo các hộ áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp thuế từ ngày 1-1-2026.

null