Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ kê khai thuế cho hơn 560 hộ kinh doanh

(GLO)- Từ ngày 12 đến 14/11, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ kê khai thuế cho hơn 560 hộ kinh doanh thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Tại lớp tập huấn, đại diện cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể về quy trình chuyển đổi, hồ sơ kê khai, cách xác định doanh thu tính thuế, cũng như việc sử dụng hóa đơn điện tử và khai nộp thuế qua mạng.

Các hộ kinh doanh cũng được giải đáp thắc mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán, lưu trữ chứng từ và quyền lợi khi chuyển đổi sang hình thức kê khai.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua chương trình tập huấn, các hộ kinh doanh nắm rõ quy định mới, chủ động thực hiện đúng chính sách thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian tới, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng tập huấn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai trực tuyến, hướng tới xây dựng môi trường thuế hiện đại, thân thiện và minh bạch.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Với thông điệp “60 ngày hành động-Chuyển đổi thực chất-Nâng tầm hộ kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến ngày 1-1-2026, 100% hộ thuộc diện chuyển đổi sẽ áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.