Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Tập huấn nghiệp vụ kê khai thuế cho hơn 560 hộ kinh doanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHÚ HÒA
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 12 đến 14/11, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai tổ chức tập huấn nghiệp vụ kê khai thuế cho hơn 560 hộ kinh doanh thuộc các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây và xã Nhơn Châu.

Tại lớp tập huấn, đại diện cơ quan thuế đã hướng dẫn cụ thể về quy trình chuyển đổi, hồ sơ kê khai, cách xác định doanh thu tính thuế, cũng như việc sử dụng hóa đơn điện tử và khai nộp thuế qua mạng.

Các hộ kinh doanh cũng được giải đáp thắc mắc liên quan đến nghĩa vụ thuế, chế độ kế toán, lưu trữ chứng từ và quyền lợi khi chuyển đổi sang hình thức kê khai.

thue-1.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: Dũng Nhân

Thông qua chương trình tập huấn, các hộ kinh doanh nắm rõ quy định mới, chủ động thực hiện đúng chính sách thuế, góp phần nâng cao tính minh bạch và công bằng trong hoạt động kinh doanh.

Thời gian tới, Thuế cơ sở 1 tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục rà soát, mở rộng đối tượng tập huấn. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, hỗ trợ hộ kinh doanh sử dụng hóa đơn điện tử và kê khai trực tuyến, hướng tới xây dựng môi trường thuế hiện đại, thân thiện và minh bạch.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch “60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh”. Với thông điệp “60 ngày hành động-Chuyển đổi thực chất-Nâng tầm hộ kê khai, minh bạch, hiện đại”, Thuế tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu đến ngày 1-1-2026, 100% hộ thuộc diện chuyển đổi sẽ áp dụng phương pháp tự khai, tự nộp và sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-chong-khai-thac-IUU

Hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất

Kinh tế

(GLO) - Chiều 11-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng-chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU). Thủ tướng yêu cầu hành động quyết liệt, đúng cách, hiệu quả thực chất.

Tích cực thu hồi nợ thuế

Gia Lai tích cực thu hồi nợ thuế

Tài chính

(GLO)- Nhờ chủ động triển khai quyết liệt nhiều biện pháp, 9 tháng năm 2025, cơ quan thuế tỉnh Gia Lai đã truy thu được 6.634 tỷ đồng nợ thuế, kịp thời bổ sung vào ngân sách nhà nước, phục vụ đầu tư phát triển và an sinh xã hội.

Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD trong 10 tháng năm 2025.

Xuất khẩu gạo 10 tháng đạt 3,7 tỷ USD

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Công Thương, 10 tháng năm 2025, Việt Nam xuất khẩu 7,2 triệu tấn gạo, thu về 3,7 tỷ USD, giảm 6,5% về số lượng và giảm gần 23,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2024.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

Phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đi vào hoạt động trong tháng 11-2025

Tài chính

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 211/CĐ-TTg về việc thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu cao nhất đưa Trung tâm đi vào hoạt động trong tháng 11-2025.

null