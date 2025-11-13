Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Ngày 11-11-2025, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2010 hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 13.

Theo đó, người nộp thuế bị tổn thất vật chất do thiên tai được gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; đồng thời được miễn tiền chậm nộp trong suốt thời gian được gia hạn.

Doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nhơn Hội bị thiệt hại nặng do bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng hoặc phần giá trị tổn thất không được bồi thường đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Riêng thuế giá trị gia tăng, thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ toàn bộ; hàng hóa nhập khẩu phục vụ cứu trợ, khắc phục thiên tai không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Người nộp thuế bị thiệt hại do bão số 13 cũng được xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức thiệt hại chứng minh được lớn hơn số tiền phạt.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do bão được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp trong năm xảy ra thiệt hại. Với người thuê đất, nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên được miễn tiền thuê đất năm bị thiệt hại; nếu dưới 40% được giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan Thuế áp dụng các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên theo mức độ thiệt hại, đồng thời gia hạn thời gian nộp thuế tối đa đến ngày 31-12-2025.

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng thuế tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngành Thuế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình khắc phục hậu quả bão. Chúng tôi đang tập trung rà soát, hướng dẫn và giải quyết nhanh nhất các thủ tục để người nộp thuế sớm tiếp cận chính sách này”.

Với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và nhân văn, chính sách hỗ trợ thuế sau bão số 13 được xem là một trong những giải pháp thiết thực, góp phần giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai sớm ổn định, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.