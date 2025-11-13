Thuế tỉnh Gia Lai triển khai chính sách hỗ trợ thuế cho tổ chức, cá nhân bị thiệt hại do bão số 13

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

PHÚ HÒA
(GLO)-Sau khi cơn bão số 13 (Kalmaegi) gây thiệt hại nặng nề đến tài sản, hoạt động sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân, Thuế tỉnh Gia Lai đã chủ động triển khai chính sách hỗ trợ về thuế nhằm giúp doanh nghiệp, hộ và cá nhân kinh doanh sớm vượt qua khó khăn, khôi phục sản xuất.

Ngày 11-11-2025, Thuế tỉnh Gia Lai ban hành Văn bản số 2010 hướng dẫn thực hiện các chính sách thuế nhằm hỗ trợ tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 13.

Theo đó, người nộp thuế bị tổn thất vật chất do thiên tai được gia hạn thời gian nộp thuế tối đa 2 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế; đồng thời được miễn tiền chậm nộp trong suốt thời gian được gia hạn.

kcn-8.jpg
Doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nhơn Hội bị thiệt hại nặng do bão số 13. Ảnh: Dũng Nhân

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản chi tài trợ khắc phục hậu quả thiên tai, chi phúc lợi trực tiếp cho người lao động bị ảnh hưởng hoặc phần giá trị tổn thất không được bồi thường đều được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

Riêng thuế giá trị gia tăng, thuế đầu vào của hàng hóa, dịch vụ bị tổn thất nếu không được bồi thường vẫn được khấu trừ toàn bộ; hàng hóa nhập khẩu phục vụ cứu trợ, khắc phục thiên tai không chịu thuế giá trị gia tăng ở khâu nhập khẩu.

Người nộp thuế bị thiệt hại do bão số 13 cũng được xem xét miễn xử phạt vi phạm hành chính về thuế, nếu mức thiệt hại chứng minh được lớn hơn số tiền phạt.

Ngoài ra, doanh nghiệp sản xuất hàng hóa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt gặp khó khăn do bão được giảm tối đa 30% số thuế phải nộp trong năm xảy ra thiệt hại. Với người thuê đất, nếu mức thiệt hại từ 40% trở lên được miễn tiền thuê đất năm bị thiệt hại; nếu dưới 40% được giảm theo tỷ lệ tương ứng.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, cơ quan Thuế áp dụng các chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế tài nguyên theo mức độ thiệt hại, đồng thời gia hạn thời gian nộp thuế tối đa đến ngày 31-12-2025.

Ông Lê Minh Nhựt-Trưởng thuế tỉnh Gia Lai, cho biết: “Ngành Thuế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân trong quá trình khắc phục hậu quả bão. Chúng tôi đang tập trung rà soát, hướng dẫn và giải quyết nhanh nhất các thủ tục để người nộp thuế sớm tiếp cận chính sách này”.

Với tinh thần khẩn trương, đồng bộ và nhân văn, chính sách hỗ trợ thuế sau bão số 13 được xem là một trong những giải pháp thiết thực, góp phần giúp người dân và cộng đồng doanh nghiệp tỉnh Gia Lai sớm ổn định, phục hồi sản xuất và phát triển kinh tế địa phương.

Nỗ lực khắc phục hậu quả bão tại làng chài An Quang Đông (Đề Gi) để tái thiết cuộc sống "ấm áp" sau thảm họa.

Ấm áp làng chài An Quang Ðông

(GLO)- Cơn bão số 13 quét qua cách đây 1 tuần đã khiến làng chài An Quang Ðông (xã Ðề Gi) tan hoang. Nhà cửa tốc mái, đổ sập, thuyền bè hư hỏng.

Bộ đội giúp dân lợp lại mái nhà.

Bão đi qua, tình quân dân càng thêm bền chặt

Thời sự

(GLO)- Sự tận tụy, kịp thời và chuyên nghiệp của bộ đội không chỉ giúp giảm thiểu hậu quả của bão số 13 mà còn mang đến hơi ấm, niềm tin vững chắc cho nhân dân trong những lúc khó khăn nhất. Từ đó, tình quân dân càng thêm bền chặt.

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại

Thời sự

(GLO)- Sau khi bão số 13 đổ bộ, hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai chịu thiệt hại nghiêm trọng do đứt cáp quang và mất điện trên diện rộng. Các đơn vị đã đẩy nhanh tiến độ khắc phục và hiện có hơn 76% trạm BTS hoạt động trở lại.

Cồn Chim xưa phủ một sắc xanh, giờ chỉ còn màu vàng úa và xám bạc...

Khu sinh thái Cồn Chim xơ xác sau bão

Thời sự

(GLO)-Cơn bão số 13 quét qua Cồn Chim (thuộc địa bàn phường Quy Nhơn Đông và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Đề Gi, An Lương) để lại cảnh xơ xác và héo úa. Màu xanh không còn. Nhiều sinh vật mất đi nơi trú ngụ. Khôi phục hệ sinh thái nơi đây là việc cấp bách hiện nay.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Hà Duy

Triển khai tốt tất cả các nhiệm vụ, đảm bảo ngày 19-12 khởi công dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku

Thời sự

(GLO)- Chiều 10-11, tại phường Pleiku, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã nghe Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh; các sở, ngành; UBND các xã, phường báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13.

Khẩn trương khắc phục thiệt hại, tạo điều kiện cho doanh nghiệp ổn định sản xuất sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Bão số 13 gây thiệt hại nặng nề tại Khu kinh tế Nhơn Hội và các điểm du lịch ven biển. Phó Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các ngành và địa phương cần khẩn trương hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục hậu quả, ổn định sản xuất và sớm phục hồi hoạt động du lịch.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng (bìa phải) thăm, động viên gia đình ông Trịnh Ngọc Tùng (thôn Tùng Giản, xã Tuy Phước Đông).

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng: Khắc phục nhanh nhất-quyết liệt nhất-hiệu quả nhất các thiệt hại bão số 13

Thời sự

(GLO)- Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng kiểm tra tình hình khắc phục thiệt hại bão số 13 và thăm hỏi đời sống người dân các địa phương ven biển. Phó Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục nhanh nhất-quyết liệt nhất-hiệu quả nhất các thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống người dân.

Sở Công Thương kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

Không để trục lợi sau bão số 13

Thời sự

(GLO)- Chiều 8-11, Đoàn công tác của Sở Công Thương do ông Dương Minh Đức, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã kiểm tra tình hình kinh doanh một số mặt hàng tại một số địa phương chịu ảnh hưởng nặng của bão số 13 (Kalmaegi).

