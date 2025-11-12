Ấm áp làng chài An Quang Ðông

Bão tan, cùng với chính quyền địa phương và các lực lượng khác, những người lính Biên phòng lặng lẽ bám làng, giúp bà con dựng lại nhà cửa, dọn dẹp đường sá, san sẻ bữa cơm. Tình quân dân gắn bó keo sơn đã được thể hiện qua những hành động giản dị và thiết thực như vậy.

Sáng sớm trên làng chài An Quang Đông, trời đã hửng nắng. Tiếng trẻ con ríu rít bên bờ biển, như chưa từng có giông bão đi qua. Nhưng phía sau những nụ cười của trẻ thơ là đôi mắt đỏ hoe của các bậc cha mẹ, những người vừa bị cơn cuồng phong cướp đi tất cả.

Chị Trần Thị Thanh É nhặt lại những cuốn vở, sách bị ướt để phơi khô cho con kịp đến trường. Ảnh: M.Đ.D

Giữa đống đổ nát, chị Trần Thị Thanh É lặng người nhìn ngôi nhà tan hoang và nghẹn ngào: “Nhà cửa không còn gì, chỉ còn lại mấy quyển vở cho cháu đi học”. Ba tháng trước, chồng chị É qua đời vì bạo bệnh. Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau mất mát, giờ đây, bão lại cướp đi ngôi nhà duy nhất của 3 mẹ con chị.

Sự kiên cường trong đôi mắt người phụ nữ ấy khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Nhìn khung cảnh làng chài, chị Phan Thị Nhường, hàng xóm của chị É, cũng không kìm được nước mắt: “Trốn bão xong, về thì nhà cửa tan hoang hết. Sóng đánh cuốn sạch, chẳng còn gì…”.

Làng chài An Quang Đông có 24 hộ dân với 90 nhân khẩu. Sau bão, ngôi làng như vừa bị xóa khỏi bản đồ - nhà sập, thuyền hư, lưới mất. Cái khổ bám riết họ, nay lại thêm nỗi lo cơm áo từng ngày.

Bữa cơm tươm tất do cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh chuẩn bị cho người dân và các cháu nhỏ ở làng chài An Quang Đông. Ảnh: M.Đ.D

Khi người dân vẫn còn hoang mang, tuyệt vọng, cùng với các lực lượng hỗ trợ khác, những người lính đã có mặt. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng nhanh chóng bám địa bàn, giúp dân dựng lại nhà, dọn dẹp trường học, khơi thông đường sá và chia sẻ từng bữa cơm, giấc ngủ với bà con.

Trong doanh trại, những mâm cơm nóng hổi được bày ra, là chỗ dựa cho nhiều hộ dân mất nhà cửa. Cháu Đoàn Thị Gia Hằng (11 tuổi) nói: “Đây là lần đầu tiên cháu được vào doanh trại bộ đội. Các chú nấu cơm ngon lắm, giường chiếu sạch sẽ, ai cũng thân thiện. Con cảm ơn các chú bộ đội nhiều lắm”.

Đối với nhiều người dân làng chài An Quang Đông, những người lính Bộ đội Cụ Hồ không chỉ là lực lượng cứu hộ mà còn là chỗ dựa tinh thần trong những ngày khốn khó. Chị Trần Thị Thanh É rưng rưng: “Bộ đội là điểm tựa của dân. Các anh không chỉ giúp dựng lại nhà, còn động viên, chia sẻ. Nhờ có các anh mà tôi thấy mình còn có thể đứng dậy làm lại từ đầu”.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: “Ngay sau bão, chúng tôi triển khai toàn bộ lực lượng tại các địa bàn trọng điểm, phối hợp với chính quyền khắc phục hậu quả, dọn dẹp trường học, giúp dân dựng lại nhà cửa. Mục tiêu là sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, không để người dân nào bị bỏ lại phía sau”.

Những người lính đã túc trực ngày đêm, san sẻ từng phần lương khô, từng can nước sạch, từng tấm bạt che mưa, che nắng cho dân. Họ hiểu, sau mỗi cơn bão là những cuộc đời cần được hồi sinh.

Khi màn đêm buông xuống, bên ánh đèn dầu le lói trong căn nhà tạm, tiếng nói cười của trẻ thơ lại vang lên. Có lẽ, trong giấc mơ của những đứa trẻ làng chài sẽ có hình bóng của những người lính - những người đã đến, đã ở lại và sưởi ấm cả một làng quê bằng tình thương và hành động thiết thực. Ở vùng đất đầy giông gió này, chính những người lính Cụ Hồ đã viết tiếp câu chuyện đẹp nhất - câu chuyện của niềm tin, của nghĩa tình quân dân cá nước.