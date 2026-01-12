Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3-2026 vào kỳ chi trả tháng 2

(GLO)- Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 3-2026 vào kỳ chi trả tháng 2.

Trước đó, BHXH Gia Lai cũng đã chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và 2-2026) vào cùng kỳ chi trả của tháng 12-2025.

Để công tác chi trả tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng, BHXH Gia Lai yêu cầu BHXH cơ sở chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bưu điện kịp thời chi trả đến người dân. Trong đó, các đơn vị bố trí nhân lực lập, chuyển danh sách, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử và chuyển kinh phí kịp thời, không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chi trả và quản lý người hưởng của cơ quan bưu điện; kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai không để ảnh hưởng đến quyền lợi của người hưởng.

z5007621537869-bf04120d818d749228f673006b43160f.jpg
Gia Lai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 3-2026 vào kỳ chi trả tháng 2. Ảnh: Như Nguyện

Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân để thuận tiện, nhanh chóng; thông tin đầy đủ lịch chi trả đến người hưởng.

Trước đó, để tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại một số địa phương bị lũ, lụt sớm khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BHXH Việt Nam đã khẩn trương tổ chức chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH (tháng 12-2025, tháng 1 và 2-2026) ngay trong kỳ chi trả tháng 12-2025. Việc chi trả được thực hiện tại 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cho 250.544 người hưởng, với tổng số tiền 4.963 tỷ đồng.

