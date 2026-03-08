Xã Phù Mỹ: Người dân giao nộp cá thể Cu li quý hiếm

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

VĂN TỐ
(GLO)- Ngày 6-3, Phòng Kinh tế xã Phù Mỹ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với các ngành chức năng ở xã tiến hành thả cá thể Cu li là loại động vật quý hiếm về rừng, do người dân giao nộp.

Trước đó, ngày 5-3, Phòng Kinh tế xã phối hợp với Công an xã và Hạt Kiểm lâm khu vực Phù Mỹ tiếp nhận cá thể Cu li (tên khoa học là Nycticebus pygmaeus) là loài động vật nguy cấp quý hiếm thuộc nhóm IB do anh Nguyễn Công Minh (SN 1990, trú tại thôn Trung Hậu, xã Phù Mỹ) giao nộp.

glo-cu-li-1.jpg
Anh Nguyễn Công Minh giao nộp cá thể Cu li cho cơ quan chức năng xã Phù Mỹ. Ảnh: Văn Tố

Anh Nguyễn Công Minh cho biết, trong lúc đang làm vườn phát hiện cá thể Cu li này đi lạc vào nên đã bắt giữ. Sau khi biết đây là loài động vật quý hiếm, anh đã báo cáo và giao nộp cho các cơ quan chức năng xã Phù Mỹ xử lý theo quy định.

glo-cu-li-2.jpg
