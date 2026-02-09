Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên

TRẦN THÚY
(GLO)- Ngày 9-2, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật (Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Mang Yang và Công an tỉnh Gia Lai đã thả 20 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Các cá thể được tái thả lần này gồm 5 loài, trong đó có 1 cá thể rùa núi vàng, 2 cá thể rùa sa nhân, 6 cá thể kỳ đà hoa, 1 cá thể tê tê Java và 10 cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung.

hinh-1-cong-tac-chuan-bi-tai-tha-cac-dong-vat-quy-hiem-ve-vuon-quoc-gia-kon-ka-kinh.jpg
Chuẩn bị thả các động vật quý hiếm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Mạnh Hà

Trong số này, kỳ đà hoa, rùa núi vàng và rùa sa nhân thuộc nhóm IIB; tê tê Java và rùa hộp trán vàng miền Trung là loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, thuộc nhóm IB.

Nguồn gốc các cá thể động vật khá đa dạng. Một số cá thể (trong đó có 3 cá thể kỳ đà hoa) được Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Minh Triết (thuộc Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Gia Lai) mua lại từ người dân, sau đó tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng để cứu hộ, chăm sóc và tái thả theo đúng quy định pháp luật.

Cá thể tê tê Java và rùa hộp trán vàng miền Trung là tang vật trong các vụ án mua bán, vận chuyển trái phép động vật rừng quý hiếm, được lực lượng chức năng thu giữ và chuyển giao cho Trung tâm tiếp nhận.

hinh-2-tai-tha-cac-ca-the-rua-ve-moi-truong-tu-nhien.jpg
Thả các cá thể rùa về môi trường tự nhiên. Ảnh: Mạnh Hà

Việc tái thả được thực hiện tại Tiểu khu 433 thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh - khu vực có hệ sinh thái rừng tự nhiên đặc trưng, nguồn thức ăn dồi dào, đáp ứng điều kiện sinh tồn và phát triển lâu dài của động vật hoang dã.

hinh-3-te-te-java-thoi-diem-tai-tha-khoe-manh-kha-nang-van-dong-tot.jpg
Tê tê Java thời điểm tái thả khỏe mạnh, khả năng vận động tốt. Ảnh: Mạnh Hà

Hoạt động này được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh triển khai thường xuyên, góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và gìn giữ nguồn gen quý hiếm của các loài động vật rừng.

