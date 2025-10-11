Người dân phường Hoài Nhơn Nam tự nguyện giao nộp 1 cá thể tê tê quý hiếm

(GLO)-Sáng 10-10, Công an phường Hoài Nhơn Nam đã tiếp nhận 1 cá thể tê tê Java (Manis javanica) do ông Phạm Tấn Vinh (SN 1966, ở khu phố Đệ Đức 1, phường Hoài Nhơn Nam) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 9-10, trong lúc dọn nhà, ông Vinh phát hiện con tê tê bò vào sân. Nhận thấy đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, ông đã mang đến giao nộp cho Công an phường Hoài Nhơn Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận, Công an phường Hoài Nhơn Nam phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn và cán bộ thú y tiến hành kiểm tra, xác định cá thể trên là tê tê Java, nặng khoảng 1 kg, thuộc nhóm IB - loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Ông Vinh giao nộp cá thể tê tê cho Công an phường Hoài Nhơn Nam. Ảnh: ĐVCC

Sau khi xác định con tê tê có sức khỏe ổn định, lực lượng chức năng đã thả về môi trường tự nhiên tại khu rừng do Hạt Kiểm lâm khu vực Hoài Nhơn quản lý.

Theo Nghị định số 06/2019/NĐ-CP và Nghị định số 64/2019/NĐ-CP, tê tê là loài được ưu tiên bảo vệ, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, nghiêm cấm mọi hành vi săn bắt, nuôi nhốt, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.