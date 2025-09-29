Gia Lai: Người dân mua lại, giao nộp động vật quý hiếm

(GLO)- Ngày 28-9, Công an phường Quy Nhơn Nam (tỉnh Gia Lai) tiếp nhận một cá thể tê tê do anh Nguyễn Thiện Quang (SN 1998, tạm trú tại 306/29/23 Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam) tự nguyện giao nộp.

Trước đó, vào lúc 2 giờ cùng ngày, anh Quang phát hiện một số thanh niên mang cá thể tê tê đi rao bán. Nhận thấy đây là động vật quý hiếm thuộc danh mục được bảo vệ, anh đã bỏ ra 1 triệu đồng để mua lại và chủ động mang giao nộp cho Công an phường Quy Nhơn Nam.

Anh Nguyễn Thiện Quang tự nguyện giao nộp cá thể tê tê cho Công an và UBND phường Quy Nhơn Nam. Ảnh: Đ.V

Công an phường đã bàn giao cá thể tê tê này cho Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh, Hạt Kiểm lâm khu vực Tuy Phước-Quy Nhơn để hoàn tất thủ tục chăm sóc và đưa về nơi bảo tồn tự nhiên theo quy định.

Công an phường Quy Nhơn Nam cho biết, việc tự giác giao nộp động vật hoang dã quý hiếm của anh Nguyễn Thiện Quang là hành động đẹp, đáng biểu dương, có ý nghĩa lan tỏa trong cộng đồng. Hành động này góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân đối với công tác bảo vệ động vật hoang dã và đa dạng sinh học.

Với hành động nói trên, Công an phường Quy Nhơn Nam cũng đã có văn bản đề nghị Chủ tịch UBND phường khen thưởng công dân Nguyễn Thiện Quang.