Giá cà phê trong nước giảm về sát mốc 97.000 đồng/kg

(GLO)- Hôm nay (11-1), giá cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ 300 đồng/kg, lùi sát về mốc 97.000 đồng/kg.

Theo đó, tại Gia Lai và Đắk Lắk, cà phê cùng giảm 300 đồng/kg, xuống còn 97.500 đồng/kg. Mức giá cà phê thấp nhất được ghi nhận tại tỉnh Lâm Đồng với 97.200 đồng/kg.

Hôm nay, giá cà phê trong nước tiếp tục giảm nhẹ 300 đồng/kg. Ảnh: Internet

Đối với thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London kỳ hạn tháng 3-2026 giảm 25 USD/tấn, còn 3.903 USD/tấn; tháng 5-2026 giảm 29 USD/tấn, xuống 3.837 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica kỳ hạn tháng 3-2025 giảm 14,7 cent/pound, còn 357,65 cent/pound; tháng 5-2026 giảm 12,95 cent/pound, về 339,9 cent/pound.

Theo phân tích của các chuyên gia kinh tế, giá cà phê nội địa khó bật tăng thời điểm này bởi tâm lý bán ra chưa thật sự mạnh. Nhiều nông hộ đã có lợi nhuận tốt trong mùa giá cao kéo dài từ 2024 sang 2025.

Vì vậy, bước sang đầu 2026, họ có xu hướng bán cầm chừng, giữ hàng chờ giá đẹp, khiến thị trường thiếu các cú tăng/giảm sốc, chủ yếu biến động chậm theo nhịp sàn.

