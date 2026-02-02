Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai: Ðiểm tựa liên kết vượt khó, đồng hành tăng trưởng

(GLO)- Năm 2025, dù đối mặt nhiều biến động từ thị trường quốc tế, chính sách thuế có nhiều thay đổi, thiên tai gây ra nhiều khó khăn, ngành gỗ Gia Lai vẫn duy trì tăng trưởng với kim ngạch xuất khẩu gần 1,1 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối, điểm tựa liên kết, đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thích ứng thị trường và hướng tới mục tiêu tăng trưởng bền vững.

Giữ nhịp tăng trưởng

Theo thống kê, năm 2025, kim ngạch xuất khẩu của ngành gỗ tỉnh đạt gần 1,1 tỷ USD, tăng khoảng 3% so với năm 2024, chiếm 32% tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh.

Đây là kết quả đáng ghi nhận trong điều kiện đơn hàng sụt giảm, chi phí logistics tăng cao và chuỗi cung ứng toàn cầu liên tục bị gián đoạn bởi biến động địa chính trị và thiên tai.

Công nhân làm việc tại Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Xây dựng Thiên Phát. Ảnh: Hải Yến

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, ông Nguyễn Sỹ Hòe - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai (FPA Gia Lai) nhấn mạnh: “Năm 2025 là một năm đặc biệt khó khăn, nhưng cũng là năm thể hiện rõ tinh thần đoàn kết, chủ động thích ứng của doanh nghiệp ngành gỗ ở tỉnh.

Hiệp hội xác định rõ vai trò đồng hành cùng hội viên, bám sát chính sách Trung ương và địa phương, kịp thời phản ánh, kiến nghị để tháo gỡ vướng mắc cho sản xuất - kinh doanh”.

Thực tế cho thấy, trước tác động mạnh từ chính sách thuế đối ứng và thuế mục 232 của Hoa Kỳ, nhiều doanh nghiệp gỗ trên địa bàn tỉnh đã chủ động tái cấu trúc hoạt động sản xuất, cơ cấu lại thị trường xuất khẩu, tiết giảm chi phí, đầu tư công nghệ và chuyển hướng sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Nhờ đó, nhóm sản phẩm đồ gỗ nội - ngoại thất vẫn đạt kim ngạch 480,64 triệu USD, tăng hơn 10% so với năm trước, trở thành điểm sáng của toàn ngành.

Khách hàng nước ngoài xem sản phẩm tại Hội chợ Quốc tế Hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2025. Ảnh: Hải Yến

Không chỉ đóng vai trò cầu nối chính sách, năm 2025, FPA Gia Lai còn để lại dấu ấn rõ nét trong xúc tiến thương mại và xây dựng thương hiệu ngành gỗ địa phương.

Việc tổ chức thành công Hội chợ Quốc tế Hàng phong cách ngoài trời Quy Nhơn 2025, cùng nhiều hội thảo chuyên sâu về EUDR, FSC, chuyển đổi số, thương mại điện tử xuyên biên giới…, mở ra thêm cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hội viên, nhất là trong bối cảnh thị trường truyền thống gặp khó.

Liên kết - đổi mới để phát triển bền vững

Ở nhóm sản phẩm mây đan, nhựa giả mây, dù kim ngạch xuất khẩu giảm hơn 10% do tác động từ thuế thép, nhôm và biến động nhu cầu, nhiều doanh nghiệp vẫn kiên trì theo đuổi hướng đi bền vững, đầu tư thiết kế xanh, thân thiện môi trường.

Đánh giá tổng thể bức tranh ngành gỗ ở Gia Lai, ông Huỳnh Quốc Mẫn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam - cho rằng, mức tăng trưởng 3% trong năm 2025 là kết quả rất đáng trân trọng.

“Biến động thuế, bão lũ khốc liệt đã tạo ra nhiều khó khăn cho chuỗi cung ứng. Trong hoàn cảnh đó, DN Gia Lai nhanh chóng phục hồi sản xuất, giữ được mức tăng trưởng 3% là nỗ lực rất lớn, nhất là khi tăng trưởng bình quân cả nước đạt khoảng 4,6%” - ông Mẫn nhấn mạnh.

Về triển vọng năm 2026, ông Huỳnh Quốc Mẫn cho biết thị trường được dự báo còn nhiều diễn biến phức tạp nhưng đã xuất hiện những tín hiệu tích cực ban đầu.

Việc Hoa Kỳ hoãn áp thuế đối với các sản phẩm tủ bếp, tủ nhà tắm đến năm 2027 được xem là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có Gia Lai, ổn định hợp đồng và kế hoạch sản xuất trung hạn.

Ở góc độ quản lý ngành, ông Đỗ Quang Tùng - Trưởng ban Quản lý các dự án Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng: “Năm 2026 vẫn sẽ là năm nhiều thách thức khi các tiêu chuẩn thương mại xanh ngày càng khắt khe, đòi hỏi doanh nghiệp ở tỉnh phải tuân thủ pháp luật, tiêu chuẩn quốc tế; tăng cường liên kết chuỗi với chủ rừng, đẩy mạnh đổi mới, chuyển đổi xanh và chủ động tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và kết nối thị trường thông qua hệ thống đại diện thương mại tại các thị trường lớn”.

Bước sang năm 2026, FPA Gia Lai đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu đạt 1,22 tỷ USD, tăng 12% so với năm 2025. Theo ông Nguyễn Sỹ Hòe, để hiện thực hóa mục tiêu này, Hiệp hội sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; tăng cường kết nối với các cơ quan quản lý, lắng nghe và kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp hội viên.

Tại Hội nghị tổng kết năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh: “Ngành gỗ tiếp tục đối mặt nhiều thách thức từ thương mại xanh, tiêu chuẩn quốc tế và biến động thị trường, đòi hỏi sự chủ động thích ứng cao hơn.

UBND tỉnh đề nghị FPA Gia Lai phát huy mạnh mẽ vai trò cầu nối, hỗ trợ DN đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đẩy mạnh liên kết chuỗi từ trồng rừng đến chế biến, xuất khẩu; chú trọng đào tạo nhân lực và mở rộng hợp tác thị trường. UBND tỉnh cam kết đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để ngành gỗ phát triển bền vững”.