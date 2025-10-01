Mỹ tăng thuế cao với mặt hàng đồ gỗ nhập khẩu từ ngày 14-10

(GLO)- Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với gỗ mềm, gỗ xẻ nhập khẩu và lên đến 50% đối với đồ gỗ nội thất từ năm 2026.

Theo Hãng tin Bloomberg, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với gỗ mềm và gỗ xẻ nhập khẩu, đồng thời áp thuế 25% lên tủ bếp, tủ phòng tắm và các sản phẩm gỗ nội thất bọc nệm.

Đồ nội thất trưng bày tại một cửa hàng đồ gia dụng ở Draper, bang Utah, Mỹ. Ảnh: Bloomberg

Đây là hành động đầu tiên trong ba lĩnh vực mà ông Trump tuyên bố tuần trước sẽ bị áp thuế nhập khẩu mới sớm nhất là từ ngày 1-10, bao gồm gỗ và nội thất, dược phẩm được cấp bằng sáng chế và xe tải hạng nặng.

Tổng thống Mỹ lập luận, việc nhập khẩu gỗ, gỗ xẻ và đồ nội thất đang làm xói mòn an ninh quốc gia Mỹ và các mức thuế mới được áp dụng theo Mục 232 của Đạo luật Thương mại năm 1974.

Các mức thuế này sẽ có hiệu lực từ ngày 14-10 và tiếp tục tăng mạnh vào đầu năm 2026, lên 30% với đồ gỗ bọc nệm và tới 50% với tủ bếp và bàn trang điểm nếu các nước xuất khẩu liên quan không đạt được thỏa thuận với Washington.

Tổng thống Trump cho biết, việc nhập khẩu sản phẩm gỗ đang làm suy yếu nền kinh tế Mỹ, dẫn đến những mối đe dọa liên tục về việc đóng cửa các nhà máy gỗ, gián đoạn chuỗi cung ứng sản phẩm gỗ và làm giảm việc sử dụng ngành công nghiệp gỗ trong nước. Với tình hình hiện nay của ngành công nghiệp gỗ Mỹ, nước này có thể không đáp ứng được nhu cầu về các sản phẩm gỗ có vai trò quan trọng đối với quốc phòng và cơ sở hạ tầng quan trọng.

Sắc lệnh của ông Trump nêu rõ thuế quan của Mỹ đối với các sản phẩm gỗ từ Anh sẽ được giới hạn ở mức 10% và từ Liên minh châu Âu (EU) và Nhật Bản được giới hạn ở mức 15%. Các mức thuế này phù hợp với mức thuế đối ứng trong các thỏa thuận khung giữa Mỹ và các đối tác này.

Trong khi đó, Mexico và Việt Nam trở thành nhà cung cấp đồ nội thất gỗ hàng đầu cho Mỹ sau khi ông Trump áp thuế lên tới 25% đối với sản phẩm nội thất từ Trung Quốc trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên vào năm 2018. Mức thuế này sau đó tăng lên khoảng 55%.

Tuy nhiên, sắc lệnh của người đứng đầu Nhà Trắng không đề cập đến thỏa thuận thương mại của ông với Việt Nam, trong đó áp mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa từ Việt Nam.