Tin thế giới tối 26-12: Lãnh đạo Mỹ - Ukraine sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp

(GLO)- Lãnh đạo Mỹ - Ukraine sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp; Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 4 liên tiếp; Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị 10 năm tù giam; Trung Quốc dẫn độ hơn 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-12.

Lãnh đạo Mỹ - Ukraine sẽ sớm có cuộc gặp trực tiếp

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 26-12 cho biết ông sẽ sớm có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong khuôn khổ các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng ở Washington, D.C., ngày 17-10-2025. Ảnh: nytimes

Phát biểu trên mạng xã hội, Tổng thống Zelensky nêu rõ: “Chúng tôi đã thống nhất về một cuộc gặp ở cấp cao nhất với Tổng thống Trump trong tương lai gần. Nhiều vấn đề có thể được quyết định trước thềm Năm mới."

Tuyên bố được đưa ra sau vòng đàm phán mới nhất giữa các nhóm của Mỹ và Ukraine, trong đó hai bên đã xây dựng một kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm nhằm chấm dứt chiến sự và đã chuyển văn kiện này tới Moskva để lấy ý kiến.

Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng năm thứ 4 liên tiếp

Ngày 26-12, lần đầu tiên trong lịch sử nội các Nhật Bản đã thông qua đề nghị ngân sách quốc phòng vượt quá 9.000 tỷ Yen, tương đương khoảng 58 tỷ USD.

Chiến đấu cơ F-16. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nhật Bản

Theo báo Japan Times, ngân sách trên sẽ gồm cả 100 tỷ Yen để xây dựng lá chắn giúp bảo vệ khu vực biên giới phía tây nam của Nhật Bản trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng về động thái quân sự của Trung Quốc trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết: "Ngân sách mới thể hiện mức tối thiểu vô cùng cần thiết để Nhật Bản hoàn thành các nghĩa vụ quốc phòng khi đối mặt với môi trường an ninh nghiêm trọng và phức tạp nhất trong thời kỳ hậu chiến".

Đây là năm thứ 4 liên tiếp Nhật Bản tăng ngân sách quốc phòng nhằm tăng gấp đôi chi tiêu vũ khí hàng năm lên 2% GDP.

Cựu Tổng thống Hàn Quốc bị đề nghị mức án 10 năm tù giam

Hôm nay, Tòa án trung ương thủ đô Seoul (Hàn Quốc) mở phiên xét xử cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol với các tội danh cản trở thi hành công vụ đặc biệt và lạm dụng chức quyền. Tại đây, Nhóm kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc đề nghị mức án 10 năm tù đối với cựu Tổng thống.

Cựu tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol. Ảnh: Yonhap

Đây là lần đầu tiên Nhóm kiểm sát đặc biệt của Hàn Quốc đưa ra đề nghị mức án đối với cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol trong quá trình điều tra xét xử vụ án liên quan đến lệnh thiết quân luật gây khủng hoảng do ông Yoon ban bố và thu hồi trong đêm 3-12-2024.

Tòa án trung ương thủ đô Seoul dự định sẽ đưa ra phán quyết vào ngày 16-1-2026. Tuy nhiên, vụ án “thiết quân luật” vẫn đang diễn biến phức tạp, với sự xuất hiện của nhiều tình tiết mới và nhiều nhân vật có liên quan. Ngoài ra, quá trình điều tra cựu Tổng thống với các tội danh khác, trong đó có những tội danh đặc biệt nghiêm trọng, vẫn chưa kết thúc. Theo đó, mức án được đề nghị nêu trên đối với ông Yoon Suk Yeol vẫn chưa phải là mức cuối cùng.

Trung Quốc dẫn độ về nước hơn 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông

Bộ Công an Trung Quốc ngày 25-12 cho biết nước này đã dẫn độ về nước 952 nghi phạm lừa đảo viễn thông từ khu vực Myawaddy của Myanmar trong một chiến dịch phối hợp với Myanmar và Thái Lan nhằm trấn áp hoạt động cờ bạc và lừa đảo viễn thông xuyên biên giới.

Các nghi phạm lừa đảo trực tuyến được dẫn độ từ Myanmar về Trung Quốc. Ảnh: Bộ An ninh cộng đồng Trung Quốc

Bộ trên cho biết cơ chế phối hợp cấp Bộ trưởng trong phòng chống tội phạm lừa đảo viễn thông xuyên quốc gia đã được thiết lập giữa ba nước hồi đầu năm nay, tạo tiền đề cho một loạt các cuộc đột kích phối hợp.

Thông qua sự hợp tác ba bên, Trung Quốc đã đưa về nước hơn 7.600 công dân nước này có liên quan đến các hoạt động cờ bạc trực tuyến và lừa đảo viễn thông tại Myawaddy, Myanmar kể từ đầu năm nay.

Công ty Mỹ nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 mất tích

Ngày 26/12, công ty nghiên cứu Ocean Infinity của Mỹ thông báo đang nối lại hoạt động tìm kiếm xác máy bay MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, mất tích vào năm 2014.

Đại diện của Ocean Infinity cho biết với sự hỗ trợ từ Chính phủ Malaysia, công ty đang khởi động lại cuộc tìm kiếm chiếc máy bay MH370 mất tích. Do tính chất nhạy cảm của chiến dịch, tất cả các thông tin cập nhật chính thức sẽ do Chính phủ Malaysia công bố.

Hiện tàu chuyên dụng Armada 8605 của Ocean Infinity đang trên đường đến bờ biển phía Tây Australia để tiếp tục cuộc tìm kiếm. Con tàu dài 86m, đóng vai trò là bệ phóng cho các phương tiện tự hành dưới nước có khả năng lập bản đồ đáy biển sâu. Giai đoạn tìm kiếm tích cực dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 30-12.

Cháy rừng dữ dội tại bang Tây Australia

Một vụ cháy rừng ở mức độ khẩn cấp đã xảy ra vào dịp lễ Giáng sinh tại khu vực cách thị trấn Boddington vài km, bang Tây Australia (WA) vài km.

Đám cháy bao phủ gần 3700 ha rừng. Ảnh: ABCnews

Theo ABC, các đội cứu hỏa đã phải làm việc suốt đêm, đối phó với ngọn lửa quét qua gần 3.700 ha rừng. Đến sáng 26-12, cơ quan chức năng đã hạ cấp đối phó với đám cháy xuống mức Theo dõi, do điều kiện cứu hộ đã thuận lợi hơn khi độ ẩm tăng và đã khoanh vùng được đám cháy. Tuy nhiên, do dự báo sẽ có gió mạnh trong ngày, nỗ lực cứu hỏa có thể gặp trở ngại mới.

Khoảng 50 người ở thị trấn Boddington Eugene Smalberger đã được sơ tán đến nơi lánh nạn ở thị trấn Williams gần đó. Giới chức địa phương cho biết đám cháy đã âm ỉ được 2 tuần, nhưng bùng lên dữ dội hơn dự kiến do nắng nóng.