Thái Lan và Campuchia nhất trí về một thỏa thuận ngừng bắn từ ngày 27-12

(GLO)- Ngày thứ 3 đàm phán, Campuchia và Thái Lan đã đi tới nhất trí về các điều khoản của một thỏa thuận ngừng bắn ban đầu, có hiệu lực từ ngày 27-12.

Một nguồn tin thân cận với ban thư ký phía Thái Lan cho biết lệnh ngừng bắn sẽ được giám sát trong 72 giờ và bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn tiếp theo nào cũng cần được Hội đồng An ninh quốc gia phê duyệt.

Cùng với thỏa thuận ngừng bắn, chiều 26-12, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết cuộc họp giữa 2 bên đã nhất trí rằng Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan sẽ tham dự cuộc họp của Ủy ban Biên giới chung (GBC) Thái Lan - Campuchia với Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia vào ngày 27-12 tại Chanthaburi, để đạt được kết luận về một tuyên bố chung trong khuôn khổ Thỏa thuận Kuala Lumpur.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Nattapong. Ảnh: NATION THAILAND

Ông Anutin cho biết khuôn khổ thỏa thuận mà hai ban thư ký GBC đạt được sau 3 ngày đàm phán vẫn phù hợp với Thỏa thuận Kuala Lumpur mà Thái Lan và Campuchia đã ký ngày 26-10.

Ông nhấn mạnh Thái Lan tiếp tục tuân thủ 4 nguyên tắc cốt lõi của thỏa thuận này, đồng thời cho biết nếu các bộ trưởng quốc phòng 2 nước đạt được đồng thuận trong cuộc họp ngày 27-12, một tuyên bố chung sẽ được ký kết.

Về đề xuất ngừng bắn trong 72 giờ do Thái Lan đưa ra, ông Anutin cho biết đây là điều kiện mà Bangkok đề nghị Phnom Penh chấp thuận. Thủ tướng lâm thời Thái Lan khẳng định nếu xảy ra bất kỳ vụ nổ súng nào trong khoảng thời gian nêu trên, Thái Lan có thể đáp trả để bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ của mình.

Ngược lại, nếu Campuchia tuân thủ các điều kiện mà Thái Lan đặt ra, Bangkok sẽ xem xét việc thả toàn bộ 18 binh sĩ Campuchia hiện bị phía Thái Lan giam giữ.