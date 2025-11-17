Mỹ tạm đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương với Thái Lan

(GLO)- Theo tờ Bangkok Post, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan Nikorndej Balankura ngày 15-11 đã xác nhận về việc Mỹ tạm đình chỉ các cuộc đàm phán thương mại song phương với nước này.

Nguyên do là vì Bangkok tuyên bố tạm đình chỉ thỏa thuận ngừng bắn ở biên giới với Campuchia.

“Tuy vậy, phía Mỹ nhấn mạnh rằng các cuộc đàm phán có thể được nối lại nếu Thái Lan cam kết tuân thủ thỏa thuận hòa bình ký kết với Campuchia vào ngày 26/10 dưới sự chứng kiến của Tổng thống Trump”-phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thái Lan cho hay.

Tàu hàng tại cảng Khlong Toei, Bangkok, Thái Lan. Ảnh: Bangkok Post

Vào ngày 14-11, Tổng thống Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo Campuchia và Thái Lan để thảo luận về vấn đề biên giới. Ông Trump nói với báo chí rằng mọi chuyện sẽ "ổn", nhưng không đề cập đến việc dừng đàm phán thương mại với Thái Lan.

Đầu tuần qua, Thái Lan đã thông báo ngừng thực thi thỏa thuận hòa bình với Campuchia, đồng thời tạm dừng kế hoạch trả tự do cho 18 binh sĩ của Phnom Penh và đưa ra giải thích rằng động thái này là do một số binh sĩ Thái Lan đã dẫm phải mìn chống bộ binh khi tuần tra biên giới.