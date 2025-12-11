Tin thế giới sáng 11-12: Ukraine: Nga đang tấn công hạng nặng bất thường ở Pokrovsk

(GLO)- Ukraine: Nga đang tấn công hạng nặng bất thường ở Pokrovsk; Nga không muốn một lệnh ngừng bắn ngắn hạn với Ukraine; Israel phê duyệt gần 800 căn nhà ở Bờ Tây; Sập nhà kinh hoàng ở Maroc, ít nhất 22 người thiệt mạng;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 11-12-2025.

Ukraine: Nga đang cuộc tấn công hạng nặng bất thường ở Pokrovsk

Quân đội Ukraine cho biết các lực lượng nước này đang đẩy lùi một cuộc tấn công cơ giới quy mô lớn bất thường của Nga bên trong thành phố chiến lược Pokrovsk, miền đông Ukraine.

Binh sĩ Ukraine bắn hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) về phía quân đội Nga, gần tiền tuyến Pokrovsk thuộc vùng Donetsk, ngày 9-12-2025. Ảnh: Reuters

Trong nhiều tháng qua, lực lượng Nga đã tiến công theo từng nhóm bộ binh nhỏ để tìm cách kiểm soát thị trấn từng là trung tâm hậu cần quan trọng của Ukraine. Nga tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, trong khi Kiev khẳng định vẫn nắm giữ phần phía bắc thành phố – nơi đang diễn ra giao tranh đô thị dữ dội.

“Lực lượng Nga đã sử dụng xe bọc thép, ô tô và xe máy. Các đoàn cơ giới của họ tìm cách đột phá từ phía nam lên phía bắc thành phố”, Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 của Ukraine hôm 10/12 cho biết.

Một nguồn tin thuộc đơn vị này nói với Reuters rằng, Nga đã triển khai khoảng 30 phương tiện, biến đây thành đợt tấn công cơ giới lớn nhất từng được ghi nhận bên trong thành phố. Trước đó, Nga chỉ sử dụng một hoặc hai phương tiện để hỗ trợ bộ binh.

Nga không muốn một lệnh ngừng bắn ngắn hạn với Ukraine

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 10-12 cho biết, Nga tìm kiếm một thỏa thuận hòa bình lâu dài, ràng buộc về mặt pháp lý với Ukraine thay vì một lệnh ngừng bắn có giới hạn.

Theo RT, ông Peskov tuyên bố như vậy một ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu rằng Kiev sẵn sàng ngừng bắn về năng lượng nếu Moscow đồng ý và nước này sẽ làm mọi việc có thể để tổ chức một cuộc gặp cấp cao với Mỹ trong vòng 2 tuần tới để bàn về thỏa thuận hòa bình.

Ông Peskov tuyên bố nhấn mạnh: "Tôi sẽ bỏ qua một số chi tiết nhỏ nhưng chúng tôi hướng tới hòa bình, chứ không phải một lệnh ngừng bắn. Một nền hòa bình ổn định, được đảm bảo và lâu dài, đạt được thông qua việc ký kết các văn kiện thích hợp là ưu tiên tuyệt đối".

Hồi tháng 3, Nga và Ukraine nhất trí ngừng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong 30 ngày. Tuy nhiên, các quan chức Nga cáo buộc Ukraine liên tục vi phạm thỏa thuận.

Israel phê duyệt xây dựng gần 800 căn nhà ở Bờ Tây

Ngày 10/12, Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich thông báo Israel đã chính thức thông qua quyết định xây 764 căn nhà tại 3 khu định cư ở Bờ Tây.

Trong một thông báo, ông Smotrich nêu rõ những căn nhà này sẽ được xây dựng giữa khu định cư Hashmonaim, nằm ngay bên ngoài Đường Xanh ở miền Trung Israel, và các khu Givat Zeev, Beitar Illit gần Jerusalem.

Một khu định cư của người Israel đang được xây dựng ở Bờ Tây. Ảnh: RTE

Bộ trưởng Smotrich cho biết kể từ khi ông nhậm chức vào cuối năm 2022, Hội đồng Quy hoạch Cấp cao Israel đã phê duyệt tổng cộng khoảng 51.370 căn nhà tại Bờ Tây, đồng thời nói rằng Israel sẽ tiếp tục mở rộng các khu định cư tại đây.

Phản ứng về động thái trên, ông Wasel Abu Yousef, một thành viên của Ban chấp hành Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), khẳng định chính quyền Palestine coi tất cả các khu định cư đều là bất hợp pháp và đi ngược lại tất cả các nghị quyết quốc tế.

"Thuế" - từ được Tổng thống Trump yêu thích nhất

Phát biểu tại một sự kiện ở thị trấn Mount Pocono, bang California, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết từ yêu thích nhất của ông là "thuế".

Ảnh minh họa: Wion

"Tôi yêu từ đó hơn bất cứ từ nào khác trong từ điển. Thuế quan đang mang lại cho chúng ta hàng trăm tỷ USD... Các công ty thép đang đến bang Pennsylvania vì họ không muốn trả thuế ở mức 25%, 50% và 100%", ông Trump nói và lập luận rằng thuế đã thu hút các công ty quay trở lại Mỹ.

Trong bài phát biểu dài 90 phút, ông Trump đã bảo vệ thành tựu kinh tế của mình, khẳng định các chính sách của ông đang làm giá cả hạ xuống, lương tăng lên. Lãnh đạo Nhà Trắng đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ phóng đại những lo ngại về khả năng chi trả.

Sập nhà kinh hoàng ở Maroc, ít nhất 22 người thiệt mạng

Ít nhất 22 người thiệt mạng trong vụ sập hai toà nhà ở Fez - thành phố cổ kính tại Maroc. Một tòa nhà không có người ở, trong khi tòa nhà thứ hai đang tổ chức lễ Aqiqah - một nghi lễ truyền thống của người Hồi giáo đánh dấu sự ra đời của một đứa trẻ.

Hiện trường vụ sập hai tòa nhà ở Fez, Maroc. Video: Reuters

Theo thông tin từ chính quyền thành phố, 2 tòa nhà đều bốn tầng, nằm cạnh nhau tại khu phố Al-Mustaqbal - một khu vực đông dân cư phía tây thành phố, đã sập xuống trong đêm 9-12 giờ địa phương (tức sáng nay theo giờ Việt Nam). Các tòa nhà này là nơi sinh sống của 8 gia đình.

Khu vực Al-Mustaqbal, vốn là một trong những khu dân cư đông đúc và có cơ sở hạ tầng cũ kỹ. Các nhân chứng tại hiện trường cho biết các tòa nhà này đã có dấu hiệu nứt vỡ từ một thời gian trước nhưng không có bất kỳ biện pháp sửa chữa hay cảnh báo nào được thực hiện. Các đội cứu hộ và cư dân đã tiến hành đào bới đống đổ nát suốt đêm để tìm kiếm những người sống sót.