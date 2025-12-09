Tin thế giới sáng 9-12: Động đất mạnh 7,5 độ richter tại Nhật Bản khiến 23 người bị thương

(GLO)- Ukraine sắp chuyển kế hoạch hòa bình sửa đổi cho Mỹ; Hungary đạt thỏa thuận bảo đảm quá cảnh khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ; Nhật Bản: Động đất mạnh 7,5 độ richter khiến 23 người bị thương...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 9-12.

Ukraine sắp chuyển kế hoạch hòa bình sửa đổi cho Mỹ

Ukraine sẽ chuyển cho Mỹ một kế hoạch hòa bình sửa đổi vào ngày 9-12, sau cuộc hội đàm tại London giữa Tổng thống Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Anh.

Cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Tổng thống Zelensky. Ảnh: Reuters

Cuộc gặp được tổ chức gấp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và ông Zelensky nhằm củng cố vị thế đàm phán của Ukraine.

Phát biểu sau cuộc họp, ông Zelenskiy cho biết kế hoạch sửa đổi sẽ gồm 20 điểm, nhưng vẫn chưa có sự đồng thuận liên quan đến vấn đề nhượng bộ lãnh thổ – điều mà Moscow đang thúc ép.

“Về cơ bản, phía Mỹ có tâm thế tìm kiếm một giải pháp thỏa hiệp. Tất nhiên, các vấn đề liên quan đến lãnh thổ rất phức tạp và hiện vẫn chưa tìm được sự nhượng bộ", ông Zelensky cho hay.

Nhà lãnh đạo Ukraine nhắc lại lập trường nhất quán rằng Kiev không thể nhượng bộ bất kỳ phần lãnh thổ nào.

Hungary đạt thỏa thuận bảo đảm quá cảnh khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ

Ngày 8-12, Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết, ông đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan về việc bảo đảm tuyến quá cảnh khí đốt Nga qua Thổ Nhĩ Kỳ vào Hungary.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban (trái) và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (phải). Ảnh: Getty Images

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Istanbul, Thủ tướng Hungary Viktor Orban nhấn mạnh phía Thổ Nhĩ Kỳ cam kết duy trì ổn định tuyến vận chuyển, qua đó bảo đảm nhu cầu năng lượng thiết yếu của Hungary trong bối cảnh thị trường năng lượng châu Âu còn nhiều biến động.

Ông Viktor Orban cũng nhắc lại rằng trong năm 2025, Hungary đã tiếp nhận khoảng 7,5 tỉ m³ khí đốt qua đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”, góp phần quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia.

Israel tiếp tục không kích vào Gaza, 1 phụ nữ thiệt mạng

Cảnh hoang tàn ở Dải Gaza. Ảnh: The New York Times

Các nguồn tin Palestine cáo buộc quân đội Israel đã tiến hành thêm ít nhất 2 cuộc không kích vào Dải Gaza trong ngày 8-12.

Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào khu vực trại tị nạn Jabalia, phía Bắc Dải Gaza, khiến 1 phụ nữ thiệt mạng và 6 người bị thương. Đòn tập kích thứ hai đánh vào khu vực Deir al-Balah thuộc Trung tâm Dải Gaza, làm một người bị chết.

Quân đội Israel tối 8-12 xác nhận đã tiến hành cuộc không kích bằng máy bay không người lái vào Deir al-Balah, song chưa đưa ra bình luận về cuộc tấn công vào Jabalia.

Nhật Bản: Động đất mạnh 7,5 độ richter khiến 23 người bị thương

Trận động đất ở Nhật Bản vào khuya ngày 8-12 khiến đồ đạc đổ vỡ. Ảnh: Reuters

Giới chức Nhật Bản cho biết hơn 20 người bị thương khi một trận động đất mạnh 7,5 độ richter xảy ra ngoài khơi miền Bắc Nhật Bản.

Chính phủ cho biết đang đánh giá thiệt hại do động đất và sóng thần, xảy ra vào khoảng 23h15 ngày 8-12 tại Thái Bình Dương. Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA), tâm chấn của trận động đất nằm cách bờ biển tỉnh Aomori 80 km, ở độ sâu 54 km.

“Có khả năng các trận động đất mạnh hơn nữa có thể xảy ra trong vài ngày tới,” một quan chức của JMA cho biết.

Biển cảnh báo đường cao tốc bị phong tỏa ở Chitose, Nhật Bản, sau khi xảy ra động đất vào khuya ngày 8-12. Ảnh: Reuters

Một đợt sóng thần cao 70 cm được ghi nhận tại cảng Kuji ở tỉnh Iwate, phía Nam Aomori, trong khi các đợt sóng thần cao tới 50 cm xuất hiện tại nhiều khu vực ven biển khác.

Các nhà máy điện hạt nhân đã được tiến hành kiểm tra khẩn cấp. Cơ quan Quản lý Hạt nhân cho biết khoảng 118 gallon nước đã bị tràn tại nhà máy tái xử lý nhiên liệu hạt nhân Rokkasho ở Aomori, song không gây ra lo ngại về an toàn.

Trung Quốc đòi bồi thường cho nạn nhân thảm họa hàng không MH370

Thân nhân nạn nhân ở Bắc Kinh gào khóc sau khi nhận tin máy bay MH370 đã lao xuống Ấn Độ Dương. Ảnh: AFP

Tòa án ở Bắc Kinh ra lệnh cho hãng Malaysia Airlines bồi thường cho gia đình 8 hành khách trên chuyến bay MH370 mất tích hơn 10 năm trước.

Tòa án Nhân dân quận Triều Dương cho hay khoản bồi thường cho gia đình 8 nạn nhân trên chuyến bay MH370 là để trang trải chi phí tang lễ, tổn thất tinh thần và các thiệt hại khác. Mỗi gia đình được cho là sẽ nhận hơn 2,9 triệu nhân dân tệ (hơn 410.000 USD).

Tòa án cho biết 47 đơn kiện khác đã được rút, sau khi các gia đình đạt thỏa thuận dàn xếp với Malaysia Airlines và chi nhánh quốc tế của hãng. 23 vụ đang chờ giải quyết. Theo tòa án, gia đình của những hành khách này "chưa nộp đơn xin tuyên bố tử vong hoặc chưa hoàn tất thủ tục tuyên bố tử vong", đồng nghĩa họ vẫn được coi là người mất tích về mặt pháp lý. 8 hành khách mà tòa án yêu cầu Malaysia Airlines bồi thường đều được tuyên bố đã chết.