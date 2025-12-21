Tin thế giới tối 21-12: Mỹ - Nga thận trọng sau cuộc đàm phán ở Miami

(GLO)- Mỹ - Nga thận trọng sau cuộc đàm phán ở Miami; Ukraine và Bồ Đào Nha bắt tay sản xuất USV; Hàn Quốc bí mật hội đàm với Nga về vấn đề hạt nhân Triều Tiên; Xả súng ở Nam Phi khiến 10 người chết; ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 21-12.

Mỹ - Nga thận trọng sau cuộc đàm phán ở Miami

Sau một buổi chiều dài với các cuộc thảo luận kín hôm 20-12 tại Miami, quan chức Mỹ và Nga vẫn không đạt được tiến triển rõ ràng nào hướng tới việc chấm dứt xung đột Ukraine.

Từ trái sang: Con rể của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Jared Kushner, Đặc phái viên Nga Kirill Dmitriev và Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff. Ảnh: Điện Kremlin

Các cuộc đàm phán quy tụ Đặc phái viên của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, và phái đoàn Mỹ do Đặc phái viên Steve Witkoff dẫn đầu, cùng với ông Jared Kushner, con rể của Tổng thống Donald Trump. Không phóng viên nào được phép tham dự các phiên họp, không có tuyên bố chung nào được đưa ra, và các quan chức từ chối cung cấp thông tin ngay lập tức, một sự im lặng có chủ ý, phản ánh sự thận trọng của tiến trình này.

Các nguồn thạo tin về nội dung trao đổi mô tả lập trường của Mỹ là cứng rắn nhưng kiềm chế.

Theo các nguồn tin, các nhà đàm phán Mỹ đã trao cho phía Nga một danh sách các câu hỏi và kỳ vọng cần được làm rõ trong các bước tiếp theo. Nguồn tin đồng thời nhấn mạnh rằng Washington coi bước đi tiếp theo là trách nhiệm của Moscow. Các cuộc thảo luận sẽ được nối lại vào hôm nay, với bản thông báo chính thức từ phía Mỹ dự kiến được công bố.

Ukraine và Bồ Đào Nha bắt tay sản xuất USV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết đã bắt tay với Bồ Đào Nha để sản xuất các tàu mặt nước không người lái (USV). Thỏa thuận đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Ukraine của Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro.

Thủ tướng Bồ Đào Nha Luis Montenegro và Tổng thống Ukraine Zelensky ký thỏa thuận về hợp tác sản xuất USV. Ảnh: Văn phòng Tổng thống Ukraine

Theo Kiev Independent, trong bối cảnh xung đột kéo dài, các phương tiện không người lái trên biển đã trở thành một phần không thể thiếu trong hệ thống phòng thủ của Ukraine. Do đó, việc hợp tác đồng sản xuất với một quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không chỉ giúp Ukraine củng cố năng lực sản xuất lâu dài, mà còn mở rộng hợp tác công nghiệp quốc phòng hàng hải giữa các nước châu Âu.

Tổng thống Zelensky gọi đây là “một trong những lĩnh vực hứa hẹn nhất trong nỗ lực quốc phòng của Ukraine”, đồng thời nhấn mạnh cần tạo ra những kết quả thiết thực.

Nội các Israel phê duyệt 19 khu định cư mới tại Bờ Tây

Theo tuyên bố chính thức ngày 21-12, Nội các an ninh Israel đã phê duyệt việc thành lập 19 khu định cư mới tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nâng tổng số khu định cư được thông qua trong vòng ba năm qua lên 69 khu.

Tuyên bố từ Văn phòng Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich cho biết đề xuất do ông Smotrich và Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz đệ trình về việc "công nhận và hợp thức hóa 19 khu định cư mới tại Judea và Samaria" đã được nội các thông qua.

Thời điểm cụ thể của quyết định không được nêu rõ.

Quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng Israel-Palestine tiếp tục leo thang, trong khi cộng đồng quốc tế nhiều lần bày tỏ quan ngại về hoạt động mở rộng các khu định cư của Israel tại Bờ Tây, vốn bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và gây cản trở tiến trình hòa bình Trung Đông.

Hàn Quốc bí mật hội đàm với Nga về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Hãng thông tấn Yonhap ngày 21-12 trích dẫn nguồn tin thân cận với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tiết lộ về việc các đại diện của Seoul bí mật tới Nga để thảo luận về chương trình hạt nhân của Triều Tiên và những vấn đề liên quan đến an ninh khu vực.

Người dân tại Seoul, Hàn Quốc theo dõi qua truyền hình vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, ngày 8-5-2025. Ảnh: New Straits Times/TTXVN

"Phái đoàn ngoại giao Hàn Quốc gần đây đã tới Moscow để gặp ông Oleg Burmistrov, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga phụ trách vấn đề hạt nhân của Triều Tiên. Trong cuộc gặp, phía Hàn Quốc đã đề nghị Nga đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc bảo đảm hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, trong bối cảnh Seoul mong muốn nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng vào năm tới", nguồn tin cho biết.

Các quan chức ngoại giao Hàn Quốc cho rằng Nga có vai trò quan trọng trong việc đưa Triều Tiên trở lại bàn đàm phán, đồng thời tận dụng cơ hội này để bày tỏ quan điểm về quan hệ hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tuy vậy, giới quan sát nhận định động thái của Seoul còn mang nhiều mục đích khác.

Xả súng ở Nam Phi khiến 10 người chết

Ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 10 người khác bị thương trong vụ xả súng bừa bãi xảy ra sáng nay tại Nam Phi. Danh tính hung thủ cũng như các nạn nhân chưa được xác định.

Hiện trường vụ xả súng tại thị trấng Bekkersdal, Nam Phi khiến 10 người thiệt mạng. Ảnh: NPR

Cảnh sát cho biết vụ việc xảy ra tại các tuyến phố thuộc thị trấn Bekkersdal, nằm cách thành phố Johannesburg khoảng 40km về phía Tây Nam. Một số tay súng chưa xác định danh tính, đã xả súng bừa bãi vào những người đang lưu thông trên đường. Toàn bộ người bị thương đã được đưa đến các bệnh viện để chữa trị. Giới chức đang điều tra về động cơ của vụ xả súng.

