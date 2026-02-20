(GLO)- Trong cuộc họp đầu tiên nhằm thảo luận về vấn đề tái thiết Dải Gaza tại thủ đô Washington, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ cam kết chi 10 tỷ USD cho Hội đồng Hòa bình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp. Ảnh: Reuters/TPO

Theo Hãng tin AP ngày 19-2 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì cuộc gặp gỡ đầu tiên của Hội đồng Hòa bình tại thủ đô Washington quy tụ lãnh đạo và đại diện từ hơn 40 quốc gia.

Mục tiêu giải quyết các xung đột toàn cầu, trước mắt tập trung vào các bước tiếp theo cho lệnh ngừng bắn tại Dải Gaza và các điểm nóng thế giới.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới cho biết, Mỹ cam kết sẽ đóng góp 10 tỷ USD. Ngoài khoản cam kết từ Mỹ, ông Trump còn cho biết, các thành viên hội đồng đã nhất trí đóng góp 7 tỷ USD cho việc tái thiết Dải Gaza. Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) sẽ quyên góp 75 triệu USD cho các dự án liên quan đến bóng đá ở Dải Gaza, còn Liên Hợp Quốc sẽ đóng góp 2 tỷ USD cho viện trợ nhân đạo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhấn mạnh, con số 10 tỷ USD là "rất nhỏ" so với chi phí chiến tranh, chỉ tương đương với khoảng hai tuần chiến tranh.

Dù đưa ra con số cam kết ấn tượng, Tổng thống Donald Trump chưa làm rõ nguồn gốc của khoản 10 tỷ USD này.

Dẫn tin NBC News, Nhà Trắng hiện vẫn chưa phản hồi các câu hỏi liên quan đến nguồn ngân sách và kế hoạch phân bổ chi tiết của khoản tiền trên.

Theo ước tính chi phí tái thiết Dải Gaza, nơi đã bị tàn phá sau hai năm chiến tranh, lên tới 70 tỷ USD.

Sự kiện ra mắt Hội đồng Hòa bình diễn ra tại Washington trong bối cảnh quân đội Mỹ đang triển khai lực lượng quy mô lớn hướng về Trung Đông.

Một số quốc gia đang lên kế hoạch gửi hàng ngàn binh sĩ tham gia Lực lượng Ổn định Quốc tế, giúp giữ gìn hòa bình ở Gaza khi được triển khai-Tổng thống Mỹ cho biết thêm.