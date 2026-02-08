Mỹ ấn định cuộc họp đầu tiên Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 19-2 tại Washington

(GLO)- Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia lên kế hoạch tổ chức cuộc họp lãnh đạo đầu tiên của Hội đồng Hòa bình Gaza vào ngày 19-2 tại Washington.

Tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel xuống Dải Gaza. Ảnh: IRNA/TTXVN

Theo trang Axios, cuộc họp được cho là sẽ kết hợp với hội nghị gây quỹ cho công cuộc tái thiết Gaza, nhưng hiện vẫn đang ở giai đoạn chuẩn bị và có thể thay đổi.

Mỹ dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp làm việc đầu tiên của Hội đồng Hòa bình vào ngày 19-2 tại Washington. Và Mỹ đã gửi thư mời tới 26 quốc gia còn lại có đại diện trong hội đồng-theo hai nhà ngoại giao Arab nói với báo Times of Israel.

"Hội đồng Hòa bình" do Tổng thống Mỹ Donald Trump thành lập vào cuối tháng 1, do chính ông làm Chủ tịch, với mục tiêu được tuyên bố là giải quyết các xung đột toàn cầu. Lễ ký kết thành lập Hội đồng Hòa bình bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, dù hàng chục quốc gia được mời, song chưa tới 20 nước tham gia buổi lễ.

Sáng kiến này vấp phải nhiều lo ngại từ giới chuyên gia, rằng nó có thể làm suy yếu vai trò của Liên hợp quốc trong hoạt động gìn giữ hòa bình quốc tế.

Các quan chức Mỹ đã tìm cách trấn an đồng minh rằng Hội đồng Hòa bình trước mắt sẽ chỉ tập trung vào Gaza, phù hợp với một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, theo đó trao cho hội đồng nhiệm vụ giám sát công tác quản lý Dải Gaza hậu chiến trong vòng hai năm tới.