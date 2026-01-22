Tin thế giới tối 22-1: Tổng thống Trump chủ trì lễ ký ‘Hiến chương Hội đồng Hòa bình’

(GLO)- EU triệu tập Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels; Tổng thống Trump chủ trì lễ ký ‘Hiến chương Hội đồng Hòa bình’; Hàn Quốc cưỡng chế đưa 73 nghi phạm lừa đảo từ Campuchia về nước; ...là những thông tin quốc tế nổi bật tối 22-1.

EU triệu tập Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels

Ngày 22-1, Liên minh châu Âu (EU) đã triệu tập một Hội nghị thượng đỉnh khẩn cấp tại Brussels, Bỉ, dự kiến bắt đầu vào khoảng 17 giờ (giờ địa phương).

Theo các nguồn tin ngoại giao, trọng tâm của Hội nghị sẽ là việc các nước thành viên của khối phối hợp để hình thành lập trường chung trước những tuyên bố và động thái gần đây của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và một số hồ sơ an ninh nhạy cảm.

Một cuộc họp của Liên minh châu Âu (EU). Ảnh minh họa: EC

Bên cạnh đó, các nhà lãnh đạo châu Âu dự kiến sẽ trao đổi về định hướng dài hạn của khối trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược toàn cầu gia tăng, tập trung vào vai trò của EU trong cấu trúc an ninh quốc tế, chính sách đối ngoại chung và các biện pháp bảo vệ lợi ích kinh tế trước những sức ép từ bên ngoài.

Giới phân tích cho rằng, các quyết định và thông điệp được đưa ra tại Brussels lần này sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc định hình lập trường chung của EU đối với Mỹ trong thời gian tới, đồng thời phản ánh mức độ đoàn kết và khả năng hành động tập thể của khối trước những biến động nhanh chóng của trật tự quốc tế.

Tổng thống Trump chủ trì lễ ký ‘Hiến chương Hội đồng Hòa bình’

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ ký kết thành lập “Hội đồng Hòa bình” của ông với sự tham gia của hàng chục nguyên thủ và lãnh đạo thế giới.

Theo Kênh TVP World của Ba Lan ngày 22-1, buổi lễ diễn ra bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thuỵ Sĩ, với khoảng 35 nhà lãnh đạo đã chấp nhận lời mời tham gia.

Tổng thống Trump chủ trì lễ ký ‘Hiến chương Hội đồng Hòa bình’ ở Davos, Thụy Sĩ. Ảnh: AFP

Có một số quốc gia đáng chú ý đã từ chối tham gia. Một số nguyên thủ quốc gia như Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki, không thể ký nếu chưa có sự phê chuẩn trước của chính phủ. Những nước khác từ chối tham gia, viện dẫn lo ngại về thành phần cũng như phạm vi hoạt động của tổ chức này.

Cho đến nay, Hungary là quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) duy nhất chấp nhận lời mời của Tổng thống Trump tham gia sáng kiến Hội đồng Hòa bình nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu.

Hàn Quốc cưỡng chế đưa 73 nghi phạm lừa đảo từ Campuchia về nước

Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định cưỡng chế dẫn độ 73 nghi phạm lừa đảo xuyên quốc gia bị bắt giữ tại Campuchia, trong khuôn khổ chiến dịch trấn áp các đường dây tội phạm nhắm vào công dân nước này.

Tại cuộc họp báo ngày 22-1, bà Kang Yoo-jung, Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc, cho biết các nghi phạm nói trên bị cáo buộc lừa đảo và đe dọa 869 công dân Hàn Quốc, chiếm đoạt tổng cộng 48,6 tỷ won (khoảng 33 triệu USD).

Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kang Yoo-jung. Ảnh: Yonhap News

Một chuyên cơ của Hàn Quốc đã khởi hành từ sân bay Incheon lúc 20h45 ngày 22-1 để đưa các nghi phạm về nước, dự kiến hạ cánh vào lúc 9h10 sáng 23-1. Sau khi về nước, những người này sẽ được bàn giao cho các cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Bà Kang Yoo-jung cho biết đây là đợt cưỡng chế dẫn độ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, trong đó có nhiều đối tượng đã phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình nhằm trốn tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Nhật Bản tạm dừng tái khởi động nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima

Việc tái khởi động nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa – cơ sở điện hạt nhân lớn nhất thế giới – đã bị tạm dừng ngày 22-1, chỉ vài giờ sau khi quá trình khởi động được tiến hành.

Nhà máy điện hạt nhân Kashiwazaki-Kariwa là nhà máy lớn nhất thế giới. Ảnh: The Asahi Shimbun/Getty Images

Nhà máy nằm tại tỉnh Niigata tạm ngừng hoạt động từ sau thảm họa hạt nhân Fukushima năm 2011. Quá trình tái khởi động chính thức bắt đầu từ ngày 21-1, sau khi cơ sở này nhận được sự chấp thuận cuối cùng từ Cơ quan Quản lý hạt nhân Nhật Bản.

Tuy vậy, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cho biết một tín hiệu cảnh báo từ hệ thống giám sát đã phát ra trong quá trình khởi động lò phản ứng, buộc công ty phải tạm dừng hoạt động.

Tín hiệu cảnh báo khiến công ty phải kiểm tra một số thiết bị điện có dấu hiệu trục trặc. Khi nhận thấy việc khắc phục cần thêm thời gian, TEPCO đã quyết định đưa các thanh điều khiển trở lại lò phản ứng theo quy trình đã được lên kế hoạch. Lò phản ứng hiện trong trạng thái ổn định và không có rò rỉ phóng xạ ra môi trường bên ngoài.