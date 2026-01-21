Tin thế giới sáng 21-1: Nga không kích khiến hơn 1 triệu dân Kiev sống trong cảnh mất điện

(GLO)- Nga không kích khiến hơn 1 triệu dân Kiev sống trong cảnh mất điện; Tổng thống Trump: sẽ có giải pháp về Greenland làm hài lòng cả Mỹ và NATO; Ba Lan ban hành lệnh cấm xe điện Trung Quốc vào căn cứ quân sự là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 21-1.

Nga không kích khiến hơn 1 triệu dân Kiev sống trong cảnh mất điện

Một cuộc không kích của Nga đã khiến hơn 1 triệu người dân ở thủ đô Kiev bị mất điện vào ngày 20-1, đồng thời tác động tới các trạm biến áp truyền tải điện từ các nhà máy điện hạt nhân của Ukraine. Trước diễn biến này, Kiev cáo buộc Moscow đang sử dụng nguy cơ thảm họa hạt nhân như một công cụ gây sức ép.

Ảnh minh họa: Reuters

Đây là cuộc tấn công thứ hai trong tháng này nhằm vào thủ đô Ukraine. Hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ đã làm việc không ngừng nghỉ để khôi phục điện và hệ thống sưởi, trong bối cảnh nhiệt độ ban đêm giảm xuống mức âm 13 độ C.

“Riêng tại Kiev, tính đến tối nay, hơn một triệu hộ gia đình vẫn chưa có điện. Một số lượng lớn các tòa nhà - hơn 4.000 khu chung cư vẫn không có hệ thống sưởi", Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu qua video hàng tối.

Tổng thống Ukraine cho biết ông yêu cầu chính phủ trình một “kế hoạch hành động và ra quyết định” về việc ổn định các dịch vụ thiết yếu trước ngày 21/1. Phó Thủ tướng Oleksiy Kuleba cho biết 68 đội sửa chữa đã được triển khai tại Kiev. Hơn 1.400 điểm cứu trợ khẩn cấp đã được mở để người dân sưởi ấm và sạc các thiết bị điện tử.

Tổng thống Trump: sẽ có giải pháp về Greenland làm hài lòng cả Mỹ và NATO

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 20-1 tại Nhà Trắng nhân 1 năm ngày quay trở lại nắm quyền, Tổng thống Donald Trump cho biết, Mỹ và NATO sẽ đạt được thoả thuận về tương lai của Greenland.

Một ngôi làng trên đảo Greenland. Ảnh: Reuters

Khi được hỏi sẽ đi xa tới mức nào để có thể giành được Greenland, Tổng thống Trump không tiết lộ song cho biết, các hành động sẽ sớm được thực hiện. Ông Trump cũng tuyên bố, ông sẽ thuyết phục được người dân Greenland rằng, họ sẽ hạnh phúc nếu trở thành 1 phần của Mỹ, bất chấp việc người dân của Đan Mạch và hòn đảo này đã tập trung biểu tình phản đối ý định sáp nhập của ông Trump.

Cuối tuần qua, ông Trump đã áp thuế 10% đối với Đan Mạch và 7 nước thành viên NATO khác, do phản đối vấn đề liên quan đến Greenland. Thêm vào đó, phía Mỹ nhiều lần tuyên bố không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để giành lại lãnh thổ này.

Những hành động này đã dẫn đến sự phản đối mạnh mẽ từ một số nhà lãnh đạo châu Âu.

Ba Lan ban hành lệnh cấm xe điện Trung Quốc vào căn cứ quân sự

Ngày 20-1, Ba Lan đã công bố các biện pháp liên quan đến việc cấm xe điện Trung Quốc vào một số căn cứ quân sự, nhằm bảo đảm an ninh quốc gia trước các rủi ro về công nghệ và truy cập thông tin.

Ba Lan ban hành lệnh cấm xe điện Trung Quốc vào căn cứ quân sự. Ảnh: X

Lệnh cấm được áp dụng đối với các phương tiện được trang bị hệ thống ghi hình và ghi âm, tuy nhiên quyết định cuối cùng thuộc về từng chỉ huy của mỗi căn cứ quân sự. Đã có ít nhất 2 trường hợp binh sĩ bị từ chối vào các căn cứ quân sự bằng xe cá nhân, trong đó một trường hợp liên quan đến xe Tesla.

Theo 1 báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Đông Âu (OSW) có trụ sở tại Warsaw, các phương tiện hiện đại có thể thu thập hình ảnh, âm thanh, vị trí địa lý, dữ liệu môi trường xung quanh và thậm chí dữ liệu sinh trắc học của người lái. Dữ liệu này có thể bị các cơ quan tình báo nước ngoài truy cập. Điều này có thể dẫn đến một loạt các rủi ro, như xe có thể bị chiếm quyền điều khiển từ xa, hoặc làm gián đoạn cảm biến, dẫn đến các nguy cơ phá hoại.

Quyết định của Ba Lan cấm xe điện của Trung Quốc vào một số căn cứ quân sự diễn ra, trong bối cảnh số lượng xe điện Trung Quốc tại châu Âu, trong đó có Ba Lan ngày càng gia tăng.

Tường sập làm tàu hỏa trật bánh ở Tây Ban Nha

Một đoàn tàu trật bánh gần Barcelona sau khi tường chắn dọc theo đường ray đổ sập xuống, khiến lái tàu thiệt mạng và làm 37 người bị thương.

Sự cố xảy ra ngày 20-1 tại khu vực Gelida, vùng Catalonia ở đông bắc Tây Ban Nha, trên tuyến tàu vận chuyển hành khách quanh khu vực ngoại ô thành phố Barcelona. Công ty quản lý hạ tầng đường sắt Tây Ban Nha Adif nhận định đoạn tường chắn đổ sập nhiều khả năng vì ảnh hưởng của đợt mưa lớn quét qua Catalonia trong tuần này.

Hiện trường vụ tàu hỏa trật đường ray gần Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 20-1. Ảnh: AP

Toàn bộ hành khách đã được đưa ra khỏi đoàn tàu sau vụ tai nạn, theo thanh tra Claudi Gallardo của cơ quan cứu hỏa Catalonia.

Giới chức địa phương cho biết lái tàu đã thiệt mạng tại hiện trường. Có 37 người trên tàu bị thương, trong đó 4 trường hợp bị thương nặng. Ít nhất 20 xe cứu thương được triển khai tới hiện trường cùng 38 đơn vị lính cứu hỏa để ứng cứu.