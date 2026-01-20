Tin thế giới tối 20-1: Nga dùng chiến thuật mới để tập kích Ukraine

(GLO)- Nga dùng chiến thuật mới để tập kích Ukraine; Đan Mạch giữ quan điểm cứng rắn với Mỹ về vấn đề Greenland; Đan Mạch giữ quan điểm cứng rắn với Mỹ về vấn đề Greenland; Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có nguy cơ đổ vỡ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 20-1.

Nga dùng chiến thuật mới để tập kích Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã sử dụng chiến thuật mới trong các cuộc tập kích ban đêm vào Ukraine, đồng thời triển khai các tên lửa được sản xuất trong năm nay.

Trong một bài đăng trên tài khoản X ngày 20-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo quân đội lập tức liên hệ với các đối tác, trước hết là Mỹ, để cung cấp báo cáo chi tiết về sự thay đổi trong chiến thuật tấn công của Nga, đặc biệt là việc tập trung đánh vào hạ tầng năng lượng.

Lính cứu hỏa tại Odessa đối phó hỏa hoạn sau một cuộc tập kích của Nga. Ảnh: Telegram

Nhà lãnh đạo Ukraine cho hay, ông đã triệu tập một cuộc họp điều phối đặc biệt về năng lượng liên quan đến hậu quả từ cuộc tập kích của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine trong đêm 19-1, rạng sáng 20-1. Cuộc họp có sự tham gia của đại diện các cơ quan chính phủ, chính quyền địa phương, quân đội và đại diện ngành năng lượng.

Trong đêm 19-20/1, lực lượng Nga đã tấn công Kiev, khiến một người bị thương. Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết các tòa nhà tại quận Dniprovskyi đã bị trúng hỏa lực. Cuộc tập kích khiến nhiều khu vực của thành phố bị mất điện và mất nước.

Đan Mạch giữ quan điểm cứng rắn với Mỹ về vấn đề Greenland

Ngày 20-1, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đan Mạch, ông Rasmus Jarlov tuyên bố nước này sẽ tuyên chiến với Mỹ nếu Washington tìm cách kiểm soát Greenland.

Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Đan Mạch Rasmus Jarlov (phải) trong cuộc phỏng vấn với kênh CNN. Ảnh: CNN

Trả lời phỏng vấn của hãng tin CNN, ông Jarlov thừa nhận rằng Đan Mạch nhận thức rõ về ưu thế quân sự của Mỹ, nhưng cảnh báo bất kỳ nỗ lực nào nhằm chiếm giữ Greenland cũng sẽ dẫn đến hậu quả.

Cùng ngày, Bộ trưởng Kinh tế Đan Mạch Stephanie Lose kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) nên xem xét tất cả lựa chọn liên quan đến phản ứng trước lời đe dọa áp thuế mới của ông Trump đối với các đồng minh châu Âu.

Hạ viện Australia thông qua một số luật kiểm soát súng nghiêm ngặt hơn

Với 96 phiếu ủng hộ và 45 phiếu chống, Hạ viện Australia ngày 20-1 đã thông qua một số luật nhằm triển khai chương trình thu hồi vũ khí quốc gia và siết chặt việc kiểm tra lý lịch đối với giấy phép sở hữu vũ khí.

Các biện pháp mới sẽ bao gồm một chương trình thu hồi súng quốc gia, trong đó chính phủ sẽ mua lại các vũ khí dư thừa và một số loại súng bị hạn chế sử dụng.

Vụ xả súng ngày 14-12 tại bãi biển Bondi đã làm dấy lên làn sóng phản ứng đối với việc sở hữu và sử dụng súng ở Australia. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổ chức Tình báo An ninh Australia (ASIO) sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng khác kiểm tra nghiêm ngặt hơn lý lịch đối với giấy phép sở hữu súng do các bang cấp.

Số liệu thống kê năm 2025 của Chính phủ Australia cho thấy số lượng súng tại nước này đã ghi nhận mức kỷ lục 4,1 triệu khẩu, trong đó riêng bang New South Wales sở hữu hơn 1,1 triệu khẩu.

Để đối phó với tình trạng này, bang New South Wales cũng đã thông qua các luật mới hạn chế số lượng súng và mỗi cá nhân sở hữu súng sẽ phải gia hạn giấy phép 2 năm một lần thay vì 5 năm như trước đây.

Thỏa thuận ngừng bắn tại Syria có nguy cơ đổ vỡ ngay sau ký kết

Thỏa thuận ngừng bắn và hội nhập vừa được ký kết giữa chính quyền lâm thời Syria và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo đang đứng trước nguy cơ đổ vỡ, sau khi giao tranh mới bùng phát tại Đông Bắc Syria chỉ một ngày sau khi văn kiện này được công bố.

Các lực lượng quân đội Syria được triển khai tại thị trấn Deir Hafer, tỉnh Aleppo ngày 17-1-2026. Nguồn: THX/TTXVN

Ngày 19-1, quân đội Syria tuyên bố đã giành quyền kiểm soát khu vực Shaddadi và nhà tù giam giữ hàng nghìn nghi phạm là thành viên tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở tỉnh Hasakah, sau khi SDF thừa nhận mất quyền kiểm soát tại đây trong bối cảnh giao tranh leo thang.

Theo quân đội Syria, lực lượng chính phủ đã bảo đảm an ninh toàn bộ khu phức hợp nhà tù, đồng thời mở các chiến dịch truy quét nhằm bắt giữ những tù nhân IS bị cho là đã trốn thoát trong lúc hỗn loạn. Lệnh giới nghiêm toàn phần đã được áp đặt tại khu vực Shaddadi.

Trong khi đó, SDF cáo buộc các lực lượng liên kết với Damascus đã tiến hành các cuộc tấn công vào nhà tù, gây thương vong lớn trước khi SDF buộc phải rút lui, đồng thời cảnh báo nguy cơ IS trỗi dậy trở lại nếu tình hình an ninh tiếp tục xấu đi.

Chính quyền lâm thời Syria bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng SDF đang chính trị hóa vấn đề nhà tù và sử dụng các cơ sở giam giữ như một công cụ gây sức ép.