Tin thế giới sáng 20-1: Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ, đưa quân tới Greenland

(GLO)- Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ, đưa quân tới Greenland; Ukraine tuyên bố kiểm soát trung tâm Kupiansk; Hamas tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực; Mỹ và Slovakia ký kết thỏa thuận năng lượng hạt nhân... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 20-1

Đan Mạch vạch lằn ranh đỏ với Mỹ, đưa quân tới Greenland

Đan Mạch tiếp tục vạch lằn ranh đỏ với Mỹ về Greenland và đưa thêm quân tới hòn đảo trong bối cảnh căng thẳng leo thang.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen ngày 19-1 tuyên bố có những “lằn ranh đỏ không thể vượt qua”, ám chỉ kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập Greenland. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Đan Mạch không có ý định làm leo thang tình hình.

Binh lính Đan Mạch đổ bộ xuống sân bay Nuuk, Greenland vào ngày 19-1. Ảnh: Reuters

“Điều rất quan trọng là tất cả các đồng minh của chúng ta trong liên minh NATO, Liên minh châu Âu, phải đứng lên bảo vệ những nguyên tắc này để cho tổng thống Mỹ thấy rằng họ có mong muốn, có tầm nhìn, có yêu cầu, nhưng họ sẽ không bao giờ đạt được điều đó bằng cách gây áp lực lên chúng tôi”, ông Rasmussen nói.

Ông Rasmussen tin rằng Anh và Liên minh châu Âu (EU) sẽ đứng về phía Đan Mạch, viện dẫn tuyên bố ủng hộ mạnh mẽ từ Thủ tướng Anh Keir Starmer.

Ukraine tuyên bố kiểm soát trung tâm Kupiansk

Trang thông tấn RBC đưa tin, Tư lệnh vệ binh quốc gia Ukraine Oleksandr Pivnenko ngày 19-1 tuyên bố Lữ đoàn tác chiến số 13 Khartiia trực thuộc lực lượng này đã kiểm soát trung tâm thị trấn Kupiansk và tòa thị chính nơi đây.

Bản đồ chiến sự tại Kupiansk. Ảnh: Deep State

“Đồng thời, các nhóm trinh sát và đột kích của Tiểu đoàn số 4 trực thuộc Lữ đoàn Khartiia đang tiến hành ‘dọn dẹp’ lực lượng còn lại của đối phương bên trong thị trấn”, ông Pivnenko cho hay.

Bản đồ cập nhật tình hình chiến sự Nga - Ukraine do chuyên trang Deep State cung cấp cùng ngày cho thấy, vùng xám (tức nơi nổ ra giao tranh) đang bao trùm toàn bộ khu vực trung tâm Kupiansk.

Hamas tuyên bố “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực

Phong trào Hồi giáo Hamas ngày 19-1 ra tuyên bố khẳng định “hoàn toàn sẵn sàng” chuyển giao quyền lực hành chính cho ủy ban kỹ trị Palestine mới được thành lập với nhiệm vụ quản lý Dải Gaza trong giai đoạn hậu xung đột.

Hamas cam kết bảo đảm một quá trình chuyển đổi suôn sẻ và có trật tự ở Dải Gaza. Ảnh: The New York Times

Trong tuyên bố, Văn phòng truyền thông của chính quyền Gaza - nằm dưới sự điều hành của Hamas - cam kết đảm bảo “quá trình chuyển giao suôn sẻ và có trật tự,” bảo vệ quyền lợi của khu vực công, cũng như duy trì liên tục các dịch vụ thiết yếu cho người dân.

Hamas coi việc chuyển giao quyền lực hành chính là một phần của Giai đoạn 2 trong thỏa thuận hòa bình về Gaza, đồng thời gắn chặt tiến trình này với yêu cầu tổng thể về việc chấm dứt hoàn toàn các hành động quân sự của Israel tại Gaza.

Tuyên bố nhấn mạnh “quyền không thể tách rời” của người Palestine đối với công cuộc tái thiết được tiến hành theo cách “đảm bảo các quyền dân tộc và chủ quyền của Palestine,” đồng thời tái khẳng định mục tiêu thành lập Nhà nước Palestine độc lập, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Mỹ và Slovakia ký kết thỏa thuận năng lượng hạt nhân

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright vừa ký một Thỏa thuận liên chính phủ nhằm thúc đẩy chương trình điện hạt nhân của quốc gia châu Âu này bao gồm việc triển khai một tổ máy mới với công suất 1.200 MW.

Thủ tướng Slovakia Robert Fico và Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright ký Thỏa thuận liên chính phủ. Ảnh: Facebook

Theo Thỏa thuận liên chính phủ, hai nước sẽ hợp tác trên nhiều lĩnh vực hoạt động năng lượng hạt nhân, bao gồm công nghệ lò phản ứng, chuỗi cung ứng, các biện pháp an toàn và an ninh tốt nhất, phát triển nguồn nhân lực và lập kế hoạch cho các dự án dài hạn.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Wright cho biết Thỏa thuận hạt nhân dân sự này phản ánh cam kết chung của hai quốc gia trong việc tăng cường an ninh và chủ quyền năng lượng của châu Âu trong nhiều thập kỷ tới. Bằng cách triển khai công nghệ hạt nhân hàng đầu của Mỹ, hai bên đang tạo ra hàng nghìn việc làm tốt với mức lương hấp dẫn cho người Mỹ, mở rộng thị trường toàn cầu cho các công ty hạt nhân của Mỹ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong nước.

Nhà hàng Trung Quốc ở Kabul bị đánh bom, IS nhận trách nhiệm

Ngày 19-1, tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công nhằm vào một nhà hàng Trung Quốc ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan.

Lực lượng an ninh canh gác hiện trường vụ nổ tại nhà hàng Chinese Noodle ở thủ đô Kabul, Afghanistan, ngày 19-1. Ảnh: EPA

Các quan chức cho biết vụ nổ đã xé toạc nhà hàng này vào ngày 19-1, tại một khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt, khiến 1 công dân Trung Quốc và 6 người Afghanistan thiệt mạng, cùng hàng chục người bị thương.

Người phát ngôn cảnh sát Kabul - ông Khalid Zadran cho biết vụ nổ xảy ra tại nhà hàng Chinese Noodle, nơi chủ yếu phục vụ người Hồi giáo Trung Quốc.

Chính quyền Taliban và Trung Quốc chưa bình luận về vụ việc.