Tin thế giới sáng 19-1: Đàm phán Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục ở Davos, Thụy Sĩ

(GLO)- Đàm phán Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục ở Davos, Thụy Sĩ; Ukraine tập kích khu vực do Nga kiểm soát, gây mất điện diện rộng; Syria: chính quyền và SDF ký thỏa thuận ngừng bắn; Tây Ban Nha: tàu cao tốc trật bánh, 5 người thiệt mạng...là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 19-1.

Đàm phán Ukraine và Mỹ sẽ tiếp tục ở Davos, Thụy Sĩ

Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết phái đoàn nước này và Mỹ đã nhất trí tiếp tục các cuộc thảo luận bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Ông Rustem Umerov, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine. Ảnh: Reuters

Thông báo trên kênh Telegram cá nhân sau vòng đàm phán diễn ra tại Florida, ông Umerov viết: “Chúng tôi đã thảo luận về phát triển kinh tế và kế hoạch thịnh vượng, cũng như các bảo đảm an ninh cho Ukraine, tập trung vào các cơ chế thực tiễn để triển khai. Chúng tôi nhất trí tiếp tục làm việc ở cấp nhóm trong giai đoạn tham vấn tiếp theo tại Davos."

Tuy nhiên, ông Umerov không đề cập tới khả năng diễn ra một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Davos trong thời gian từ ngày 19-23/1. Tổng thống Trump được kỳ vọng sẽ tham dự Diễn đàn Davos. Cũng không loại trừ khả năng ông Zelensky sẽ tới Davos.

Ukraine tập kích khu vực do Nga kiểm soát, gây mất điện diện rộng

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, Ukraine đã tấn công các mạng lưới năng lượng tại những khu vực miền nam Ukraine hiện do Nga kiểm soát, khiến hàng trăm nghìn người rơi vào cảnh mất điện trong ngày 18-1.

Một chiếc Humvee chở binh sĩ Ukraine bị mắc kẹt trong bùn gần tiền tuyến, giữa lúc Nga tấn công Ukraine, tại vùng Zaporizhzhia, Ukraine. Ảnh: Reuters

Tại khu vực Zaporizhzhia phía nam Ukraine, nơi hiện nằm dưới sự kiểm soát của Nga, hơn 200.000 hộ gia đình đã bị mất điện.

Trước đó, theo Cơ quan Dịch vụ Khẩn cấp Ukraine, các đòn tấn công của Nga trong đêm 18-1 đã nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại vùng Odessa, gây ra hỏa hoạn, dù đám cháy đã nhanh chóng được khống chế. Tại vùng Dnipropetrovsk, ít nhất 6 người bị thương trong các cuộc không kích của Nga, lực lượng cứu hộ cho biết.

Một người dân mang theo thức ăn do các sĩ quan cảnh sát Ukraine chuyển đến tại làng Dolynka, một ngôi làng nằm ở tiền tuyến, trong bối cảnh Nga tấn công Ukraine, thuộc vùng Zaporizhzhia, ngày 16-1. Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã nhắm vào nhiều khu vực trên khắp cả nước, bao gồm Sumy, Kharkiv, Dnipro, Zaporizhzhia, Khmelnytskyi và Odesa. Chỉ trong vòng một tuần, Nga đã sử dụng hơn 1.300 máy bay không người lái tấn công, 1.050 bom dẫn đường và 29 tên lửa các loại nhằm vào lãnh thổ Ukraine.

Syria: chính quyền và SDF ký thỏa thuận ngừng bắn

Ngày 18-1, chính quyền Damascus và Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức trên tất cả các mặt trận, sau nhiều ngày giao tranh khi tại các khu vực do người Kurd kiểm soát ở Đông Bắc nước này.

Theo thỏa thuận, lệnh ngừng bắn sẽ được thực hiện song song với việc toàn bộ các đơn vị trực thuộc SDF rút về phía Đông sông Euphrates.

Một nhóm dân thường và quân nhân tập trung tại điểm giao nhau nối liền hai bờ sông Euphrates, khi họ cố gắng vượt sang bờ bên kia sau khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) rút khỏi tỉnh Deir al-Zor và quân đội Syria nắm quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực này, ngày 18-1. Ảnh: Reuters

Thỏa thuận nêu rõ toàn bộ lực lượng SDF sẽ được sáp nhập vào các Bộ Quốc phòng và Bộ Nội vụ Syria sau khi hoàn tất các bước kiểm tra an ninh cần thiết. Chính quyền Damascus cũng sẽ tiếp quản hoàn toàn, cả về quân sự lẫn hành chính, các tỉnh Deir al-Zor và Raqqa - những khu vực trước đây do lực lượng người Kurd kiểm soát.

Ngoài ra, tất cả các cửa khẩu biên giới cùng các mỏ dầu và khí đốt trong khu vực sẽ được bàn giao cho chính quyền trung ương. SDF cũng cam kết sẽ đưa toàn bộ các thủ lĩnh và lực lượng không mang quốc tịch Syria có liên hệ với nhóm PKK ra khỏi lãnh thổ Syria.

Truyền thông nhà nước Syria dẫn lời Tổng thống al-Sharaa cho biết ông dự kiến gặp Tư lệnh SDF Mazloum Abdi vào đầu tuần tới.

Trong một phản ứng, Đặc phái viên Mỹ Tom Barrack đã ca ngợi thỏa thuận ngừng bắn, cho rằng đây là bước mở đường cho đối thoại và hợp tác nhằm hướng tới một Syria thống nhất.

Tây Ban Nha: tàu cao tốc trật bánh, 5 người thiệt mạng

Theo thông báo của nhà khai thác đường sắt Adif của Tây Ban Nha ngày 18-1, một tàu cao tốc tại miền Nam nước này đã trật bánh, lao sang đường ray ngược chiều và va chạm với một đoàn tàu đang chạy tới, khiến 5 người thiệt mạng và 25 người bị thương nặng.

Một toa của đoàn tàu trật bánh đã bị lật ngửa hoàn toàn. Ảnh: Ref

Theo Adif, đoàn tàu chạy buổi tối trên tuyến Malaga-Madrid đã trật bánh và đâm vào một tàu đang di chuyển theo chiều từ Madrid tới Huelva, một thành phố khác ở miền Nam Tây Ban Nha.

Con số thương vong có thể tăng lên. Giới chức tỉnh Andalucia, nơi xảy ra vụ việc, cho biết họ đã nhận nhiều cuộc gọi thông báo rằng nhiều người bị thương và còn đang mắc kẹt.

Nam Phi ban bố tình trạng thảm họa toàn quốc vì lũ lụt

Giới chức Nam Phi ngày 18-1 đã ban hành tình trạng thảm họa trên phạm vi toàn quốc, trong bối cảnh lũ lụt trên diện rộng đang tấn công nhiều khu vực rộng lớn trên khắp Nam Phi, khiến hàng chục người người chết và hàng người phải chạy sang nước láng giềng sơ tán.

Xe của các đội tìm kiếm và cứu hộ đậu cạnh một công trình bị hư hại sau trận lũ lụt ở làng Mbaula, cách Giyani 50 km, vào ngày 17-1. Ảnh: AFP

Thông tin do giới chức Nam Phi công bố cho thấy, mưa lớn và bão gây lũ lụt nghiêm trọng tại nước này trong 2 tuần qua đã khiến hơn 30 người thiệt mạng, nhiều người mất tích. Ngoài ra, hàng nghìn người được cho là đã phải chạy sang nước láng giềng Mozambique lánh nạn.

Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Thảm họa Quốc gia Nam Phi, ông Elias Sithole cho biết, cơ quan này buộc phải đánh giá tình trạng lũ lụt hiện nay tại Nam Phi ở mức thảm họa toàn quốc.