Tin thế giới sáng 18-1: Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

(GLO)- Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland; Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố; EU và Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do; Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 18-1.

Tổng thống Trump ra đòn thuế quan với 8 quốc gia châu Âu do tranh chấp Greenland

Ngày 17-1, trong một bài đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1-2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Trump thông báo tăng thuế nhập khẩu 10% với 8 nước châu Âu. Ảnh: Firstpost

Theo đó, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế này và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1=6 nếu không đạt được một thỏa thuận về việc "mua lại hoàn toàn và toàn bộ Greenland" bởi Mỹ.

Hiện chưa rõ làm thế nào ông Trump có thể áp đặt các mức thuế này theo luật pháp Mỹ, mặc dù ông có thể viện dẫn các quyền năng kinh tế khẩn cấp hiện đang bị thách thức tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng các mức thuế của ông là sự trả đũa cho các chuyến thăm gần đây tới Greenland của các đại diện từ Anh, Hà Lan, Phần Lan và cho sự phản đối chung đối với những nỗ lực của ông nhằm mua lại vùng lãnh thổ bán tự trị của đồng minh NATO là Đan Mạch.

Đan Mạch: Biểu tình phản đối đe dọa kiểm soát Greenland

Ngày 17-1, hàng nghìn người đã xuống đường tại nhiều thành phố của Đan Mạch để tham gia các cuộc biểu tình với khẩu hiệu “Hãy để Greenland yên”. Đây là động thái mới nhất nhằm phản đối việc Chính quyền Mỹ đang chủ trương tìm cách kiểm soát hòn đảo này.

Người dân Đan Mạch biểu tình phản đối đe dọa kiểm soát Greenland. Ảnh: Reuters

Nhiều người biểu tình bày tỏ quan điểm rằng các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đặc biệt khi ông gợi ý về khả năng Washington sẽ “hành động” để kiểm soát Greenland, đã gây ra làn sóng bất bình mạnh mẽ. Ngoài ra, việc Tổng thống Mỹ cảnh báo sẽ áp thuế lên các quốc gia châu Âu nếu họ phản đối chính sách này cũng bị xem là hành động không thể chấp nhận. Theo họ, các phát ngôn và động thái này không chỉ đi ngược lại luật pháp quốc tế mà còn xâm phạm các nguyên tắc cơ bản về chủ quyền quốc gia.

Theo giới quan sát, các cuộc biểu tình cho thấy mối quan ngại ngày càng gia tăng trong dư luận Đan Mạch và Greenland trước nguy cơ khu vực Bắc Cực trở thành đấu trường cạnh tranh giữa các cường quốc. Nhiều người biểu tình nhấn mạnh rằng tương lai của Greenland phải do chính người dân hòn đảo này quyết định, chứ không thể bị chi phối bởi các thỏa thuận hay sức ép từ bên ngoài.

Israel phản đối Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố

Trong động thái đã được dự báo trước, Chính phủ Israel tối 17-1 ra thông báo bày tỏ sự không hài lòng với danh sách thành viên Hội đồng Hòa bình Gaza vừa được Mỹ công bố, cho rằng kế hoạch này đi ngược lại chính sách của Israel.

Một tòa nhà đổ nát tại Gaza. Ảnh: Reuters

Theo thông báo do Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công bố và được các nguồn tin Israel trích dẫn, lãnh đạo Chính phủ nước này khẳng định Chính quyền Mỹ đã không phối hợp với Israel khi xây dựng Hội đồng Hòa bình Gaza, cơ quan đóng vai trò trung tâm trong quản trị dải Gaza giai đoạn hậu chiến sự. Đặc biệt, Văn phòng Thủ tướng Israel cho rằng bước đi của Mỹ là đối nghịch với các chính sách của Israel.

Theo truyền thông Israel, lãnh đạo Chính phủ nước này không hài lòng với danh sách Hội đồng Hòa bình Gaza do Mỹ công bố, vì trong danh sách có sự tham gia của đại diện Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước đã phản đối gay gắt cuộc chiến của Israel tại Gaza thời gian qua. Đáng chú ý, các nguồn tin Israel cho biết, ngay sau thông báo của Văn phòng Thủ tướng Israel, Bộ trưởng An ninh Quốc gia nước này là ông Itamar Ben Gvir, đã lập tức kêu gọi quân đội Israel phát động trở lại cuộc chiến tổng lực vào Gaza để trấn áp lực lượng Hamas. Bộ trưởng điển hình của phe cựu hữu trong Chính phủ Israel cho rằng nước này không cần đến bất kỳ hội đồng quản trị nào để giám sát việc khôi phục Gaza.

EU và Mercosur ký kết thỏa thuận thương mại tự do

Ngày 17-1, Liên minh châu Âu (EU) và Khối Thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur) đã chính thức ký kết hiệp định thương mại tự do sau 25 năm đàm phán tại thủ đô Asunción của Paraguay.

Liên minh châu Âu (EU) và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mecosur) ký kết hiệp định thương mại tự do. Ảnh: Reuters

Lễ ký kết diễn ra dưới sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Ursula von der Leyen, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng lãnh đạo các quốc gia thành viên Mercosur gồm Argentina, Brazil, Paraguay và Uruguay.

Phát biểu tại lễ ký, bà von der Leyen khẳng định: “Chúng tôi lựa chọn thương mại công bằng thay cho thuế quan, chúng tôi lựa chọn quan hệ đối tác dài hạn mang tính xây dựng thay cho sự cô lập."

Trong khi đó, Tổng thống Paraguay Santiago Pena cũng ca ngợi thỏa thuận này là “một tín hiệu rõ ràng về sự ủng hộ đối với thương mại quốc tế” trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu hiện nay.

Máy bay Indonesia chở 11 người mất tích, nghi đâm vào núi

Một chiếc máy bay của hãng hàng không Indonesia Air Transport, chở theo ba hành khách và 8 thành viên tổ lái, đã mất liên lạc khi chuẩn bị hạ cánh xuống thành phố Makassar.

Máy bay ATR 42-500 mã hiệu PK-THT tại sân bay Hasanuddin của Indonesia hồi năm 2022. Ảnh: Onespotter

Máy bay chở khách ATR 42-500 mang mã đăng ký PK-THT cất cánh từ Yogyakarta tới Makassar, thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi, và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu vào trưa ngày 17-1, khi cách điểm đến khoảng 19 km về phía đông bắc.

Một số người dân địa phương nghe thấy tiếng lách tách như đám cháy trước khi có tiếng nổ vang lên. Một số hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy mảnh vỡ trên sườn núi, nghi là cánh máy bay.

Vị trí cuối cùng trước khi máy bay mất liên lạc là vùng núi Leang Leang ở Maros, thị trấn gần Makassar.

Chi nhánh của Cơ quan Tìm kiếm và Cứu hộ Quốc gia Indonesia (Basarnas) tại Makassar đã điều động 60 nhân viên tìm kiếm phi cơ và những người trên máy bay.