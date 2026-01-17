Tin thế giới tối 17-1: Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạt thỏa thuận hòa bình

(GLO)- Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ, kỳ vọng đạ; thỏa thuận hòa bình; Nga bắt đầu thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái; Trung Quốc và Canada đạt thỏa thuận giảm thuế quan; Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp tại Thái Lan... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 17-1.

Nhóm đàm phán Ukraine đến Mỹ bàn về thỏa thuận hòa bình

Hôm nay (17-1), Đoàn đàm phán Ukraine đã lên đường tới Mỹ để thảo luận về kế hoạch chấm dứt xung đột.

Hoạt động diễn ra vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng người đồng cấp Nga Vladimir Putin có ý định kết thúc xung đột đã kéo dài gần 4 năm. Tổng thống Trump cũng chỉ trích người đồng cấp Zelensky là nguyên nhân khiến nỗ lực đàm phán do Mỹ làm trung gian chưa thể giúp chấm dứt chiến sự.

Phái đoàn Ukraine và các đặc phái viên của Mỹ trong cuộc đàm phán hồi tháng 11-2025. Ảnh: Reuters

"Đã tới Mỹ. Cùng với Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Rustem Umerov và nhà đàm phán David Arakhamia, chúng tôi sẽ thảo luận nghiêm túc với đối tác Mỹ về chi tiết của thỏa thuận hòa bình", ông Kyrylo Budanov, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine, thông báo.

Quan chức Ukraine cho biết phái đoàn Mỹ sẽ gồm Steve Witkoff-đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll và con rể của ông Trump là Jared Kushner.

Đại sứ Ukraine tại Mỹ trước đó cho hay các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào cam kết đảm bảo an ninh cho Ukraine và công cuộc tái thiết sau chiến tranh. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 16-1 bày tỏ hy vọng Ukraine sẽ ký được thỏa thuận với Mỹ trong tuần tới.

Nga bắt đầu thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái

Ngày 16-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin đã chính thức khởi động chương trình thử nghiệm tàu điện ngầm không người lái đầu tiên tại Nga, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống giao thông đô thị của thủ đô.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tại sự kiện. Ảnh: RIA Novosti

Giai đoạn thử nghiệm ban đầu được triển khai trên tuyến Vành đai Lớn bằng đoàn tàu “Moscow-2024” và chưa chở hành khách. Trong thời gian tới, công nghệ này sẽ tiếp tục được kiểm nghiệm trên đoàn tàu metro thế hệ mới “Moscow-2026”.

Dự kiến đến cuối năm nay (2026), Nga sẽ hoàn thiện mẫu tàu hoạt động và bắt đầu chạy thường xuyên cùng các đoàn tàu khác, nhưng không chở hành khách. Từ năm 2027, các chuyến tàu không người lái chở hành khách sẽ được đưa vào khai thác.

Theo Chiến lược phát triển giao thông đô thị đến năm 2030, Moscow sẽ vận hành tuyến metro không người lái đầu tiên.

Trung Quốc và Canada đạt thỏa thuận giảm thuế quan

Theo mạng tin “nationalnewswatch.com” ngày 16-1, Canada đã đạt được thỏa thuận với Trung Quốc về hạn ngạch nhập khẩu xe điện Trung Quốc để đổi lấy việc giảm thuế đối với các sản phẩm, hàng hoá của Canada xuất khẩu sang Trung Quốc.

Dây chuyền sản xuất xe ôtô điện của hãng Voyah tại Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Canada Mark Carney mô tả đây là một thỏa thuận "sơ bộ nhưng mang tính bước ngoặt" nhằm loại bỏ các rào cản thương mại và giảm thuế quan, một phần của quan hệ đối tác chiến lược rộng lớn hơn với Trung Quốc.

Theo ông Carney, bột hạt cải dầu, tôm hùm, cua và đậu Hà Lan của Canada sẽ không còn phải chịu thuế chống phân biệt đối xử của Trung Quốc từ tháng 3 đến ít nhất là cuối năm nay. Đổi lại, Canada sẽ cho phép tối đa 49.000 xe điện Trung Quốc vào thị trường Canada mỗi năm, với mức thuế 6,1%.

Thỏa thuận này, được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Thủ tướng Carney gặp Chủ tịch Tập Cận Bình trong chuyến công du Trung Quốc của mình, chấm dứt cuộc tranh chấp thương mại kéo dài nhiều năm bắt đầu từ khi Canada áp thuế quan đối với xe điện nhập khẩu để bảo vệ ngành công nghiệp ôtô trong nước.

Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng liên tiếp tại Thái Lan

Hai vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã liên tiếp xảy ra tại Thái Lan trong ngày 17-1.

Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 7h00 sáng, khi ngọn lửa bùng phát tại một cơ sở nghiên cứu và phát triển xe điện (EV) tại xã Sa Si Mum, huyện Kamphaeng Saen, Nakhon Pathom. Nguyên nhân được cho là do một tấm pin năng lượng Mặt Trời phát nổ. Vụ cháy đã thiêu trụi toàn bộ cơ sở nghiên cứu cùng nhiều vật chất, trang thiết bị.

Hiện trường vụ cháy cơ sở nghiên cứu vừa phát triển xe điện ở Nakhon Pathom, Thái Lan. Ảnh: Bangkokpost

Tiếp đó, vào lúc 13h00, một vụ cháy bể chứa dầu lớn đã xảy ra tại phường Khlong Sam Prawet, quận Lat Krabang, Bangkok. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ Lat Krabang đã nhanh chóng đến hiện trường, sử dụng bọt chữa cháy để dập lửa.

Đám cháy đã ảnh hưởng đến một số bể chứa dầu cọ. Nguyên nhân và thông tin chi tiết hơn đang được điều tra.