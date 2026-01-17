Tin thế giới sáng 17-1: Nhiều tổ hợp phòng không phương Tây ở Ukraine đã cạn tên lửa

(GLO)- Nhiều tổ hợp phòng không phương Tây ở Ukraine đã cạn tên lửa; EU áp thuế đối với hàng nhập khẩu nhôm oxit nung chảy từ Trung Quốc; Ủy ban Palestine điều hành dải Gaza tiến hành phiên họp đầu tiên... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 17-1.

Tổng thống Ukraine: Nhiều tổ hợp phòng không phương Tây đã cạn tên lửa

Trong cuộc họp báo tại thủ đô Kiev ngày 16-1, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiết lộ nhiều tổ hợp phòng không được các đồng minh phương Tây viện trợ từng cạn kiệt đạn dược, giữa lúc Nga đẩy mạnh chiến dịch tập kích nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine.

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot. Ảnh minh họa: US Army

"Tính đến trước sáng nay, một số tổ hợp đã không còn tên lửa. Giờ tôi mới có thể nói điều này một cách công khai, bởi chúng ta đã có thêm đạn dược", ông Zelensky nói, nhưng không nêu những hệ thống cụ thể.

Tổng thống Zelensky thêm rằng hệ thống năng lượng của Ukraine hiện chỉ đáp ứng được 60% nhu cầu điện trên cả nước, trong lúc đang bước vào mùa đông lạnh giá. Ông nhấn mạnh hơn 15.000 công nhân ngành năng lượng đang chạy đua với thời gian để khôi phục các nhà máy điện và trạm biến áp bị hư hại.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu điện từ Nga

Trung Quốc đã dừng mua điện từ Liên bang Nga do giá điện xuất khẩu của Moscow tăng cao, hiện vượt mức giá điện trong nước của Trung Quốc.

Trung Quốc ngừng nhập khẩu điện từ Nga. Ảnh minh họa: TTXVN

Các hợp đồng cung cấp điện giữa Bắc Kinh và Moskva có hiệu lực đến năm 2037, tuy nhiên các nguồn tin của báo Kommersant cho biết việc xuất khẩu điện từ Liên bang Nga sang Trung Quốc khó có khả năng được nối lại trong năm nay.

Giá điện tại Liên bang Nga đã tăng mạnh, tới 42% so với cùng kỳ tháng 1 năm ngoái. Trong khi đó, tại Trung Quốc, giá điện hầu như không thay đổi, duy trì quanh mức 350 nhân dân tệ (tương đương 50,2 USD) cho mỗi megawatt/giờ.

EU áp thuế đối với hàng nhập khẩu nhôm oxit nung chảy từ Trung Quốc

EU áp thuế chống bán phá giá để bảo vệ ngành công nghiệp trước Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Ngày 16-1, Ủy ban châu Âu đã áp thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu nguyên liệu nhôm oxit nung chảy (còn gọi là corundum nhân tạo) từ Trung Quốc vào EU đồng thời cho biết động thái này nhằm mục đích thúc đẩy quyền tự chủ công nghiệp của Liên minh châu Âu (EU).

Nhôm oxit nung chảy là nguyên liệu cần thiết để sản xuất thép, cũng như thủy tinh hoặc đồ gốm sứ và được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng liên quan đến quốc phòng.

Ủy ban châu Âu cho biết mức thuế chống bán phá giá được áp dụng dao động từ 88,7% đến 110,6%. Ủy ban cũng đưa ra hạn ngạch thuế suất miễn thuế đối với một lượng hàng nhập khẩu hạn chế từ Trung Quốc.

Trong một tuyên bố, Ủy ban châu Âu cho biết các biện pháp này sẽ giải quyết tình trạng bán phá giá gây hại trên thị trường EU đối với nguyên liệu này, đồng thời ngăn ngừa sự xuất hiện của các rủi ro mang tính hệ thống đối với hệ sinh thái công nghiệp của khối. Các biện pháp này sẽ đảm bảo an ninh nguồn cung cho người tiêu dùng và giảm sự phụ thuộc của EU vào Trung Quốc đối với nguyên liệu đầu vào có tầm quan trọng chiến lược này với ngành công nghiệp châu Âu.

Ủy ban Palestine điều hành dải Gaza tiến hành phiên họp đầu tiên

Hôm 16-1, Ủy ban Quốc gia Palestine về điều hành dải Gaza vừa được thành lập, đã tiến hành phiên họp đầu tiên tại thủ đô Cairo của Ai Cập, đánh dấu bước đi chú ý mới nhất của người Palestine về triển khai giai đoạn 2 thỏa thuận ngừng bắn Gaza theo sáng kiến kết thúc chiến tranh do Mỹ bảo trợ.

Phiên họp đầu tiên của Ủy ban Palestine điều hành dải Gaza tại Cairo, Ai Cập. Ảnh: Al Qahera News

Phát biểu trong cuộc họp đầu tiên của Ủy ban tổ chức tại Cairo hôm qua, ông Ali Shaath, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Palestine về điều hành dải Gaza, khẳng định toàn bộ 15 thành viên của Ủy ban đều là các nhân vật độc lập nổi bật, không liên quan đến các phe phái chính trị và được biết đến với lập trường ôn hòa, khả năng làm việc chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động cứu trợ nhân đạo và phát triển tại dải Gaza.

Sập cần cẩu liên tiếp, Thái Lan đình chỉ 13 dự án để rà soát an toàn

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Thái Lan Phiphat Ratchakitprakarn đã lên tiếng về những sai sót nghiêm trọng về an toàn liên quan đến các vụ tai nạn sập cần cẩu gây thương vong ở Sikhio, tỉnh Nakhon Ratchasima, và tại công trường xây dựng đường cao tốc trên cao M82 ở tỉnh Samut Sakhon vừa qua.

Phát biểu với báo giới, ông Phiphat lưu ý rằng cả 2 vụ tai nạn đều liên quan đến cùng một nhà thầu là Công ty Phát triển Italy-Thái Lan (ITD), cho thấy các sự cố này có thể không phải là trùng hợp ngẫu nhiên.

Cần cẩu thi công đường trên cao bị sập ở Thái Lan, Ảnh: Nation

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Anutin Charnvirakul, ông Phiphat cho biết đã ra lệnh tạm dừng ngay lập tức 13 dự án đang triển khai do nhà thầu IDT chịu trách nhiệm quản lý và đang thúc đẩy việc chấm dứt hợp đồng và đưa nhà thầu này vào “danh sách đen.”

Bên cạnh đó, Thái Lan cũng thành lập 2-3 ủy ban chuyên trách để điều tra các sự cố riêng biệt. Một báo cáo tìm hiểu sự thật dự kiến sẽ được công bố trong vòng 7 ngày. Trong khi đó, các dự án bị tạm dừng sẽ chỉ được nối lại sau khi được Bộ Giao thông Vận tải xác nhận "an toàn tuyệt đối."