Pakistan: Nổ làm sập nhà, 16 người thiệt mạng

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Vụ nổ tại Karachi, Pakistan, làm sập nhà, 16 người thiệt mạng, trong đó có trẻ em, trong lúc các gia đình chuẩn bị ăn sáng Ramadan.

Ngày 19-2, một tòa nhà đổ sập sau tiếng nổ lớn khiến ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có cả trẻ em. Vụ việc xảy ra ở thành phố Karachi, miền Nam Pakistan.

no-sap-nha.jpg
Ảnh minh họa. Nguồn: ILKHA

Nhà chức trách thành phố cho biết vụ nổ xảy ra tại một tòa nhà 3 tầng vào khoảng 4 giờ sáng 19-2 (theo giờ địa phương) khi các gia đình Hồi giáo chuẩn bị bữa ăn trước bình minh trong tháng lễ Ramadan.

Ngoài 16 người thiệt mạng còn có 13 người khác bị thương trong vụ việc xảy ra tại khu phố Soldier Bazaar đông đúc.

Thông tin ban đầu cho thấy đây có thể là một vụ nổ khí ga, nhưng kết luận cuối cùng phải chờ thông tin từ cơ quan điều tra.

Trước đó, vào tháng 7-2025 cũng đã có 27 người thiệt mạng và 10 người bị thương trong vụ sập tòa nhà 5 tầng ở một khu dân nghèo của thành phố Karachi. Hiện có khoảng 600 ngôi nhà ở thành phố này bị xếp vào diện nguy hiểm do tiêu chuẩn an toàn thấp và lượng người cư trú cao.

