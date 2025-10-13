Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thế giới

Pakistan và Afghanistan đóng cửa biên giới sau các vụ đấu súng

QUANG KHOA (Tổng hợp)

(GLO)- Giới chức Pakistan cho biết 2 cửa khẩu chính với Afghanistan tại Torkham và Chaman đã bị đóng, cùng ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn ở Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan.

Theo Straits Times, ngày 12-10, Pakistan thông báo đóng các cửa khẩu biên giới với Afghanistan sau các vụ đấu súng giữa lực lượng hai nước. Hai cửa khẩu chính giữa Pakistan và Afghanistan là Torkham và Chaman đã bị đóng. Ít nhất 3 cửa khẩu nhỏ hơn, gồm Kharlachi, Angoor Adda và Ghulam Khan, cũng bị đóng cửa cùng ngày.

xung-dot-vu-trang.jpg
Binh sĩ Pakistan tuần tra biên giới với Afghanistan. Ảnh: AFP

Phía Pakistan cáo buộc binh sĩ Afghanistan nổ súng vào các đồn biên giới của Pakistan tối ngày 11-10, buộc họ đáp trả bằng hỏa lực, đồng thời phá hủy một số đồn biên giới của Afghanistan.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết các cuộc tập kích của họ là nhằm đáp trả các cuộc không kích của Pakistan vào lãnh thổ Afghanistan trong tuần.

Sáng 12-10, chính quyền Taliban tại Afghanistan xác nhận đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào nhiều vị trí của quân đội Pakistan dọc biên giới hai nước. Phía Pakistan đáp trả bằng pháo và xe tăng, đồng thời thừa nhận lực lượng Taliban đã tổ chức nhiều đợt tập kích đồng loạt, chiếm ba đồn biên phòng và thu giữ lượng lớn vũ khí, đạn dược tại tỉnh Helmand, phía Bắc Pakistan.

Ít nhất 15 binh sĩ Pakistan thiệt mạng, 11 đồn biên phòng bị phá hủy trong loạt giao tranh này. Các trận đấu pháo ác liệt tiếp diễn tại hàng chục điểm nóng, khiến căng thẳng biên giới giữa hai nước leo thang nghiêm trọng.

Người phát ngôn Chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid khẳng định: “Không có mối đe dọa nào trên bất kỳ phần lãnh thổ nào của Afghanistan”.

Bộ Quốc phòng Afghanistan trước đó nói rằng chiến dịch của họ đã kết thúc vào nửa đêm theo giờ địa phương. “Không có bất kỳ mối đe dọa nào trên lãnh thổ Afghanistan”, người phát ngôn chính quyền Taliban Zabihullah Mujahid tuyên bố.

Afghanistan, quốc gia không giáp biển, có đường biên giới dài khoảng 2.600 km với Pakistan. Islamabad cáo buộc Chính quyền Taliban dung túng cho các phần tử vũ trang tấn công Pakistan - cáo buộc bị phía Kabul bác bỏ.

Trước diễn biến này, Saudi Arabia Iran và Qatar đã kêu gọi hai bên “kiềm chế tối đa và ưu tiên đối thoại” nhằm tránh để xung đột leo thang thành khủng hoảng khu vực.

Phía Afghanistan chưa đưa ra bình luận về việc đóng cửa biên giới.

