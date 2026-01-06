Tin thế giới tối 6-1: Tổng thống Mỹ khẳng định không tham chiến với Venezuela

(GLO)- Tổng thống Mỹ khẳng định không tham chiến với Venezuela; EU sắp giải ngân đợt đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine; Indonesia: Lũ quét tại tỉnh Bắc Sulawesi làm ít nhất 14 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-1.

Tổng thống Mỹ khẳng định không tham chiến với Venezuela

Trong một cuộc phỏng vấn với đài NBC News, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định rằng Mỹ không tham chiến với Venezuela.

“Không, chúng ta không tham chiến với họ”, Tổng thống Trump trả lời câu hỏi về mối quan hệ giữa hai quốc gia. “Chúng ta đang đối mặt với những người buôn bán ma túy”, ông nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, Tổng thống Trump cho biết một nhóm quan chức Mỹ sẽ chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến Venezuela. Nhóm này bao gồm Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Thư ký cấp cao Nhà Trắng Stephen Miller và Phó Tổng thống JD Vance.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống lâm thời Venezuela, bà Delcy Rodriguez kêu gọi xây dựng mối quan hệ cân bằng và tôn trọng với Mỹ, đồng thời thúc giục Nhà Trắng hợp tác với Caracas để xây dựng chương trình nghị sự hợp tác nhằm phát triển chung.

EU sắp giải ngân đợt đầu tiên từ khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine

Ngày 5-1, Ủy ban Châu Âu đã chính thức thông báo về đợt giải ngân đầu tiên trong khuôn khổ gói hỗ trợ tài chính có tổng trị giá 90 tỷ euro dành cho Ukraine, dự kiến sẽ được thực hiện muộn nhất là vào quý 2 năm nay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (thứ hai từ trái sang) trò chuyện với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa. Ảnh: AP

Trong một thông cáo, phát ngôn viên của Ủy ban Châu Âu, Maciej Berestecki cần được Hội đồng Châu Âu và Nghị viện Châu Âu thông qua trước khi chính thức vận hành. Thông cáo cũng cho biết lãnh đạo EU đang nỗ lực thúc đẩy quá trình giải ngân khoản vay này nhằm đảm bảo Ukraine nhận được hỗ trợ trước quý 2 năm 2026.

Đây là một khoản vay đặc biệt từ Liên minh Châu Âu dành cho Ukraine, với mức lãi suất 0%. Đáng chú ý, Kiev sẽ không phải hoàn trả khoản nợ này cho đến khi cuộc xung đột hiện tại kết thúc.

Thủ tướng Đan Mạch cảnh báo Mỹ về hậu quả tấn công Greenland

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 5-1 cảnh báo, việc Mỹ tấn công nước đồng minh NATO sẽ đồng nghĩa với sự kết thúc của liên minh quân sự này và an ninh thời hậu Thế chiến II.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. Ảnh: ABCnews

Tuyên bố của Thủ tướng Đan Mạch được đưa ra sau chiến dịch quân sự chớp nhoáng của Mỹ tại Venezuela. Lúc đó, Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ cần Greenland. Điều này làm dấy lên lo ngại Mỹ sẽ tấn công hòn đảo tự trị thuộc Đan Mạch.

Thủ tướng Frederiksen cho biết chính phủ Đan Mạch đang làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn một cuộc tấn công vào đảo Greenland. Nhà lãnh đạo này cũng cáo buộc Mỹ gây ra áp lực "không thể chấp nhận được" và mô tả đó là "một cuộc tấn công phi lý vào cộng đồng quốc tế".

Liban chỉ trích các cuộc không kích mới của Israel

Tổng thống Joseph Aoun ngày 6-1 đã lên án những cuộc không kích mới của Israel nhằm vào lãnh thổ Liban, cho rằng động thái này làm suy yếu các nỗ lực trong và ngoài khu vực nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.

Hiện trường cuộc không kích của Israel xuống Kfarhatta, miền Nam Liban ngày 5-1-2026. Ảnh: TTXVN

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Israel tiến hành loạt đòn tấn công tại khu vực miền Nam và miền Đông Liban, với lý do nhằm vào các mục tiêu là cơ sở của Hezbollah và Hamas.

Quân đội Israel cho biết những cuộc tấn công hôm 5-1 đã đánh trúng “cơ sở hạ tầng” được cho là của Hezbollah và Hamas, bao gồm kho vũ khí và các công trình quân sự trên và dưới mặt đất. Một cuộc tấn công vào rạng sáng 6-1 đánh trúng khu vực Ghazieh, gần thành phố ven biển Sidon, đã phá hủy một tòa nhà, gây hỏa hoạn và làm hư hại các công trình xung quanh.

Indonesia: Lũ quét tại tỉnh Bắc Sulawesi làm ít nhất 14 người thiệt mạng

Đã có ít nhất 14 người thiệt mạng và 4 người hiện vẫn mất tích sau các trận lũ quét xảy ra tại tỉnh Bắc Sulawesi của nước này, trong bối cảnh mưa lớn kéo dài tiếp tục gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản tại nhiều khu vực.

Người dân và chính quyền tỉnh Bắc Sulawesi tìm kiếm người gặp nạn trong trận lũ quét. Ảnh: Antara

Cơ quan cứu hộ địa phương cho biết mưa lớn trút xuống từ rạng sáng 5-1 đã gây ra lũ quét trên đảo Siau. Dòng nước lũ cuốn theo đất đá và bùn dày đã quét qua nhiều khu dân cư, khiến nhiều người không kịp trở tay.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ địa phương Nuriadin Gumeleng cho hay 16 nhân viên cứu nạn đã được triển khai để tìm kiếm 4 người mất tích. Tính đến ngày 6-1, ít nhất 18 người bị thương đã được ghi nhận. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục rà soát, thu thập thông tin từ người dân địa phương để xác định khả năng còn các nạn nhân khác chưa được thống kê.