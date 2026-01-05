Tin thế giới tối 5-1: Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác theo luật pháp quốc tế

(GLO)- Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác theo luật pháp quốc tế; Ukraine chuẩn bị cho 2 kịch bản xung đột với Nga; Anh đào Nhật Bản, cá ngừ vây xanh lập kỷ lục đấu giá... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 5-1.

Tổng thống lâm thời Venezuela kêu gọi Mỹ hợp tác theo luật pháp quốc tế

Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez ngày 4-1 cho biết Venezuela mong muốn “hợp tác” với chính quyền Mỹ trong khuôn khổ luật pháp quốc tế, nhằm xây dựng quan hệ tôn trọng lẫn nhau và thúc đẩy phát triển chung.

Bà Delcy Rodriguez trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí ở Caracas. Ảnh: THX/TTXVN

Trên nền tảng mạng xã hội Instagram, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh: “Chúng tôi mời Chính phủ Mỹ phối hợp cùng chúng tôi trên một chương trình hợp tác, nhằm thúc đẩy phát triển chung trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhằm củng cố quan hệ hợp tác lâu dài giữa hai bên."

Bà Delcy Rodriguez đưa ra thông điệp như vậy sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nhà lãnh đạo lâm thời của Venezuela sẽ “phải trả giá rất đắt… thậm chí có thể lớn hơn những gì xảy ra với ông Maduro” nếu không hợp tác với Mỹ.

Trong một thông báo khác vào ngày 4-1, Tổng thống lâm thời Venezuela cho biết đã thành lập một ủy ban nhằm xử lý việc trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân.

Ukraine chuẩn bị cho 2 kịch bản xung đột với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ chuẩn bị cho 2 kịch bản có thể xảy ra trong tiến trình giải quyết xung đột với Nga: hoặc ngoại giao, hoặc tiếp tục phòng thủ tích cực.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Reuters

“Ukraine sẽ chuẩn bị cho cả 2 kịch bản có thể xảy ra trong thời gian tới: ngoại giao, con đường mà chúng tôi đang theo đuổi, hoặc tiếp tục phòng thủ tích cực nếu sức ép của các đối tác đối với Nga là chưa đủ. Ukraine mong muốn hòa bình. Nhưng Ukraine sẽ không trao sức mạnh của mình cho bất kỳ ai”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ngày 4-1.

Ông cũng cho hay, Ukraine đã bắt đầu chuẩn bị cho tuần ngoại giao tiếp theo. Cụ thể, các cuộc gặp sẽ diễn ra tại châu Âu, được kỳ vọng sẽ trở thành một đóng góp nữa cho năng lực phòng vệ của đất nước, đồng thời là bước tiến nhằm đưa cuộc xung đột đến hồi kết gần hơn.

Châu Âu thúc đẩy vai trò bảo lãnh an ninh cho Ukraine

Theo kế hoạch, ngày 5-1, Ukraine đăng cai cuộc họp của các tổng tham mưu trưởng các nước châu Âu, với sự tham gia của những đối tác chủ chốt như Anh, Pháp và Đức. Ngay sau đó, ngày 6-1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ chủ trì hội nghị cấp lãnh đạo tại Paris, quy tụ các nhà lãnh đạo thuộc “Liên minh các nước sẵn sàng” – một nhóm không chính thức gồm hơn 30 quốc gia ủng hộ Ukraine.

Ảnh minh họa: Reuters

Trong những ngày đầu năm mới, các cuộc tiếp xúc ngoại giao dồn dập giữa Ukraine và các đồng minh châu Âu được xem là một sự dịch chuyển đáng chú ý trong tiến trình tìm kiếm hòa bình. Diễn biến này cho thấy châu Âu không còn chỉ đóng vai trò hậu thuẫn cho Ukraine, mà đang từng bước chuẩn bị trở thành bên bảo lãnh an ninh cho quốc gia Đông Âu này trong giai đoạn hậu chiến.

Anh đào Nhật Bản, cá ngừ vây xanh lập kỷ lục đấu giá

Ngày 5-1, một hộp anh đào được bán tại chợ Tokyo với giá 1,8 triệu yen (khoảng 11.500 USD). Vị chi mỗi quả có giá hơn 26.000 yen.

Tại phiên đấu giá khác ở thành phố Tendo, trung tâm sản xuất anh đào lớn nhất Nhật Bản, một hộp gồm 68 quả cũng được bán với giá 1,55 triệu yen.

Sato Nishiki được mệnh danh là “Vua của các loại cherry Nhật Bản”. Ảnh: soranews24.com

Sato Nishiki là giống anh đào được một nông dân tên Eisuke Sato tạo ra vào năm 1928. Sở hữu màu đỏ ruby đậm, bắt mắt, hương vị cân bằng giữa ngọt và chua, Sato Nishiki được mệnh danh là “Vua của các loại cherry Nhật Bản”.

Cùng ngày, một con cá ngừ vây xanh đã được bán với giá kỷ lục 510,3 triệu yen (khoảng 3,2 triệu USD) tại phiên đấu giá đầu tiên của Năm mới 2026, diễn ra tại chợ cá Toyosu thuộc quận Koto ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản). Theo chính quyền Tokyo, đây là mức giá cao nhất kể từ khi số liệu so sánh được ghi nhận vào năm 1999. Cá ngừ vây xanh này nặng 243 kg, được đánh bắt ở vùng biển ngoài khơi thị trấn Oma thuộc tỉnh Aomori ở phía Đông Bắc Nhật Bản.