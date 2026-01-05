Tin thế giới sáng 5-1: Quân đội Venezuela công nhận quyền Tổng thống Delcy Rodriguez

(GLO)- EU kêu gọi tôn trọng nguyện vọng của người dân Venezuela; Quân đội Venezuela công nhận quyền Tổng thống Delcy Rodriguez; Tấn công vũ trang khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Nigeria;... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 5-1.

EU kêu gọi tôn trọng nguyện vọng của người dân Venezuela

Liên minh châu Âu (EU) ngày 4-1 ra tuyên bố chung bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những hệ quả nghiêm trọng phát sinh sau hành động can thiệp của Mỹ tại Venezuela.

Người dân Venezuela biểu tình đòi thả Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: Reuters

Tuyên bố, do Cơ quan Hành động đối ngoại châu Âu công bố, dẫn lời Đại diện cấp cao EU phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Kaja Kallas kêu gọi tất cả các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế tối đa nhằm tránh làm leo thang căng thẳng, đồng thời nêu bật sự cần thiết phải hướng tới giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại quốc gia Nam Mỹ.

Bên cạnh đó, Brussels nêu rõ “sự tôn trọng nguyện vọng của nhân dân Venezuela vẫn là cách duy nhất để khôi phục nền dân chủ và giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay” tại quốc gia Nam Mỹ. Mọi tiến trình chuyển đổi chính trị tại Venezuela phải do chính người dân nước này dẫn dắt, trên cơ sở tôn trọng chủ quyền quốc gia và quyền tự quyết của nhân dân Venezuela, không áp đặt từ bên ngoài.

EU tái khẳng định trong mọi hoàn cảnh, các nguyên tắc của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc phải được thượng tôn.

Quân đội Venezuela công nhận quyền Tổng thống Delcy Rodriguez

Quân đội Venezuela ngày 4-1 đã công nhận Phó tổng thống Delcy Rodriguez là lãnh đạo lâm thời của nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez (phía trước) phát biểu tại thủ đô Caracas. Ảnh: EFE/TTXVN

Trong một tuyên bố trên truyền hình, Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino Lopez đã bày tỏ sự ủng hộ phán quyết của Tòa án Tối cao bổ nhiệm bà Rodriguez làm Tổng thống lâm thời trong thời gian 90 ngày.

Bên cạnh đó, ông Padrino Lopez xác nhận Quốc hội nước này sẽ bắt đầu làm việc trở lại sau kỳ nghỉ lễ từ ngày 5-1 theo đúng kế hoạch, đồng thời kêu gọi người dân Venezuela trở lại cuộc sống thường nhật trong những ngày tới, cho rằng đất nước cần phải tiếp tục con đường hợp hiến của mình.

Bộ trưởng Padrino Lopez cũng chỉ trích vụ tấn công trước đó một ngày của phía Mỹ khiến nhiều binh sỹ và thường dân Venezuela thiệt mạng.

Anh và Pháp không kích vào khủng bố IS tại Syria

Ngày 4-1, Vương quốc Anh thông báo đã phối hợp với Pháp tiến hành một cuộc không kích nhằm vào cơ sở của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại miền trung Syria. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ các nỗ lực quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ IS tái xuất hiện.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến dịch nhắm vào một cơ sở dưới lòng đất tại tỉnh Homs, gần thành phố cổ Palmyra. Tình báo phương Tây xác nhận cơ sở này từng được IS dùng để cất giữ vũ khí và chất nổ, phục vụ cho các hoạt động của nhóm cực đoan trong khu vực.

Giới chức Anh cho biết tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn. Ảnh: 20 Minutes

Các máy bay chiến đấu Typhoon của Không quân Hoàng gia Anh, phối hợp cùng lực lượng không quân Pháp, đã sử dụng bom dẫn đường chính xác Paveway 4 để tấn công các đường hầm dẫn vào mục tiêu. Quân đội Anh cho biết khu vực tiến hành không kích là nơi không có dân cư sinh sống, nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ ảnh hưởng tới thường dân.

Giới chức Anh cho biết mục tiêu đã bị đánh trúng, song việc xác định đầy đủ mức độ thiệt hại vẫn đang được tiến hành. Tất cả các máy bay tham gia chiến dịch đã trở về căn cứ an toàn.

Tấn công vũ trang khiến hơn 30 người thiệt mạng tại Nigeria

Theo thông tin từ cơ quan cảnh sát bang Niger của Nigeria ngày 4-1, các băng nhóm vũ trang đã tấn công một ngôi làng ở khu vực Tây Bắc nước này, khiến hơn 30 người thiệt mạng.

Lực lượng an ninh Nigeria. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn cảnh sát bang Niger - ông Wasiu Abiodun, vụ việc xảy ra hôm 3-1 tại làng Kasuwan Daji, huyện Kabe, khi nhiều tay súng xông vào, phóng hỏa khu chợ địa phương và cướp phá các cửa hàng. Một số nạn nhân bị trói tay trước khi bị sát hại. Ngoài những nạn nhân này, một số dân làng cũng đã bị các đối tượng tấn công bắt cóc.

Văn phòng Tổng thống Bola Tinubu cho rằng những kẻ tấn công có khả năng là các phần tử vũ trang “đang tháo chạy” khỏi một số khu vực ở Tây Bắc Nigeria sau những cuộc không kích trong ngày Giáng sinh của Mỹ nhằm vào các nhóm liên quan tới tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Tổng thống Tinubu khẳng định các đối tượng trên “sẽ bị truy bắt và đưa ra xét xử,” đồng thời cảnh báo những kẻ tiếp tay cũng sẽ bị xử lý.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực răn đe hạt nhân

KCNA đưa tin một đơn vị thuộc nhóm tác chiến hỏa lực chính của quân đội Triều Tiên đã tiến hành cuộc tập trận phóng tên lửa hôm 4-1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thị sát hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chiến thuật tại một nhà máy đạn dược, ngày 3/1/2026. Ảnh: KCNA/TTXVN

Cuộc tập trận được tiến hành như một phần của đợt đánh giá tính bền vững, hiệu quả và vận hành đối với năng lực răn đe chiến tranh của Triều Tiên, đồng thời kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của hệ thống vũ khí siêu vượt âm.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã giám sát cuộc tập trận. Phát biểu tại sự kiện này, ông nhấn mạnh nhiệm vụ duy trì, mở rộng năng lực răn đe hạt nhân mạnh mẽ và đáng tin cậy có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên yêu cầu: “Chúng ta phải liên tục nâng cấp các phương tiện quân sự, đặc biệt là các hệ thống vũ khí tấn công. Đó là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với năng lực tự vệ. Ngoài ra, việc khiến các đối thủ liên tục và thường xuyên nhận ra sự huy động liên tục các phương tiện tấn công chiến lược của chúng ta và chính sự nguy hiểm của chúng là phương thức quan trọng và hiệu quả để thực hiện răn đe chiến tranh."

Những quả tên lửa siêu vượt âm - được phóng từ quận Ryokpho, thành phố Bình Nhưỡng, theo hướng Đông Bắc - đã đánh trúng các mục tiêu nằm cách đó khoảng 1.000 km ở vùng biển phía Đông Bán đảo Triều Tiên.