Tin thế giới sáng 4-1: Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela

(GLO)- Nhiều nước yêu cầu Mỹ tôn trọng luật pháp quốc tế; Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela; Tuần hành đòi trả tự do cho Tổng thống Maduro; Tổng thống Zelensky muốn phương Tây đưa quân đến Ukraine... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 4-1.

Mỹ tấn công Venezuela: nhiều nước yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế

Ngày 3-1, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra tuyên bố cho biết nước này lên án hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela, và nhấn mạnh đây là hành vi đi ngược lại luật pháp quốc tế.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định “kiên quyết lên án việc Mỹ sử dụng vũ lực đối với một quốc gia có chủ quyền, cũng như việc sử dụng vũ lực đối với tổng thống của một quốc gia.''

Khói lửa bốc lên sau một loạt tiếng nổ ở thủ đô Caracas, Venezuela rạng sáng 3/1/2026. Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN

Theo tuyên bố, Trung Quốc nhận định đây là “hành vi nghiêm trọng vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền của Venezuela và đe dọa hòa bình, an ninh ở khu vực Mỹ Latinh và Caribe” và kêu gọi Mỹ “tuân thủ luật pháp quốc tế cũng như các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc, chấm dứt việc xâm phạm chủ quyền và an ninh của các quốc gia khác.''

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot. Ảnh: X

Tương tự, Pháp ngày 3-1 cho rằng chiến dịch quân sự của Mỹ dẫn tới việc bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã đi ngược lại các nguyên tắc của luật pháp quốc tế, đồng thời khẳng định không thể áp đặt từ bên ngoài bất kỳ giải pháp chính trị lâu dài nào đối với Venezuela.

Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Jean-Noel Barrot viết trên mạng xã hội X rằng chiến dịch này đã vi phạm nguyên tắc không sử dụng vũ lực - nền tảng của luật pháp quốc tế, đồng thời cảnh báo rằng những vi phạm ngày càng gia tăng đối với nguyên tắc này của các ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc sẽ gây ra những hệ lụy nghiêm trọng đối với an ninh toàn cầu.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Sputnik

Cùng ngày, Nga đã kêu gọi Mỹ trả tự do cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân. Trong tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, Moscow cho biết trước những thông tin đã được xác nhận rằng ông Maduro và phu nhân hiện đang ở Mỹ, Nga kêu gọi mạnh mẽ giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường và trả tự do cho vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền cùng phu nhân.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã có cuộc điện đàm với Phó Tổng thống điều hành Venezuela Delcy Rodríguez Gómez. Trong cuộc điện đàm, ông Lavrov bày tỏ sự đoàn kết vững chắc của Nga với nhân dân Venezuela trước hành động mà Nga gọi là “xâm lược vũ trang” và khẳng định Nga sẽ tiếp tục ủng hộ Chính phủ Venezuela trong nỗ lực bảo vệ lợi ích quốc gia và chủ quyền dân tộc. Hai bên nhất trí không để tình hình leo thang và tìm kiếm giải pháp thông qua đối thoại.

Tổng thống Mỹ họp báo về chiến dịch quân sự ở Venezuela

Trưa 3/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tổ chức cuộc họp báo để thông báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela trong đó khẳng định, toàn bộ lực lượng quân sự của Caracas đã bị vô hiệu hoá và Tổng thống Maduro phải đối mặt với hình phạt từ Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tổ chức cuộc họp báo về chiến dịch quân sự của Mỹ tại Venezuela. Ảnh: Reuters

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ cho biết, mọi việc đã được kiểm soát song Mỹ sẵn sàng tiến hành một cuộc tấn công thứ hai "và quy mô lớn hơn nhiều" vào nước này nếu cần thiết. Ông Trump cũng tuyên bố, Mỹ sẽ điều hành đất nước Venezuela.

“Chúng tôi sẽ điều hành đất nước này cho đến khi có thể thực hiện một quá trình chuyển giao an toàn, đúng đắn và thận trọng”, ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở bang Florida.

Phía Mỹ cũng tuyên bố, sẽ cho các công ty dầu khí của nước này đầu tư lớn vào Venezuela.

Tổng thống Trump cho biết Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro và phu nhân đã bị bắt giữ trong một chiến dịch và sẽ phải đối mặt với công lý Mỹ.

Ngay trước cuộc họp báo, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đăng tải bức ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị phía Mỹ bắt giữ. Lãnh đạo đảng cầm quyền Venezuela Nahum Fernandez cho biết Tổng thống Maduro và vợ đang nghỉ tại nhà riêng trong căn cứ quân sự Fort Tiuna ở thủ đô Caracas vào rạng sáng 3-1 thì lực lượng Mỹ đột kích vào đây. Ông Fernandez mô tả hành động của Washington là "bắt cóc".

Hình ảnh Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng trên mạng xã hội ngày 3-1. Ảnh: TruthSocial/realDonaldTrump

Chính phủ Venezuela ra thông cáo lên án mạnh mẽ việc Mỹ tiến hành “cuộc tấn công quân sự nghiêm trọng” nhằm vào lãnh thổ và người dân nước này, cho rằng hành động này vi phạm nghiêm trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc, đe dọa hòa bình và ổn định khu vực Mỹ Latinh – Caribe. Thông cáo khẳng định mục tiêu của cuộc tấn công là chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ, đồng thời nhấn mạnh chính phủ và người dân Venezuela sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền, độc lập quốc gia..

Tuần hành tại nhiều nơi đòi trả tự do cho Tổng thống Maduro

Sáng 3-1 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân đã đổ ra tràn ngập đường phố thủ đô Caracas của Venezuela để bày tỏ sự ủng hộ với Tổng thống Nicolas Maduro và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho nhà lãnh đạo này.

Người biểu tình ủng hộ Tổng thống Nicolas Maduro ở thủ đô Caracas. Ảnh: Getty Images

Những người tuần hành mang theo nhiều biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu như: “Tất cả nhân dân Venezuela là Maduro”, “Tổng thống hãy vững tin, chúng tôi ở bên ông” hay “đây là dân tộc của Bolivar, Chávez và Maduro”.

Các cuộc tuần hành với số lượng hàng nghìn người cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác trên khắp Venezuela.

Tại Mỹ, tổ chức chống chiến tranh ANSWER đã ra lời kêu gọi khẩn cấp tiến hành biểu tình ngay trước Nhà trắng tại thủ đô Washington và nhiều thành phố lớn khác của Mỹ, với khẩu hiệu chung “Nói Không với chiến tranh nhắm vào Venezuela”.

Biểu tình phản đối hành động quân sự ở Venezuela trước Nhà Trắng. Ảnh: AP

Lãnh tụ tối cao Iran thừa nhận kinh tế trong tình trạng bất ổn

Ngày 3-1, Lãnh tụ tinh thần tối cao Iran Ali Khamenei đã lần đầu tiên thừa nhận nền kinh tế nước này đang rơi vào tình trạng bất ổn - là nguyên nhân dẫn tới các cuộc biểu tình hiện nay của một bộ phận người dân trong xã hội.

Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu từ thủ đô Tehran, lãnh tụ Khamenei nhấn mạnh chính quyền đang nỗ lực giải quyết những khó khăn kinh tế của đất nước vốn đang chịu tác động nặng nề từ các biện pháp trừng phạt.

Ông cho rằng việc các tiểu thương xuống đường phản đối tình hình hiện nay là “hoàn toàn chính đáng”. Tuy nhiên, ông nêu rõ những phần tử quá khích lợi dụng tình hình gây bạo loạn phải bị nghiêm trị theo pháp luật.

Tổng thống Zelensky muốn phương Tây đưa quân đến Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X/@ZelenskyyUa

Theo Kyiv Indepdent, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3-1 đã tuyên bố rằng việc phương Tây triển khai binh lính tới Ukraine để đảm bảo an ninh là "điều kiện không thể thiếu cho mọi thỏa thuận hòa bình".

"Hiện vẫn chưa có dự thảo cuối cùng của kế hoạch hòa bình, nhưng sự hiện diện quân sự của phương Tây là điều kiện then chốt. Tôi hiểu rằng không phải quốc gia nào cũng sẵn sàng đưa quân tới Ukraine, nhưng vẫn có những yêu cầu tối thiểu. Anh và Pháp là hai nước đồng chủ trì Liên minh tự nguyện và sự hiện diện quân sự của họ là bắt buộc", ông Zelensky cho biết.

Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, quyết định triển khai binh lính chỉ có thể được đưa ra sau khi hoàn tất các thủ tục phê chuẩn tại quốc hội của các nước đối tác.