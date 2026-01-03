Tin thế giới sáng 3-1: Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

(GLO)- Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống; Ukraine đề cử trùm tình báo giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống; Ả rập Xê út không kích Yemen: 20 người thiệt mạng; Nguyên nhân ban đầu gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ; ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-1.

Nga đáp trả Ukraine sau nghi vấn tấn công nơi ở của Tổng thống Putin

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2-1 tuyên bố, trong tuần qua, quân đội Nga đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn và 6 cuộc tấn công phối hợp nhằm đáp trả sau “các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Nga”.

Khu dinh thự của Tổng thống Nga Putin, ảnh chụp từ trên cao. Ảnh: X

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các loại vũ khí có độ chính xác cao, bao gồm tên lửa Kinzhal, đã được sử dụng trong các cuộc tấn công.

Các mục tiêu trong các cuộc tấn công của Nga bao gồm các cơ sở sản xuất máy bay không người lái tầm xa, và các địa điểm phóng vũ khí này, các doanh nghiệp khác thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, cơ sở hạ tầng năng lượng, cơ sở hạ tầng giao thông và cảng, các kho vũ khí và nhiên liệu, và các địa điểm triển khai tạm thời của các đơn vị quân Ukraine.

Lãnh đạo Cục tình báo được đề cử vị trí Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine

Ngày 2-1, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đề cử ông Kyrylo Budanov, người đứng đầu Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine, giữ chức Chánh Văn phòng Tổng thống.

Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Kyrylo Budanov. Ảnh: AFP

Trên kênh Telegram, Tổng thống Zelensky cho biết quyết định trên xuất phát từ yêu cầu tập trung vào các vấn đề an ninh quốc gia, phát triển quốc phòng và thúc đẩy con đường ngoại giao trong các cuộc đàm phán.

Theo ông Zelensky, Văn phòng Tổng thống trước hết sẽ phục vụ việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của nhà nước.

Bộ trưởng quốc phòng Iran: Tehran sẵn sàng đáp trả mọi mối đe dọa

Bộ trưởng quốc phòng Iran ngày 2-1 khẳng định, Iran sẵn sàng tung ra những đòn đáp trả quyết đoán và mạnh mẽ với mọi mối đe dọa từ bên ngoài nhằm vào nước này.

Một tên lửa của Iran được phóng trong một cuộc diễn tập quân sự tại một địa điểm không được tiết lộ ở Iran, ngày 20-8-2025. Ảnh: Lục quân Iran

Trong một tuyên bố chính thức được các phương tiện truyền thông Iran trích dẫn, Bộ trưởng Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Aziz Nasirzadeh khẳng định năng lực tên lửa của Iran là không thể bị phá hủy, bất kể bởi bom đạn hay các cuộc đàm phán. Ông Nasirzadeh nhấn mạnh chương trình tên lửa của Iran không thể bị kéo lùi bởi sức ép quốc tế, hay có thể bị làm suy yếu bởi một số nghị quyết do một số quốc gia mới chỉ có lịch sử vài trăm năm ban hành.

Cảnh báo của Bộ trưởng Quốc phòng Iran đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump hôm 2-1 cảnh báo Mỹ sẵn sàng can thiệp nếu chính quyền Iran sử dụng vũ lực đàn áp các cuộc biểu tình đang diễn ra trong nước.

Ả rập Xê út không kích Yemen: 20 người thiệt mạng

Lực lượng li khai tại khu vực phía Nam Yemen tối 2-1 cho biết các cuộc không kích trong ngày của quân đội Ả rập Xê út vào Yemen đã khiến ít nhất 20 người thiệt mạng. Đây là đòn tấn công gây thương vong nặng nề nhất tại quốc gia cực Nam bán đảo Ả rập trong nhiều tuần qua.

Hình ảnh trích từ video trên mạng xã hội được cho là ghi lại các cuộc không kích của Ả rập Xê út nhằm vào các vị trí của Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam (STC) tại Sayoun, Yemen. Ảnh: Reuters

Theo một quan chức giấu tên thuộc lực lượng li khai "Hội đồng Chuyển tiếp miền Nam" (STC) tại Yemen, mục tiêu bị nhắm đến trong các cuộc không kích lần này là hai căn cứ quân sự ở Al- Khasah và Seiyun cùng thuộc tỉnh Hadramawt. Toàn bộ thương vong đều là các chiến binh của STC.

Căng thẳng gia tăng tại miền Nam Yemen hồi tháng trước, gây ra bởi chiến dịch đánh chiếm bất ngờ của STC đối với một loạt khu vực thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Yemen được Ả rập Xê út và cộng đồng quốc tế công nhận.

Nguyên nhân ban đầu gây cháy quán bar tại Thụy Sĩ khiến 40 người chết

Hiện trường vụ cháy nổ quán bar Le Constellation. Ảnh: TTXVN

Ngày 2-1, giới chức điều tra Thụy Sĩ cho biết họ tin rằng những ngọn lửa từ cây pháo hoa cỡ nhỏ gắn trên đầu các chai rượu Champagne đã gây ra vụ hỏa hoạn chết người đêm giao thừa tại quán bar ở thị trấn nghỉ dưỡng Crans-Montana thuộc bang Valais.

Cùng ngày, hãng tin BBC đăng tải bức ảnh cho thấy các que pháo sáng đang cháy được gắn vào chai lọ bên trong hộp đêm Le Constellation. Trước đó, những hình ảnh này được chia sẻ trực tuyến kèm theo tuyên bố rằng chúng được chụp vào thời điểm gần lúc đám cháy bùng phát trong đêm Giao thừa.

Khoảnh khắc lửa được cho là bén lên những tấm xốp trần nhà. Ảnh: BBC

Một bức ảnh cho thấy nhiều người đang giơ các chai lên không trung, trên đó gắn các que pháo sáng đang cháy, và có vẻ như có lửa bốc lên trên trần nhà. BBC cũng đã phân tích bức ảnh và không phát hiện ra dấu hiệu đã có can thiệp hoặc chỉnh sửa kỹ thuật số.