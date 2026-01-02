Tin thế giới tối 2-1: Moscow tiếp tục rơi vào tầm ngắm của UAV tầm xa

(GLO)- Moscow tiếp tục rơi vào tầm ngắm của UAV tầm xa; Venezuela tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ về chống ma túy và dầu mỏ; Iran: Biểu tình quy mô lớn, nhiều người thiệt mạng; Nhật Bản hứng đợt tuyết kỷ lục đầu tiên trong năm mới.. là những thông tin quốc tế nổi bật tối 2-1.

Moscow tiếp tục rơi vào tầm ngắm của UAV tầm xa

Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin cho biết, ít nhất 26 máy bay không người lái (UAV) tầm xa đã bị bắn hạ trên đường bay tới thủ đô của Nga vào ban đêm.

Hãng tin RT dẫn lời ông Sobyanin cho biết, từ lúc 19 giờ ngày 1-1 tới 1 giờ sáng ngày 2-1, lực lượng phòng không Nga đã phá hủy hơn 20 UAV, không có thương vong hay thiệt hại nào từ các vụ việc trên. Hiện, các chuyên gia thuộc dịch vụ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường các UAV rơi.

Ảnh minh họa: Getty Images

Để đề phòng, các sân bay Domodedovo, Sheremetyevo, Vnukovo và Zhukovsky của Moscow đã tạm thời đình chỉ các chuyến bay trong khoảng thời gian trên.

Vụ việc trên diễn ra sau một cuộc tấn công khác nhằm vào Moscow đúng đêm giao thừa, ngay khi Tổng thống Nga Putin đọc bài phát biểu mừng năm mới.

Venezuela tuyên bố sẵn sàng thảo luận với Mỹ về chống ma túy và dầu mỏ

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết ông sẵn sàng tiến hành đàm phán với chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề chống nạn buôn bán ma túy cũng như về trữ lượng dầu mỏ của quốc gia Nam Mỹ.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro. Ảnh: Reuters

“Chính phủ Mỹ biết rõ, bởi chúng tôi đã nói với nhiều người phát ngôn của họ, rằng nếu họ muốn nghiêm túc thảo luận về một thỏa thuận chống buôn bán ma túy, chúng tôi sẵn sàng”, ông Maduro nói trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Tây Ban Nha Ignacio Ramonet.

“Nếu họ muốn dầu mỏ, Venezuela sẵn sàng chào đón đầu tư từ Mỹ, như trường hợp của Chevron, bất cứ khi nào họ muốn, ở đâu họ muốn và theo cách họ muốn", ông nhấn mạnh.

Hiện nay, Chevron là công ty dầu mỏ duy nhất của Mỹ xuất khẩu dầu Venezuela sang Mỹ.

Iran: Biểu tình quy mô lớn, nhiều người thiệt mạng

Iran đang phải hứng chịu làn sóng biểu tình quy mô lớn do khủng hoảng kinh tế kéo dài và biến động cực độ của đồng nội tệ. Một số người đã thiệt mạng sau các cuộc đụng độ với cảnh sát.

Biểu tình, phóng hỏa tại Iran. Video: RT

Các hãng thông tấn CNN và Fars đưa tin, ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 17 người khác bị thương vào tối 1-1 khi người biểu tình tấn công một đồn cảnh sát ở thành phố Lorestan, phía tây Iran.

Làn sóng biểu tình bắt đầu bùng phát vào cuối tuần trước khi đồng Rial của Iran chạm mức thấp kỷ lục, với 1,44 triệu Rial đổi được 1 USD so với mức 860.000 Rial đổi được 1 USD cách đây một năm. Các quan chức Iran đã buộc phải thừa nhận các vấn đề kinh tế và cam kết sẽ có phản ứng quyết liệt với tình trạng bất ổn.

Israel chuẩn bị khả năng nối lại hoạt động quân sự tại Dải Gaza

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, đã chỉ thị lực lượng phòng vệ nước này chuẩn bị khả năng quay trở lại các hoạt động tác chiến cường độ cao tại Dải Gaza, trong bối cảnh các cuộc đàm phán lâm vào bế tắc và Hamas kiên quyết từ chối giải giáp.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz trong một cuộc họp với các tướng lĩnh Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tại Tel Aviv. Ảnh: Bộ Quốc phòng Israel

Trong khi đó, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc đẩy tiến tới Giai đoạn II của kế hoạch hòa bình, bất chấp bế tắc hiện tại với Hamas. Do Israel phản đối ở thời điểm này, Washington đã đề xuất bắt đầu bằng việc tái thiết khu vực Rafah theo mô hình không có vũ khí và không có các phần tử khủng bố.

Hiện vẫn chưa rõ Thủ tướng Benjamin Netanyahu có nhượng bộ trước sức ép của Tổng thống Trump về vấn đề này hay không.

Nhật Bản hứng đợt tuyết kỷ lục đầu tiên trong năm mới

Sau đợt rét kỷ lục trong những ngày cuối năm 2025 với nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, Nhật Bản lại phải hứng chịu một đợt tuyết mới với cường độ không kém phần khắc nghiệt.

Nhiều nơi có lượng tuyết rơi lên tới 70cm. Ảnh: NHK

Tính đến thời điểm cuối giờ sáng 2-1, lượng tuyết tại một số đơn vị hành chính thuộc tỉnh Niigata đã lên tới 65cm, các nơi khác giao động từ 15cm đến 37cm. Lượng tuyết tại các khu vực này cũng được dự báo sẽ tiếp tục tăng nhanh.

Đặc biệt, những nơi hiếm khi có tuyết như khu vực ở phía Thái Bình Dương, lượng tuyết cũng bắt đầu tăng dày.

Tuyết lớn lại tiếp tục gây những ảnh hưởng xấu tới sinh hoạt của cư dân và các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa của nhiều địa phương, nhất là khi Nhật Bản vừa mới bước sang ngày thứ 2 của năm mới 2026 với hàng loạt các lễ hội và hoạt động văn hóa quan trọng.