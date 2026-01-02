Tin thế giới sáng 2-1: Ukraine nhận thêm 2 tổ hợp phòng không Patriot

(GLO)- Ukraine nhận thêm 2 tổ hợp phòng không Patriot; Nga trích xuất dữ liệu UAV Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống; Biên giới Thái Lan-Campuchia yên bình ngày đầu năm mới 2026; Nổ quán bar ở Thụy Sĩ: đã có 40 người thiệt mạng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 2-1.

Ukraine nhận thêm 2 tổ hợp phòng không Patriot

Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo nước này vừa nhận thêm hai tổ hợp phòng không Patriot từ Đức, và đã đưa các khí tài trên vào thực chiến.

Một tổ hợp phòng không Patriot. Ảnh: Getty Images

“Hai tổ hợp đó đã bắt đầu bảo vệ các thành phố và những hạ tầng quan trọng của Ukraine, giảm thiểu tổn thất từ những cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình nhằm vào nhiều cơ sở năng lượng và dân sự”, một đoạn trong thông cáo viết.

Từ khi cuộc xung đột Nga - Ukraine nổ ra cuối tháng 2-2024, Đức đã chuyển giao một số tổ hợp Patriot cho chính quyền Kiev. Không chỉ vậy, Berlin còn viện trợ cho quân Ukraine khoảng 6 hệ thống phòng không IRIS-T.

Nga trích xuất dữ liệu UAV Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống

Nga sẽ chuyển cho Mỹ dữ liệu UAV Ukraine tập kích dinh thự Tổng thống Putin. Ảnh: RT

Nga trích xuất thành công dữ liệu bay từ một trong những UAV được cho là đã nhắm vào nơi ở của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong đêm giao thừa. Moscow sẽ chuyển dữ liệu này cho phía Mỹ.

“Các sĩ quan thuộc cơ quan đặc nhiệm Nga đã tiến hành một cuộc giám định kỹ thuật đặc biệt đối với bộ phận dẫn đường của một UAV của Ukraine bị bắn hạ trong đêm 29-12 trên bầu trời vùng Novgorod. Các chuyên gia đã trích xuất được một tệp chứa kế hoạch bay từ thiết bị dẫn đường này”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố đăng trên Telegram hôm nay.

Tuyên bố nói thêm: “Việc giải mã dữ liệu dẫn đường cho thấy mục tiêu cuối cùng của cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine ngày 29-12 là một cơ sở thuộc Khu Dinh thự Tổng thống Nga ở vùng Novgorod”.

Nga công bố video phát hiện UAV tập kích dinh thự của Tổng thống Putin. Video: RT

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố đoạn video cho thấy mảnh vỡ của một trong số UAV được sử dụng trong vụ tấn công bất thành.

Sau vụ việc, Nga tuyên bố sẽ có lập trường cứng rắn hơn trong đàm phán hòa bình, đồng thời cảnh báo sẽ đáp trả Ukraine bằng biện pháp không phải ngoại giao. Trong khi đó, cộng đồng tình báo Mỹ cũng như giới chức châu Âu tỏ ra hoài nghi về cáo buộc của Moscow.

Nổ quán bar ở Thụy Sĩ: đã có 40 người thiệt mạng

Tổng thống Guy Parmelin ngày 1-1 đã tới khu vực hiện trường nơi xảy ra vụ cháy nổ nghiêm trọng ở thị trấn Crans-Montana.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau đó, Tổng thống Parmelin đã gửi lời chia buồn tới gia đình của các nạn nhân, đồng thời khẳng định cơ quan chức năng đang chạy đua với thời gian để chữa trị cho những người bị thương.

Tổng thống Guy Parmelin thăm hiện trường vụ cháy nổ nghiêm trọng ở thị trấn Crans-Montana. Ảnh: freiburger-nachrichten.ch

Cũng trong cuộc họp báo, người đứng đầu lực lượng cảnh sát của bang Valais, ông Frederic Gisler xác nhận có 40 người thiệt mạng và hơn 110 người bị thương trong vụ hỏa hoạn.

Ông Gisler nói: “Ưu tiên trong những ngày tới là xác định danh tính những người đã thiệt mạng để thi thể của họ có thể được nhanh chóng đưa về gia đình. Hiện những người bị thương đã được chuyển đến nhiều bệnh viện khác nhau trên khắp Thụy Sĩ…Nhiều khả năng các nạn nhân đến từ nhiều quốc tịch khác nhau. Một cuộc điều tra toàn diện đang được tiến hành."

Để tưởng nhớ các nạn nhân, Thụy Sĩ sẽ treo cờ rủ trong 5 ngày.

Biên giới Thái Lan-Campuchia yên bình ngày đầu năm mới 2026

Người dân khu vực biên giới Thái Lan – Campuchia đón năm mới trong không khí an toàn, không có tiếng súng hay lo ngại xung đột, mở ra hy vọng cho một năm hòa bình và hợp tác lâu dài giữa hai nước.

Tình hình khu vực biên giới Thái Lan - Campuchia an toàn đầu năm mới 2026. Ảnh: Bangkok Post

Trong ngày đầu năm mới, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan khẳng định, tình hình biên giới vẫn ổn định, không ghi nhận bất kỳ vụ nổ súng hay đối đầu trực tiếp nào. Các điểm nóng như Chong Bok, Chong An Ma (Ubon Ratchathani), Chong Sai Taku (Buri Ram) hay khu vực quanh Preah Vihear đều yên bình, không xuất hiện hoạt động quân sự bất thường.

Phía Campuchia tập trung củng cố công sự, đào hào, gia cố bao cát và cải thiện hạ tầng hậu cần, đồng thời ban hành lệnh nội bộ nghiêm cấm di chuyển xe tăng ngoài vị trí quy định và hạn chế chia sẻ thông tin quân sự trên mạng xã hội nhằm tránh hiềm khích. Các hoạt động chủ yếu mang tính tiếp tế và giám sát, tiếp tục tuân thủ nghiêm khuôn khổ ngừng bắn. Trong khi đó, Thái Lan khẳng định cam kết triển khai lực lượng minh bạch để ngăn ngừa hiểu lầm và bảo đảm không xảy ra xung đột ngoài ý muốn.

Hàng trăm ngàn người tuần hành trong ngày đầu năm mới để ủng hộ người dân Gaza

Hơm 500.000 ngàn người đã xuống đường tại Istanbul, thành phố lớn nhất Thổ Nhĩ Kỳ, trong ngày đầu năm mới 2026, để tham gia cuộc tuần hành quy mô lớn nhằm thể hiện tình đoàn kết với người dân Gaza.

Quang cảnh cuộc tuần hành nhìn từ trên cao. Ảnh: aa.com

Cuộc biểu tình do Liên minh Nhân đạo và Nền tảng Ý chí Quốc gia, một liên minh gồm hàng trăm tổ chức xã hội dân sự, phối hợp tổ chức với khẩu hiệu: “Chúng ta sẽ không lùi bước, chúng ta sẽ không im lặng, chúng ta sẽ không quên Palestine”.

Những người biểu tình đã chào đón năm mới bằng các buổi cầu nguyện cho Palestine. Họ tập trung tại nhiều công trình tôn giáo mang tính biểu tượng của Istanbul như Nhà thờ Hồi giáo Hagia Sophia và Nhà thờ Hồi giáo Sultanahmet, trước khi tuần hành qua các tuyến phố chính và hội tụ tại cầu Galata, bắc qua vịnh Sừng Vàng.

Không chỉ trên đường phố, cuộc biểu tình còn lan ra mặt biển khi nhiều người tham gia bằng thuyền trên eo biển Bosphorus, đốt pháo sáng và vẫy cờ Palestine.