Tin thế giới tối 4-1: Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

(GLO)- Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela; Mỹ dỡ bỏ hạn chế không phận Caribe; Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo; Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 4-1.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc họp khẩn về vụ Mỹ không kích Venezuela

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ họp khẩn vào ngày 5-1 để thảo luận về những diễn biến căng thẳng tại Venezuela sau khi Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự hôm 3-1 nhằm vào quốc gia Nam Mỹ này.

Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc họp khẩn về tình hình Venezuela. Ảnh minh họa: AP

Các nhà ngoại giao cho biết, Colombia đã yêu cầu triệu tập cuộc họp của hội đồng gồm 15 thành viên. Tổng thống Colombia bày tỏ quan ngại sâu sắc và tái khẳng định chính phủ của ông phản đối bất kỳ hành động quân sự đơn phương nào. Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã họp hai lần - vào tháng 10 và tháng 12 - về tình hình căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Venezuela.

Nhiều nước Mỹ Latin khác, trong đó có Mexico và Cuba cũng ra tuyên bố lên án mạnh mẽ hành động can thiệp của Mỹ, cho rằng hành động này đe dọa nghiêm trọng ổn định khu vực và khẳng định Mỹ Latinh và Caribe phải là một khu vực hòa bình.

Moscow rung chuyển vì UAV, hàng loạt sân bay Nga tạm đóng cửa

Đêm 3-1 (giờ địa phương), thủ đô Moskva của Nga trở thành mục tiêu của loạt cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV). Giới chức Nga cho biết hệ thống phòng không đã đánh chặn 19 UAV đang hướng về thủ đô.

Sân bay quốc tế Moscow. Ảnh: Bloomberg

Theo tờ Kyiv Post, Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin thông tin trên mạng xã hội rằng các UAV bị bắn hạ trong khoảng thời gian từ 19h37 đến 23h37 trong ngày. Ông khẳng định không ghi nhận thiệt hại nghiêm trọng, song các lực lượng khẩn cấp đã được triển khai tới những địa điểm nơi mảnh vỡ rơi xuống.

Cơ quan Vận tải Hàng không Liên bang Nga cho biết bốn sân bay đã phải tạm thời đóng cửa, trong đó có hai sân bay lớn của Moscow là Vnukovo và Zhukovsky, cùng các sân bay tại Yaroslavl và Ivanovo, nằm ở phía Bắc và Đông Bắc thủ đô.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã bắn hạ tổng cộng 104 UAV tại chín khu vực khác nhau của Nga và bán đảo Crimea do Nga kiểm soát.

Bầu cử Myanmar: Đảng USDP đang giành chiến thắng áp đảo

Truyền thông Nhà nước Myanmar ngày 4-1 đăng tải kết quả sơ bộ về các ứng viên trúng cử Hạ viện Myanmar trong giai đoạn 1 của cuộc tổng tuyển cử. Theo đó đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) - được cho là thân quân đội, đang giành chiến thắng áp đảo.

Đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) đang thắng áp đảo bầu cử Hạ viện Myanmar. Ảnh: AFP

Trong đợt công bố này, đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) có tới 49 ứng viên trúng cử và giành chiến thắng tuyệt đối tại các vùng: Taninthayi, Bago, Mandalay và Yangon.

Đảng Quốc gia Naga đứng ở vị trí thứ 2 với 4 ứng viên trúng cử.

Các kết quả bầu cử sơ bộ công bố trước đó cũng cho thấy đảng Liên minh Đoàn kết và Phát triển (USDP) đang giành chiến thắng với cách biệt lớn so với các đối thủ. Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar sẽ tiếp tục công bố kết quả bầu cử khi hoàn tất việc kiểm phiếu và quy trình pháp lý tại các đơn vị bầu cử.

Nhật Bản phản ứng sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

Ngày 4-1, Nhật Bản và Mỹ đã đưa ra phản ứng sau khi Triều Tiên phóng tên lửa ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết ít nhất 2 tên lửa được phóng từ bờ biển phía Tây của Triều Tiên vào khoảng 7h54 và 8h05 giờ địa phương ngày 4-1. Cả hai tên lửa đều đạt độ cao tối đa khoảng 50km và bay xa lần lượt khoảng 900km và 950 km, rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Không có báo cáo nào về thiệt hại tàu thuyền hoặc máy bay.

Người dân tại Seoul, Hàn Quốc﻿ theo dõi bản tin truyền hình về vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên, ngày 4-1-2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản cho biết Thủ tướng Sanae Takaichi đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương thu thập, công bố thông tin chi tiết, đảm bảo an toàn cho người dân cùng các tàu thuyền, máy bay và lên phương án dự phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Shinjiro Koizumi tuyên bố Chính phủ Nhật Bản trao công hàm phản đối vụ phóng tên lửa của Triều Tiên, đồng thời cho biết Tokyo đang phối hợp chặt chẽ với Washington và Seoul để phân tích chi tiết vụ việc.