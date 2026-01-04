Syria bắt đầu lưu hành tiền giấy mới từ ngày 3-1-2026

Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

QUANG KHOA (tổng hợp)

(GLO)- Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mokhles Nazer cho biết việc đổi tiền Syria cũ lấy tiền giấy mới với kỳ vọng củng cố giá trị đồng nội tệ và phục hồi niềm tin kinh tế.

Ngày 3-1, Syria chính thức bắt đầu lưu thông tiền giấy mới trong nỗ lực ổn định nền kinh tế đang khủng hoảng do xung đột kéo dài.

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Mokhles Nazer cho biết sau nhiều tháng chuẩn bị, việc đổi tiền Syria cũ lấy tiền giấy mới chính thức bắt đầu vào sáng 3-1 thay thế các đồng tiền phát hành dưới thời cựu Tổng thống Bashar al-Assad, với kỳ vọng củng cố giá trị đồng nội tệ và phục hồi niềm tin kinh tế.

tien-giay-moi.jpg
Người dân Syria đổi tiền giấy mới tại thủ đô Damascus, ngày 3-1-2026. Nguồn: THX/TTXVN

Theo sắc lệnh được Tổng thống Ahmad al-Sharaa ban hành, tờ tiền cũ sẽ bị loại bỏ đi hai chữ số 0, có nghĩa là cứ 100 bảng Syria cũ sẽ tương đương với 1 bảng Syria.

Tiền cũ của Syria sẽ được thu dần về theo một lịch trình do ngân hàng trung ương đặt ra thông qua các trung tâm đổi tiền được chỉ định.

Tổng thống lâm thời Syria Ahmed al-Sharaa hiện đang tìm cách tái thiết các thể chế nhà nước và phục hồi nền kinh tế sau hơn một thập kỷ nội chiến, các lệnh trừng phạt và tình trạng cô lập tài chính - những yếu tố đã khiến đồng tiền quốc gia suy yếu nghiêm trọng.

Một số chuyên gia ngân hàng bày tỏ lo ngại việc phát hành tiền mới có thể đẩy lạm phát tăng cao và tiếp tục làm xói mòn sức mua của người dân Syria vào thời điểm áp lực giá cả leo thang. Tuy nhiên, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Syria Abdelkader Husrieh khẳng định quá trình đổi tiền được tiến hành một cách suôn sẻ và có trật tự.

Việc phát hành đồng tiền mới được xem là bước đi quan trọng trong quá trình tái lập ổn định tài chính và khôi phục niềm tin vào hệ thống kinh tế của Syria.

Trước đó, Mỹ và Liên minh châu Âu đã dỡ bỏ phần lớn các biện pháp trừng phạt nhằm tạo thêm dư địa cho Syria tái thiết và thu hút hỗ trợ quốc tế.

Bangladesh phát hành đồng tiền mới

Bangladesh phát hành đồng tiền mới

Một thay đổi đáng chú ý khác trên đồng tiền mới của Bangladesh, là việc chuyển đổi ngôn ngữ trên tiền giấy, từ tiếng Bengali sang tiếng Anh, một động thái được cho là nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch quốc tế và hội nhập tài chính toàn cầu.

