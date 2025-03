Hơn 120 người thiệt mạng khi xung đột bùng phát 2 ngày qua ở Syria

(GLO)- Lực lượng an ninh Syria ngày 7/3 tiếp tục giao tranh nhằm trấn áp một cuộc nổi dậy mới hình thành do các tay súng thuộc cộng đồng Alawite thân chế độ cựu Tổng thống Bashar Al-Assad, tại miền Tây đất nước.

Quân đội chính phủ Syria lâm thời di chuyển trên đường. Ảnh: MEO

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR), các cuộc đụng độ trong 2 ngày qua (6-7/3) đã khiến hơn 120 người đã thiệt mạng. Ngoài ra, 52 thành viên của nhóm thiểu số Alawite ở tỉnh Latakia đã bị lực lượng an ninh “hành quyết”.

Chính quyền Syria đã kéo dài lệnh giới nghiêm tại các tỉnh Latakia và Tartus. Đây là các tỉnh từng là thành trì của chính quyền cựu Tổng thống Bashar Al-Assad và là trung tâm của cộng đồng thiểu số Alawite của gia đình ông Al-Assad.

Hãng thông tấn bán chính thức Mehrnews của Iran cho hay giao tranh vẫn diễn ra.

Bạo lực leo thang đúng lúc Tổng thống lâm thời Ahmed al-Sharaa đang nỗ lực củng cố quyền kiểm soát, đồng thời tìm cách gỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ và đối phó với những thách thức an ninh lớn hơn, đặc biệt là tại khu vực tây Nam, nơi Israel tuyên bố sẽ ngăn chặn quân đội Syria triển khai lực lượng.

Saudi Arabia, quốc gia đã bày tỏ sự ủng hộ ngoại giao đối với chính quyền ông Sharaa, lên án các "hành động tội phạm do các nhóm ngoài vòng pháp luật tiến hành" và việc các nhóm này tấn công lực lượng an ninh. Riyadh tuyên bố "đứng về phía chính phủ Syria" trong nỗ lực duy trì an ninh và ổn định dân sự.

Cũng trong hôm qua, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra cảnh báo, những “hành động khiêu khích” ở tỉnh Latakia là mối đe dọa đối với an ninh của Syria và khu vực, cho biết nước này sẽ tiếp tục sát cánh cùng người dân Syria và chính quyền của họ.