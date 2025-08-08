Danh mục
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tình hình thực hiện các dự án tại phường Pleiku

(GLO)- Chiều 8-8, đồng chí Nguyễn Tự Công Hoàng-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có chuyến khảo sát tình hình thực hiện các dự án trên địa bàn phường Pleiku. Cùng tham gia có đại diện lãnh đạo phường Pleiku, một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Đoàn khảo sát tại các dự án: Cải tạo nút giao thông Phù Đổng; Đường trục chính kết nối Khu đô thị CK54, Khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ tỉnh Gia Lai; Thoát nước và xử lý nước thải (giai đoạn 1).

pho-chu-tich-ubnd-tinh-nguyen-tu-cong-hoang-kiem-tra-du-an-cai-tao-nut-giao-thong-phu-dong-anh-vt.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng. Ảnh: V.T

Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng nằm trên địa bàn phường Pleiku được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng là 70 tỷ đồng, chi phí xây dựng công trình là 34,6 tỷ đồng và các chi phí khác. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2022-2024.

Tuy nhiên, đến tháng 3-2025, UBND tỉnh Gia Lai (cũ) đã phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ 2022-2025. Hiện nay, dự án đang gặp một số khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện. Cụ thể: Dự án sử dụng nguồn kinh phí sử dụng đất do hụt thu nên không được bố trí vốn để triển khai thực hiện; kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng vượt so với dự toán được duyệt hơn 23,2 tỷ; công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều vướng mắc…

phu-dong.jpg
Dự án cải tạo nút giao thông Phù Đổng nằm trên địa bàn phường Pleiku được UBND tỉnh Gia Lai (cũ) phê duyệt với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng. Ảnh: V.T

Dự án thoát nước và xử lý nước thải phường Pleiku có tổng mức đầu tư trên 1.093 tỷ đồng từ nguồn vốn vay và vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan và vốn đối ứng ngân sách tỉnh (hơn 478 tỷ đồng). Dự án thực hiện trong giai đoạn 2023-2026.

Hiện nay, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh đang triển khai công tác lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu, lập hồ sơ mời thầu. Dự án đang gặp vướng mắc về công tác đền bù, giải phóng mặt bằng do liên quan đến việc thu hồi trên 127,1 ha đất của Công ty cổ phần Sông Đà 4.

kiem-tra-duong-ttt.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng kiểm tra tại đường Tôn Thất Thuyết. Ảnh: V.T

Dự án đường trục chính kết nối Khu đô thị CK54, Khu công nghiệp Trà Đa đến trung tâm phường Pleiku và xã Biển Hồ đang trong giai đoạn xin ý kiến đề xuất đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.320 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh; thời gian thực hiện 2026-2030. Quy mô đầu tư gồm nâng cấp, mở rộng đường Tôn Thất Thuyết (đoạn từ đường Phạm Văn Đồng đến đường Ngô Quyền) dài 5,3 km; điểm đầu giao với đường Phạm Văn Đồng, điểm cuối giao với đường Ngô Quyền-Lý Thường Kiệt; quy mô đề xuất chỉ giới xây dựng 30 m. Nâng cấp, mở rộng đường Ngô Quyền dài 6,6 km; điểm đầu giao với đường Tôn Đức Thắng, điểm cuối ngã ba giao đường Lý Thường Kiệt; quy mô đề xuất chỉ giới xây dựng 50 m.

Trực tiếp đến khảo sát, kiểm tra các địa điểm triển khai dự án, đối với dự án Cải tạo nút giao thông Phù Đổng (phường Pleiku), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng yêu cầu Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, UBND phường Pleiku, các ngành liên quan rà soát lại những hộ đã đồng thuận để sớm phê duyệt phương án đền bù, hỗ trợ tái định cư để triển khai kịp tiến độ.

Đối với 2 dự án còn lại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương rà soát nguồn gốc đất đai và thực trạng sử dụng đất đối với diện tích thuộc diện thu hồi, trong đó cần kiểm kê cụ thể, chi tiết từng loại đất như đất sản xuất và đất nhà ở để có phương án phù hợp. Đồng thời, phải ghi nhận đầy đủ nguyện vọng của các hộ dân bị ảnh hưởng trong vùng dự án.

UBND phường Pleiku phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất xây dựng phương án bồi thường, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và phù hợp các quy định pháp luật hiện hành. Từ đó, sớm triển khai dự án, từng bước xây dựng hạ tầng cơ sở đồng bộ, phát triển không gian đô thị, góp phần phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh.

